Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

Os feminicídios sem prioridade







Emedebista tucanando? Faz de conta, tá? Trata-se do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun (MDB-MS), que declarou ontem ser possível o apoio do Palácio do Planalto ao pré-candidato democrata Rodrigo Maia (RJ). Me engana que não gosto. Vai contrariar o chefe? Ou está fazendo de conta que o presidente Michel Temer (MDB) já desistiu? Com os atuais índices econômicos, me poupe.



Bem, para ser justo como convém, a frase dele não é tão direta assim: “A pré-candidatura do deputado Rodrigo Maia tem o nosso respeito e é possível, sim, que ele venha a ser o nosso candidato”. Com todo o respeito, senhor ministro Carlos Marun, “é possível que venha a ser”? Será que tucanou para tentar conseguir o apoio do PSDB a Temer? Geraldo Alckmin, pelo andar da carruagem, não vai deixar, viu Marun?



Mudando de assunto, nem tanto, mas vale, já que o Innovare, um instituto sem fins lucrativos que tem como objetivos principais e permanentes a divulgação de práticas do Poder Judiciário, entre outras definições, mas o que interessa é que premia iniciativas que ajudam a modernizar a Justiça.



A notícia propriamente dita é sobre a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, que discursou no lançamento do prêmio: “Corrupção é crime. Crime se combate e se pune nos termos da lei. É prática de injustiça que nenhum cidadão aceita”. Ela tem dito isso, ainda que com outras palavras, em seu roteiro de viagens país afora. Faz todo sentido o esforço da ministra. No Dia Internacional da Mulher, uma homenagem a ela.



Se tem feirão no Serasa (para limpar o nome) e leilão de distribuidores da Eletrobras (cinco, provavelmente em maio) o último ão, ão, ão para não encher mais vem dos Estados Unidos, “criação de taxa para importação de aço”. Do próprio presidente Donald Trump. Ele é sempre notícia ou alvo de gozação. Ai! Chega de ão.



Não, chega não, porque ontem foi Dia Internacional da Mulheres. Vem de estudo da USP, a Universidade de São Paulo, que registra: investigação lenta, sem prioridade se transforma em subnotificação de feminicídios. Agora chega mesmo. Será?



Pareceres de Temer enviados à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin mandam nova denúncia, o “quadrilhão do PT” contra o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma por corrupção. Basta!





Show do milhão

O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) estava desolado após derrota na instalação da Comissão Especial do Projeto de Privatização da Eletrobras. Por uma questão de ordem do PT, a comissão só será instalada depois das comissões permanentes. O movimento pode significar um “xeque-mate” na privatização da Eletrobras. Aleluia é relator e tem sido defensor ferrenho da privatização, sem precisar pedir ajuda aos universitários, desde que garantam a ele uma agência de fomento do Rio São Francisco na Bahia com repasse anual de R$ 1 bilhão. Quem não quer?





A heroína

“Helley agiu com muito amor ao sacrificar a própria vida para salvar seus alunos do incêndio criminoso que ocorreu em 2017 na creche municipal Gente Inocente, em Janaúba. A tragédia deixou a cidade de luto, sensibilizou o país e tirou a vida de Helley e de várias crianças. Ela morreu para salvar muitas crianças.” Apropriada a lembrança no Dia Internacional da Mulher e o projeto de lei que dá nome de Professora Helley de Abreu Batista (foto) à rodovia que liga São João da Ponte a Francisco Sá, apresentado pelo deputado João Leite (PSDB).



Fichas no STF

Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de rejeitar um habeas corpus ao ex-presidente Lula, o PT já aposta todas as fichas no Supremo Tribunal Federal (STF). Vai pedir para provar a sua inocência aos ministros da mais alta corte do país? Não, muito antes pelo contrário. Vai é cobrar o julgamento de ações que tratam de prisão depois da condenação em segunda instância. Passou recibo ou sua defesa vai usar artifícios para protelar uma decisão definitiva? Se não ofende...



Que tal, hein?

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem – é, foi ontem – os termos de 13 acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. As propostas ainda precisam ser votadas também no Senado e por isso seguiram para lá. O que importa mesmo, na verdade, é a brutal agilidade para que os acordos fossem aprovados pelos deputados. Eles vão de 2009 a 2016. Cá para nós, os parlamentares deveriam esperar para o ano que vem, com a data fechada: uma década.



Jogo de xadrez

O calendário eleitoral que se impõe agora em março tem remexido o tabuleiro. Em recente reunião com lideranças e dirigentes partidários, Dinis Pinheiro entrou com força no xadrez eleitoral para a disputa pelo governo do estado. O motivo é simples: pesquisas internas apontam Dinis como o político que traz unidade e tem mais entrada e aceitação no interior. Numa campanha curta e com partidos batendo cabeça, o ex-presidente da Assembleia pode ser capaz de fazer uma nova recomposição da oposição ao governo estadual.





PINGA FOGO



* Em tempo: o deputado estadual João Leite tem sido frequente, mas a homenagem à professora Helley no Dia Internacional da Mulher faz todo o sentido. Ela foi de fato uma heroína no episódio que chocou o país inteiro.



* Ah! Para ser justo com o ministro Carlos Marun, ele inclui na lista o colega da Fazenda, Henrique Meirelles, “com o mesmo respeito”. Só que a frase continua: com “o mesmo respeito que vê a possibilidade”. Tucanou de novo né? Possibilidade?



* Sabia que existe no Senado o 1º secretário do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha? Pois tem, atualmente é o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que ontem recebeu o secretário de Estado de Assuntos Exteriores da Espanha, Ildefonso Castro.



* A notícia mesmo é que o espanhol veio e aproveitou para tratar da atual situação político-econômica de seu país, em especial sobre turismo e ainda sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ficamos assim.



* Enfim: com apagão no quarteirão onde moro, ficou sem luz pela manhã até quase o fim da tarde, chega mesmo de rima com o ão. Ninguém aguenta mais, não é mesmo? Melhor parar por aqui. Pronto, parei.