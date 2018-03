Pré-candidatos tucanos ao governo de SP organizam debate à revelia do diretório

São Paulo, 08 - Os três pré-candidatos do PSDB ao governo de São Paulo organizam uma série de debates a partir de sábado, 10, para discutir propostas pelo Estado. O cientista político Luiz Felipe d'Ávila, o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, e o ex-senador José Aníbal agendaram dois encontros, um na região da Penha e outro no Butantã, na capital paulista.



A intenção é fazer um debate por dia na semana que vem em outros municípios. As prévias tucanas para escolher o candidato à sucessão de Geraldo Alckmin estão marcadas para os dias 18 e 25 de março. Os debates ocorrem à revelia do Diretório Estadual do partido, já que a proposta apresentada pelos três para adiar as prévias em uma semana e promover cinco debates foi rejeitada pelos membros do colegiado na última segunda-feira, 5.



"O objetivo é fazer valer as prévias, que requerem o debate para a que militância conheça melhor os candidatos e suas propostas", argumenta Luiz Felipe d'Ávila. Ele disse que o prefeito João Doria (PSDB), que não admitiu mas se movimenta para disputar a sucessão, também foi convidado para os encontros. Questionado se compareceria, o prefeito, por meio de sua assessoria, informou apenas que ele não está inscrito para as prévias.



Luiz Felipe d'Ávila nega qualquer objetivo de constranger Doria com a realização dos debates. "Não há um objetivo de constranger, ao contrário, é muito fundamental a participação do prefeito que aspira ser candidato", diz o cientista político.



Na segunda-feira, d'Ávila, Pesaro e Aníbal não conseguiram adiar as datas das primárias em uma semana e a proposta defendida por Doria - de manter o calendário estipulado pela Executiva estadual do partido - foi aprovada. Na ocasião, Doria foi aclamado por um grupo de militantes sob gritos de "João Governador".



antecipou, um grupo de parlamentares do PSDB deve inscrever João Doria nas prévias tucanas até terça-feira (13), prazo final para a colocação dos nomes. Para se lançar oficialmente como pré-candidato, o prefeito terá de responder formalmente ao Diretório Estadual aceitando a indicação. Por enquanto, ele não admitiu se lançar na disputa.



O presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo, vereador João Jorge, um dos articuladores da inscrição de Doria nas prévias, diz que a realização de debates entre pré-candidatos "é saudável, mas não é essencial". "Não há necessidade, eles são conhecidos da militância", afirma. Jorge disse ainda que é possível organizar debates após a inscrição dos pré-candidatos no processo.



(Daniel Weterman)