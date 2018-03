Ao lado de Jungmann, Galloro dá posse à sua equipe de confiança na PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, deu posse nesta quinta-feira, 8, aos novos diretores de áreas estratégicas da corporação. Na presença do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, foram investidos a delegada Silvana Helena Vieira Borges (Diretoria Executiva - Direx), os delegados Elzio Vicente da Silva (Diretoria de Combate ao Crime Organizado - Dicor), Umberto Ramos Rodrigues (Diretoria de Inteligência Policial - DIP), Delano Cerqueira Bunn (Diretoria de Gestão de Pessoal - DGP) e Fabricio Schommer Kerber (Diretoria de Administração e Logística Policial - Dlog).



A delegada Silvana Borges, primeira mulher a assumir a Diretoria Executiva, propôs que "tal ato sirva de exemplo e abra caminho para uma presença cada vez maior das mulheres em nossa instituição". Após a cerimônia, em entrevista à jornalistas, o ministro Jugmann homenageou a nomeação da delegada Silvana e disse que a luta das mulheres é fundamental.



"É um momento feliz que casa a posse da nova diretoria com o fato de que é uma mulher que pela primeira vez ocupa a diretoria executiva no dia internacional da mulher. Lembrando sempre que a luta das mulheres é fundamental para elas por igualdade e respeito, mas é também muito importante para nós homens, sem sombra de dúvidas, porque irá nos fazer homens melhores, mais humanos e sensíveis", disse o ministro.



Ainda sobre a importância simbólica do Dia Internacional da Mulher, o novo diretor-geral parabenizou a gestão anterior ao indicar mulheres para cargos de chefia, comprometendo-se a manter essa política. Atualmente, a PF mantém um terço das Superintendências Regionais dirigidas por delegadas.



Jungmann apontou como prioridade para sua gestão "a universalização do direito à segurança pública". Ele reafirmou a autonomia funcional, administrativa e financeira da Polícia Federal, destacando que "se faz necessária uma polícia judiciária da União que tenha independência e respeito".



(Fabio Serapião)