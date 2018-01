Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

A verdade de cada dia. O piano e a orquestra



A prisão faz parte da Operação Voo Livre, responsável por investigar uma quadrilha de tráfico de aves silvestres. Um papagaio que tinha sido capturado fez a delação. E de acordo com o delegado Cleyber Malta Lopes, todos os presos já tinham passagem pela polícia. “Observamos a reincidência dos envolvidos nesse tipo de crime ambiental, que, por ter pena branda, acaba por permitir que eles continuem praticando.” É, todos já tinham sido presos antes.



Só que agora o delegado Cleyber Malta alçou voos maiores. Recebeu carta, em agosto do ano passado, do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar a participação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) em corrupção envolvendo o Postalis, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Foi em agosto do ano passado.



Bem, melhor então contar a história de agora, que envolve até o presidente Michel Temer (MDB). As notícias de política são diárias, embora envolvam mais a polícia do que o Parlamento ou o exercício de um serviço público que atenda a população e devolva em obras e serviços uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Para deixar mais claro, o imposto que você paga.



“PF envia a Temer lista de 50 perguntas sobre Porto de Santos”; “Atos a favor de Lula põem Exército ‘em alerta’”; “Antes do Natal, Lula tentou tirar, novamente, Moro de ação da Lava-Jato”; “Vem Pra Rua marca ‘ato em defesa da Justiça’ na véspera do julgamento de Lula”. São notícias de política, não de polícia. Ou serão?



“Em meio à crise nos presídios, relatório da Justiça diz: ‘Quem manda são os presos’.” E ainda: “Detentos relataram que a unidade não é controlada por agentes penitenciários, mas por presos das alas B e C”. Essas são de polícia mesmo, sem margem de dúvida, mas “quem manda são os presos”.



Bem que queria. Não, quero deixar a política e o Judiciário pra lá, ficar “sem compromisso oficial”, como o presidente Temer, e fazer registro muito mais importante. Ele partiu aos 91 anos, mas o que importa é A verdade de cada dia e O piano e a orquestra. Ambos ganharam o Prêmio Jabuti de Literatura. Era mesmo um professor de jornalismo, ofício diário.



Melhor então me despedir de quem recebeu a L’Odre des Arts et des Lettres, “une décoration honorifique française qui, gérée par le ministère de la Culture, récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire”. Vá em paz, Carlos Heitor Cony.



A voz de Trump

“Passei de um MUITO bem-sucedido homem de negócios a uma estrela da televisão, a presidente dos Estados Unidos (na minha primeira tentativa). Acho que isso me qualificaria não como inteligente, mas como gênio... e um gênio muito estável!” Não tem como resistir, só se for o gênio da lâmpada de Aladim. Ficção? Quem sabe Aladim use seu terceiro e último desejo de conceder ao gênio Trump a sua liberdade da Casa Branca e voltar à sua cobertura na 5ª Avenida para ficar vendo o Central Park no fim do filme? Ops! Do mandato.



A voz do leitor

Escreve Kleber Pereira Gonçalves: “Até parece coisa das organizações clandestinas que lutaram contra a ditadura, só que hoje estamos tratando de organizações criminosas a cada dia mais visíveis, que saquearam o Brasil. Quantos codinomes tem o ex-presidente Luizinácio? Agora apareceu mais um que lhe foi dado pela Odebrecht ao injetar dinheiro na produção do fracassado filme Lula, o filho do Brasil: “Cliente”. Esse vem se somar a “Brahma”, “Nine”, “Chefe”, “Número 1” e outros que devem rodar por aí. Dia 24 está chegando, espero e torço para que o “Brahma” vá para o engradado de Curitiba e que os baderneiros habituais sejam contidos pelas forças de segurança”.



Cair fora

Pelo jeito, teriam mesmo que fazer. O grupo Livres, no Facebook, tem mais de 150 mil seguidores. Fica o dia inteiro defendendo menos impostos, os direitos de LGBTs. Traduzindo: lésbicas, gays, Bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. É, alguns usam a sigla LGBTTT. Mas o que tem a ver com política é o Livres, uma corrente do Partido Social Liberal (PSL). É não, era. Com a filiação de Jair Bolsonaro (RJ) para disputar a Presidência, direitista como ele só, não tinha como o grupo continuar no partido: “Não vamos arrendar nosso projeto à velha política de aluguel”.



Tem mineiro

Na parada. É do deputado Domingos Sávio (PSDB-MG), a autoria do projeto que permite que cooperativas de crédito captem recursos de municípios, de seus órgãos ou entidades e empresas. Ele amplia a captação de recursos, e a concessão de créditos e garantias devem ser restritas aos associados. No Senado, o texto foi relatado pelo senador Waldemir Moka (MDB-MS). Entender o projeto é complicado, mas o tucano trata como “inconcebível” a impossibilidade de as prefeituras depositarem seus recursos nas instituições financeiras que estão em seus próprios municípios. Gostaria de fato saber por que não estão?



Autoritária, não!

Se poderia dar margem a punições inadequadas ou autoritárias a regra do projeto do deputado Gilberto Abramo (PRB), faz todo sentido o veto do governador Fernando Pimentel (PT) ao projeto que proibiria celular em escolas, teatros, igrejas e por aí vai. O argumento, entre outros, é que a proposta “contraria” o interesse público. Bem, Abramo é formado em teologia, foi radialista e apresentou programas de TV. E antes de se filiar ao PRB foi líder da bancada do PMDB, agora MDB, na Assembleia Legislativa e está em seu quarto mandato consecutivo.



PINGAFOGO



Para deixar claro, a nota “A voz de Trump” tem relação com o fato de a Casa Branca ter lutado sem sucesso para impedir a publicação do livro Fire and fury: Inside the Trump White House. O fogo e a fúria da Casa Branca passaram recibo.



Em tempo: na TV pode ter direito de resposta, mas nas redes sociais como será? Como achar de quem é o WhatsApp fazendo comentários? Telefone pré-pago, por exemplo? Baderna e baixaria na política brasileira já tem. Vai piorar ainda mais.



É, pelo andar da carruagem, nem mesmo os petistas acreditam na candidatura e muito menos em eventual vitória de Lula nas eleições de outubro. A desculpa agora é achar que urna eletrônica é fraude. Melhor inventar outra.



Condenar quando o Brasil sai na frente até de países mais ricos e avançados do planeta é de rir. As eleições nos Estados Unidos, por exemplo, no papel ainda. Deve ser por falta de caneta que a maioria dos norte-americanos não vai votar.



“Engolir três caroços de romã, jogar o mesmo número para trás e guardar o mesmo tanto na carteira. E ir repetindo a frase: ‘Gaspar, Belchior e Baltazar, que o dinheiro não venha me faltar’.” Foi ontem, Dia de Reis, mas como diz o vendedor Chicão, o que vale é a fé.