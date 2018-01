Temer passa sábado em SP e agenda não prevê compromissos oficiais

São Paulo, 06 - O presidente Michel Temer passa o sábado (6) em sua residência no Alto de Pinheiros em São Paulo. A agenda não prevê compromissos oficiais e ainda não há previsão de quando ele retornará para Brasília, segundo a assessoria do Planalto.



Em residência, Temer ainda não recebeu visitas neste sábado e o movimento na manhã de hoje foi apenas de entregadores. Temer chegou em São Paulo ontem (5) e se reuniu, entre outras pessoas, com o ex-ministro e economista Delfim Netto.



(Altamiro Silva Junior)