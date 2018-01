Crise nos presídios opõe estados e União

Familiares aguardam notícias de dentro da penitenciária de Aparecida de Goiás, durante rebelião que terminou com nove presos assassinados (foto: Cláudio Reis/O Popular/Estadão Conteúdo)

Um dia depois de sete governadores cobrarem “providências urgentes” do governo federal para impedir o agravamento da crise da segurança no país, devido às novas rebeliões em presídios, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Ricardo Balestreri, subiu o tom das críticas. Com três rebeliões e nove assassinatos nos cinco primeiros dias de 2018, o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia repete a situação caótica de outros presídios nos últimos anos. Há um ano – na primeira semana de janeiro de 2017 – motins em presídios de Natal e Manaus deixaram mais de 80 mortos. Ontem, Balestreri atacou o governo federal e cobrou mais apoio para combater organizações criminosas nas penitenciárias. Segundo ele, o serviço de inteligência de Goiás tinha conhecimento de que presos planejavam deflagrar rebeliões em ao menos 20 unidades prisionais estaduais a partir do fim do ano passado.Nos primeiros dias do ano passado, imagens de presos decapitados e esquartejados em vários presídios de capitais do Nordesde assustaram o país. O massacre em Manaus começou em 1º de janeiro, com brigas entre duas facções criminosas. Em poucos dias, 56 presos foram mortos na capital do Amazonas, muitos decapitados. Nos dias seguintes, as disputas entre facções se repetiram em outros presídios da região.Ontem, um motim começou na Penitenciária Odenir Guimarães, uma das unidades do complexo penitenciário de Goiânia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a situação foi controlada depois que o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais, com apoio da PM, invadiu o local.Segundo o secretário de Segurança de Goiás, a União nunca forneceu recursos suficientes para para o controle adequado do sistema penitenciário. Durante a apresentação da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, o secretário cobrou mais repasses para os estados. “Não é querer jogar o abacaxi nos outros. É colocar na mesa as responsabilidades”, afirmou.O governador Marconi Perillo (PSDB) já havia criticado a participação do governo federal na segurança pública nos estados. Durante apresentação, Balestreri destacou que no mesmo período em que esteve à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, os recursos fornecidos aos estados para a área não eram suficientes. “Foi o período de maior ajuda, mas ainda assim insuficiente”, disse o secretário. De acordo com o secretário, os presos envolvidos com o narcotráfico deveriam ser detentos da União. “Nós que arcamos com o ônus desses presos”, afirmou.DINHEIRO FEDERAL O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nota dizendo que Goiás recebeu R$ 32 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para a área de administração penitenciária, e que só executou, até dezembro do ano passado, 18% do total repassado. Balestreri rebateu a informação dizendo que as obras com a verba foram iniciadas em julho e que estão mais adiantadas do que o dito pelo ministério, com 23% já executado. “Na nossa gestão não temos permitido a devolução de recursos. R$ 32 milhões são insuficientes para resolver qualquer problema”, disse. O secretário pontuou que não está “fugindo da raia”, mas que é preciso analisar de forma profunda o que significa a crise penitenciária no Brasil.Segundo Balestreri, Goiás é tido como importante para as atividades do crime organizado pela sua posição geográfica, que facilita a distribuição de drogas e armas, e pela proximidade com o Distrito Federal. Para ele, as rebeliões nos presídios são uma luta de facções por negócios e uma tentativa de agir contra dois inimigos: um grupo oponente que disputa o mercado e o estado, que atrapalha os negócios.MANIFESTO Na noite de quinta-feira, sete governadores cobraram “providências urgentes” do governo federal para impedir o agravamento da crise da segurança pública no país. O manifesto foi assinado pelos governadores Marconi Perillo (Goiás), Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Pedro Taques (Mato Grosso), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda (Tocantins), Confúcio Moura (Rondônia), Flávio Dino (Maranhão). Na carta, os governadores afirmam que os estados e o Distrito Federal enfrentam “praticamente sozinhos” o que eles chamam de “desafios impostos pelo avanço da criminalidade”.“As dificuldades também englobam o sucateamento das estruturas carcerárias, o efetivo das forças de segurança pública insuficiente, rebeliões, mortes e fugas frequentes no sistema prisional, bem como leis inadequadas que incentivam a impunidade”, dizem os governadores. Na sequência, eles acusaram o governo federal de não manter uma “efetiva participação” na definição de políticas públicas na área e na reestruturação do sistema penitenciário brasileiro.