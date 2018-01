Juiz nega pedido de Maluf para acelerar análise de prisão domiciliar

Brasília, 04 - O juiz de direito substituto do Distrito Federal Vinicius Santos Silva negou nesta quinta-feira, 4, um pedido apresentado pela defesa do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) que queria acelerar a análise do seu pedido de prisão domiciliar.



Ao reiterar o pedido de prisão domiciliar, a defesa de Maluf pediu que o Instituto Médico Legal (IML) e o Centro de Detenção Provisória da Papuda (CDP), em Brasília, apresentem a sua manifestação sobre o tema "em tempo hábil e suficiente", sob a alegação de que os problemas de saúde do parlamentar são "graves", sob pena de implicar "sofrimento desumano, desnecessário e desproporcional".



Em uma decisão, o juiz destacou que o prazo de resposta do IML e do CDP, "apesar de estar na iminência de se encerrar, ainda não se esgotou, de sorte que não há, até o momento, qualquer injustificável demora por parte dos órgãos oficiados e, portanto, não há qualquer motivo a justificar a intervenção, nesse tocante, por parte deste juízo".



Maluf, de 86 anos, está preso desde o último dia 22 no Complexo Penitenciário da Papuda. A defesa do deputado destacou em sua manifestação que "em um espaço curtíssimo de tempo", dois detentos morreram dentro do sistema em virtude de ataque do coração.



(Rafael Moraes Moura e Amanda Pupo)