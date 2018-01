MDIC confirma pedido de demissão de Marcos Pereira por 'razões pessoais'

Brasília, 03 - O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) confirmou a informação de que o ministro Marcos Pereira entregou ao presidente Michel Temer pedido de exoneração do cargo "por razões pessoais". Segundo o Ministério, o secretário-executivo Marcos Jorge de Lima atuará como ministro interino "até uma definição do Palácio do Planalto" sobre o substituto.



Pereira, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e um dos líderes do Partido Republicano Brasileiro (PRB), reiterou apoio ao governo Temer e tem dito nos bastidores que precisa reestruturar o partido nacionalmente para as eleições de 2018 e poderá ser candidato a deputado federal pela sigla.



(Fernando Nakagawa)