Após receber Marcos Pereira, Temer deixa o Planalto e segue para o Jaburu

Depois de despachar por pouco mais de três no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer deixou o local na tarde desta quarta-feira, 3, e seguiu para a residência oficial, o Palácio do Jaburu. Segundo a assessoria de imprensa, o presidente passa bem, mas deve despachar no Jaburu à tarde.



Hoje pela manhã, Temer recebeu no Palácio do Planalto os ministros da casa, Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de governo), Moreira Franco (Secretaria-geral) e Marcos Pereira, da Indústria e Comércio, que entregou ao presidente sua carta de demissão.



Segundo fontes do Planalto, Pereira reiterou apoio ao governo, mas disse que tem que reestruturar o partido nacionalmente para as eleições e será candidato a deputado Federal. No pedido que fez ao presidente o então ministro afirmou que não conseguiria conciliar as ações com a gestão do ministério.



Nos últimos seis dias, o presidente ficou na residência oficial por recomendações médicas, que o orientou a diminuir o ritmo de trabalho. Mesmo assim, o presidente despachou com alguns ministros e auxiliares.



Temer tinha previsto um encontro - que ainda não constava na agenda oficial - com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, ainda nesta quarta-feira. A reunião, entretanto, pode acontecer na residência oficial.



Eles querem discutir sobre uma nova indicação para a vaga de ministro do Trabalho, deixada por Ronaldo Nogueira semana passada. Temer aguardava uma nova indicação do PTB, que deve manterá o controle da pasta, após o nome do deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA) ter sido vetado pelo ex-presidente José Sarney (PMDB-AP). Agora, com a saída de Marcos Pereira, abre-se mais um espaço na Esplanada.



(Carla Araújo)