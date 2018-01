'Que seja contínua nossa luta contra a corrupção', prega Janot

Brasília e São Paulo, 03 - O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot pregou em sua conta no Twitter que todos continuem enfrentando malfeitos e desvios de dinheiro público. "Que seja contínua nossa luta contra a corrupção, no Brasil e em nossa região!", escreveu o ex-PGR em mensagem postada nesta terça-feira, dia 2, por meio da qual desejou "feliz 2018 à comunidade do Twitter!"



"Sigamos atentos!", completou Janot, que, em 2017, disparou "flechadas" históricas contra deputados, senadores, ex-governadores e até o presidente Michel Temer, a quem acusou, por meio de duas denúncias levadas ao Supremo Tribunal Federal, de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução de Justiça - ambas as acusações foram barradas pela Câmara dos Deputados.



(Fábio Serapião e Julia Affonso)