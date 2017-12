Líder do PTB diz que saída de Nogueira está 'dentro da absoluta normalidade'

Brasília, 27 - Líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes (GO) alegou que a saída do deputado federal licenciado Ronaldo Nogueira do Ministério do Trabalho era algo acordado com a bancada e que a previsão inicial do pedido de demissão era outubro. De acordo com Jovair, a bancada pediu para que Nogueira ficasse no cargo até dezembro. "Está tudo dentro da regra, do jogo e sem nenhuma crise. Está tudo dentro da absoluta normalidade", disse o parlamentar.



Jovair explicou que Nogueira é candidato à reeleição e que precisa preparar sua campanha no Rio Grande do Sul. Já o deputado Pedro Fernandes (PTB-MA), que deve ficar com a pasta, não vai disputar a reeleição.



O líder do PTB negou que o resultado ruim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira, 27, tenha influenciado na demissão. Segundo o levantamento, o Brasil fechou 12.292 vagas de emprego formal em novembro. O saldo negativo de novembro interrompe a sequência de sete meses seguidos de geração de empregos formais e decorre de 1.111.798 admissões e de 1.124.090 demissões. "Esse foi o melhor Caged dos últimos anos", comentou Jovair.



(Daiene Cardoso e Renan Truffi)