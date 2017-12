Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

Um outdoor instalado na sexta-feira passada em apoio à candidatura presidencial do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) amanheceu pichado na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. O rosto do parlamentar ganhou maquiagem, com sombra azul, blush rosa e batom vermelho. Abaixo da frase “É melhor JAIR se acostumando, #Bolsonaro 2018”, foi pichado “Filho da ditadura”. A propaganda foi financiada pelo grupo virtual São Carlos Apoia Jair Bolsonaro, que reúne 543 pessoas no Facebook. Os ativistas estariam se mobilizando para instalar mais outdoores, fazer carreatas e levar Bolsonaro à cidade em 2018. No Facebook, apoiadores da candidatura de Bolsonaro repudiaram o ato.O jogador de vôlei Gilberto Amauri Godoy Filho, o Giba, trocou o PSDB pelo PSD a convite do pré-candidato a governador, deputado estadual Ratinho Jr., para ajudar a elaborar a parte de esportes e educação do plano de governo. O campeão olímpico nega a possibilidade de concorrer a um cargo, mas segundo o deputado federal Edmar Arruda (PSD-PR), um dos principais articuladores da campanha de Ratinho, a intenção do PSD é lançá-lo a uma cadeira no Congresso. “Vai ter que ser candidato, hein, Giba”, brincou Arruda. “A gente vai conversar lá no ano que vem, quando as coisas se acertarem”, disse o ex-atleta. O engajamento político de Giba vem de família: seu pai trabalhou com o ex-governador José Richa (PSDB), quando foi prefeito de Londrina, nos anos 1970.O governador Fernando Pimentel (PT) sancionou a Lei 22.766, que autorizou a abertura de um crédito adicional de R$ 31,7 milhões para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com o projeto apresentado pelo Executivo e que originou a legislação, os recursos serão usados para custear a folha de inativos. A fonte é o excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O repasse será por meio de remanejamento de crédito orçamentário.O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso – que nos últimos meses tem batido de frente com o colega Gilmar Mendes no plenário da Corte – se mostrou otimista com o futuro do Brasil. Apesar do momento ruim e dos graves problemas no cenário político e econômico, o ministro avaliou que avanços estão acontecendo na democracia nacional. “A fotografia do momento atual, de crise econômica, crise política e crise ética, é desoladora. Mas o filme da democracia brasileira é bom”, afirmou Barroso.Eleitores de Ibitiúra de Minas e Ibituruna vão às urnas duas vezes em 2018: antes de escolher os próximos governador, presidente da República, senador e deputados, eles terão que votar novamente para definir quem serão os prefeitos das cidades, que ficam no Sul e Centro-Oeste mineiro, respectivamente. As eleições foram marcadas pela Justiça Eleitoral para 4 de março. As convenções para a escolha dos candidatos serão feitas entre 24 e 29 de janeiro e o registro das candidaturas até 1º de fevereiro.Nas eleições de 2016, José Tarciso Raymundo foi eleito para comandar Ibitiúra de Minas, mas teve o diploma cassado sob a acusação de abuso de poder político e de autoridade durante a campanha. Ele deixou o cargo em agosto de 2017 por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). Já em Ibituruna, o prefeito Francisco Antônio Pereira (PP) perdeu o cargo porque teve as contas de 2007 rejeitadas pela Câmara Municipal, o que levou ao indeferimento do registro de sua candidatura.A Justiça determinou a exoneração de servidores públicos contratados irregularmente pela Prefeitura de São Tomé das Letras, no Sul de Minas. A administração terá até 60 dias para realizar concurso para preenchimento das vagas. A exceção são os médicos e professores contratados, que poderão permanecer nos cargos por seis meses, para evitar a interrupção dos serviços. Desde 2013, o Ministério Público vinha questionando as contratações do município. Se em 2014 28% das vagas eram preenchidas sem concurso, em 2015 o número subiu para 60%. A Justiça determinou ainda o pagamento de multa diária de R$ 1 mil caso a prefeitura não cumpra a decisão.