Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: Arte/Soraia Piva)

A atitude do prefeito Alexandre Kalil (PHS) de peitar o aumento da tarifa das passagens de ônibus em BH tem provocado reações. Se por um lado os donos das empresas ficaram possessos e saíram da reunião com o prefeito bastante insatisfeitos, na Câmara Municipal a atitude causou desconfiança. A conversa nos bastidores, pouco antes do recesso – inclusive entre aliados –, é que a medida seria uma “estratégia de marketing” do chefe do Executivo. Há quem acredite que o aumento será autorizado, mas com percentual menor.O vereador Pedro Patrus (PT) foi um dos que publicaram sua desconfiança. “Sobre as declarações do Kalil em relação à manutenção do preço da tarifa de ônibus para o ano que vem: será que é tudo jogo de cena?. Estamos de olho!”, postou em uma rede social. Enquanto isso não se define, o certo é que as empresas de ônibus ganharam o segundo não em apenas uma semana. É que o juiz de plantão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Marco Aurélio Abrantes Rodrigues, negou, na última sexta-feira, liminar das concessionárias que pleiteava o aumento. Vamos aguardar.O governador Fernando Pimentel (PT) sancionou a Lei 22.781/17, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública estadual para programas sociais. O projeto era de autoria do Executivo e foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa no último dia 13. O texto traz mais cinco programas sociais: Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos; Qualifica Suas; Apoio ao Controle Social e à Gestão Compartilhada do Suas; Oferta de Proteção Socioassistencial; e Rompimento da Trajetória Infracional dos Adolescentes do Estado.A ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho não vai precisar mais usar tornozeleira eletrônica nem ficará impedida de sair à noite. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, suspendeu as medidas cautelares que haviam sido impostas a ela. Em decisão tomada na noite de sexta-feira, o ministro considerou que as medidas são desproporcionais e que não há ligação entre ações efetivas da ré e condutas ofensivas às investigações que tenham sido cometidas por outros acusados. A prisão preventiva da ex-governadora já tinha sido suspensa em 29 de novembro, por decisão unânime dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Rosinha e seu marido, Anthony Garotinho, são acusados de participar de uma organização que cometeu os crimes de corrupção, concussão e falsidade na prestação das contas eleitorais.O juiz Bruno Aielo Macacari, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), negou o pedido da defesa do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) para que ele cumpra prisão domiciliar. Com a decisão, o político vai passar o Natal no Centro de Detenção Provisória (CDP), que fica no Complexo da Papuda, em Brasília. Apesar do indeferimento do pedido, o despacho assinado na noite de sexta-feira ressalta que a decisão pode ser revista, a depender de laudo da perícia médica feita pelo Instituto Médico-Legal (IML), e, principalmente, das informações prestadas pela equipe médica com atuação no Centro de Detenção Provisória (CDP), após avaliação da saúde de Maluf, que tem 86 anos.O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) não quer mais ficar responsável pela guarda de armas de fogo, acessórios e munições apreendidos em inquéritos policiais, em processos ou procedimentos criminais e em procedimentos de apuração – com exceção daqueles vinculados à prática de crimes dolosos contra a vida. É o que trata a Resolução 863, assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Herbert Carneiro, e publicada no Diário do Judiciário do último dia 19. A alegação é que a guarda das armas e munições nos depósitos judiciais compromete a “segurança e a integridade das pessoas e, ainda, dos prédios” do Judiciário.A sugestão do Tribunal de Justiça mineiro é que a guarda e destinação legal das armas fique sob responsabilidade das próprias autoridades que realizaram as apreensões. Já é desse jeito em relação a substâncias e objetos semelhantes, como munições, entorpecentes, substâncias químicas ou tóxicas, inflamáveis e explosivas, veículos terrestres, marítimos ou aéreos, maquinários e medicamentos. Determinação semelhante já foi adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no ano passado. Em tempo: a resolução garante que o material já recebido pelo Poder Judiciário continuará custodiado pelas varas criminais até que haja uma definição de destinação legal.