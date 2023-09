Veludo rouco

671

Bruna Beber









O que os meus mortos não sabem e nunca vão ouvir falar

é que ainda estou de pé e sorrindo em uma cena perdida

no passado de suas vidas; cores-sombras, vivos, sorrindo

dentro da minha vida. De manhã, ao derramar o café

fora da xícara, ainda sou criança e ouço o tlectlectlec

da máquina de escrever da minha tia. Vovó cruzou

a copa pela porta da cozinha, com pressa, sozinha

sobre a fúria de quem vai socorrer a carne assada





A porta do quarto bate, eu salto, um quadro

cai da parede na escrivaninha, a geladeira

esguicha. Ondas. Calor e energia. Não sabem

não querem, não pedem, mas deslizam e eu

rastejo na eletricidade — um sopro, um eco

um traço, um tique — das palavras, da estada

permanente das palavras que disseram um dia





Ainda não terminei o café, tampouco sinto saudade

pois sei que assim que me levantar desta mesa

vou reviver o mundo em altura e graça

sentada na cacunda do meu tio.

Chuvisco

Na tarde que me despedi de seus ossos

fiz promessa aos urubus no horizonte

dos meus trinta e três anos





No final disse a eles: andorinhas,

por favor, ora cotovias, massageiem

o passado desses trinta e quatro anos





Só agora aos trinta e cinco é que começo

a dar adeus à sua voz; longínqua caminha

para a mudez, mas há pouco vibrava





ao falar sobre a loja de guarda-chuvas

que visitávamos todo mês só para entoar

nosso bordão — sombrinha pra sobrinha!





Anos e anos depois continuo descendo

a rampa do cemitério, e já naquela tarde

pressinto que nunca chegará ao fim









Mas hoje aos trinta e sete tento balizar

a lágrima e os dias e, olhando o retrato

daquele sábado em Juiz de Fora, sorri.





Milagre dos peixes





Toda montanha é uma onda parada.

Do jardim avisto a flor que cresce

resistiva no beiral do telhado





Toda culpa é circunstância.

Do pombal assisto à gota de chuva

submergir no desnível da estrada





Habitar o trilho é habitar o pássaro.

Tanta pedra moída! Mas é no rasante

da sanfona que o pássaro rastreia





Mando um recado pelo ar

da manhãzinha: maquinista

não sai do lugar, é o destino

de costas que orienta seus dias.





Casarões





O coração é o povoado da memória;

aparentado com o fígado é o sentimento

a indignação ocupa o estômago

mas o desejo faz do pulmão um pomar





A cabeça é inquilina

ou proprietária do corpo,

e quem morre primeiro?

Água suja

Ano que vem

fantasia de carne

de sol temperada

com ódio.





Um gosto intenso pelas palavras

Ana Martins Marques

ESPECIAL PARA O EM





Um dia, meio de brincadeira, meio a sério, um poeta me disse que todo bom poema precisava ter um nome de rua. Em “Veludo rouco”, novo livro da Bruna Beber, você vai encontrar muitíssimos nomes de ruas, porque a poesia da Bruna é também geografia, um passeio pelo Rio e a Barra Funda e Moçambique, em que as ruas se cruzam em diferentes tempos e países, e numa encruzilhada você pode topar com Mário de Andrade, Dolores Duran ou Juçara Marçal.





Existe um sentido forte de vizinhança nesse livro, de proximidade e encontro e reunião, talvez até de embaralhamento. Daí a profusão de objetos – cadeiras de praia, lápis mordido, rifa de batedeira –, de lugares – quintalzinho de cimento, rodoviária, o Rainha Center Caxias –, de personagens conhecidas e anônimas – Dona Landa, Tia Celi, o DJ Rogério, e, claro, Fernanda. Para Bruna, parece, “é fácil ver o mundo”. Mas aqui se trata de um mundo que se apreende antes de tudo “de ouvido”.





Há em “Veludo rouco” um trabalho de escuta e escrita da língua falada, mas também um gosto intenso pelas palavras, que às vezes parecem se livrar do sentido e roçar umas nas outras por puro gosto do contato, uma verdadeira erótica da língua. “Veludo rouco” é um livro cheio de calor e eletricidade, de amor & humor, de vozes e avós, e sobretudo de vizinhos de todas as espécies.