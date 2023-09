Acontecimentos

671

Amazônicos e universais (1)

“A cidade ilhada”, de Milton Hatoum, está de volta às livrarias em nova edição. Coletânea de 14 contos do autor de “Dois irmãos”, o livro de 2009 traz agora na capa fotografia da série “Nightvision” do paraense Luiz Braga e posfácio assinado pelo professor e crítico literário Lourival Holanda. “O desnorteio e o nomadismo parecem ser o preâmbulo dos contos. Uma galeria de achados e perdidos, como a vida; perdeu-se uma juventude, um amor, uma paisagem. No entanto, diferentemente da postura clássica, de sentar e chorar, os personagens avançam e, ainda que atordoados, a vida segue”, aponta Holanda, que classifica os contos “amazônicos e universais” como resultado de uma “criação arquitetônica bem-sucedidas, ao mesmo tempo rigorosa e pródiga em jogos de imagens e ritmos”. Entre as histórias, “O adeus do comandante”, que foi adaptada pelo cineasta Sérgio Machado no filme “O rio do desejo”, recentemente exibido nos cinemas e disponível no streaming da Globoplay. “O conto foi o ponto de partida”, revela Hatoum. “Para encorpar o roteiro, Sergio Machado pediu para que eu escrevesse outros relatos. Inventei novas personagens (o terceiro irmão é uma delas) e expandi e compliquei o enredo”, destaca o autor.





Amazônicos e universais (2)





“Cinzas do norte”, terceiro romance de Milton Hatoum, também volta às livrarias com fotografia de Luiz Braga na capa e posfácio de Fábio de Souza Andrade. “Como a memória e a linguagem, o espaço é personagem decisivo nas histórias de Hatoum. Arquiteto por formação, ocupou-se dos efeitos tardios dos deslocamentos (de homens, de valores, dos interesses econômicos) que fizeram a história amazônica moderna, inscritos na paisagem manauara”, aponta o professor de teoria literária na USP, em versão ampliada de resenha originalmente publicada na Folha de S.Paulo. Com a primeira edição em 2005, “Cinzas do norte” ganhou os prêmios Jabuti (melhor romance), Livro do Ano, Bravo!, APCA e Portugal Telecom.

Sayão e os escritores

Doutor em Estudos Literários pela UFMG, o jornalista e professor Sérgio de Sá lança neste sábado, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913), entre 11h e 14h, o livro “Bernardo Sayão: caminhos, afetos, cidades”. O desbravador Sayão, nomeado por Getúlio Vargas para comandar a Marcha para o Oeste no interior de Goiás e convocado por Juscelino Kubistchek para construir Brasília e a rodovia Belém-Brasília, ganhou a simpatia de grandes nomes do jornalismo e da literatura. O norte-americano John dos Passos dedicou-lhe, em 1948, reportagem na revista Life e, em 1963, um capítulo no livro Brasil em movimento. Antonio Callado ficou tão encantado com a figura que, além de reportagem e um belíssimo perfil logo após a morte, transformou o engenheiro em personagem de crônica e do romance “Quarup”, no qual Sayão vira Rolando Vilar. O pioneiro, muitas vezes chamado de “bandeirante moderno”, também mereceu atenção reverencial de Rachel de Queiroz, Bernardo Élis, Dinah Silveira de Queiroz e, mais recentemente, João Almino e Maria José Silveira.





Benditas coisas de Zélia Duncan





Zélia Duncan é a convidada de setembro do projeto República Jenipapo, organizado pela Livraria Jenipapo. Marcado para terça-feira (26/9), às 19h, o encontro conta também com a participação do historiador e pesquisador Igor Cardoso e apresentação de Heloísa Starling, ambos do Projeto República da UFMG. A cantora e compositora vai comentar o seu primeiro livro, “Benditas coisas que eu não sei”, lançado em 2022 pela Agir. Na obra, ela se aventura por um texto melódico que – apesar de não ser explicitamente uma biografia – usa de uma conversa descontraída para abordar sua trajetória pessoal e artística.





AEROPLANOS

Em volta da cruz da igreja no meio das estrelas as corujas voam o ano inteiro Elas moram lá em cima e por mais que queiram e prometam aos meninos recompensa não conseguem achar e destruir os seus ninhos Coisa de pura birra Aquelas criaturas dominam com tanta sabedoria o espaço e ignoram com tanta humanidade a inveja que mesmo cagando o campanário inteiro devem ser querubins.





(Um dos 36 microcontos de “mínimosCAMPOS”, de Vivalde Brandão Couto Filho, mineiro de Bom Despacho, que lança o livro editado pela 7Letras hoje, das 11h às 14h, na Livraria Jenipapo. Na apresentação, Tadeu Teixeira destaca a oralidade dos textos e a “ousadia de desprezar a pontuação convencional, o que só deu maior fluidez e graça ao desenrolar de suas construções”)





10+





Os dez livros mais vendidos na Livraria Jenipapo em agosto





1. “A corneta”, Leonora Carrington (Companhia das Letras) *





2. “De uma a outra ilha”, Ana Martins Marques (Círculo de Poemas, Fósforo)





3. “Quem matou meu pai?”, Édouard Louis (Todavia)





4. “O vento sabe meu nome”, Isabel Allende (Bertrand Brasil)





5. “Tudo é rio”, Carla Madeira (Record)





6. “A livreira de Paris”, Kerri Maher (Intrínseca)





7. “Lutas e metamorfoses de uma mulher”, Édouard Louis (Todavia)





8. “Que bobagem!”, Natália Pasternak (Contexto)





9. “Herança”, Jacques Fux (Maralto)





10. "Bolsonarismo: Da guerra cultural ao terrorismo doméstico: Retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva”, João Cezar de Castro Rocha (Autêntica)





* Livro escolhido para a edição de setembro do projeto “JeniPapo Literário”