Outlet do Livro promove 2ª Feira do Livro em Belo Horizonte

2ª Feira do Livro conta com 15 mil títulos em promoção (foto: Divulgação)

Com o intuito de popularizar a literatura, a livraria Outlet do Livro promove a 2ª Feira do Livro em Belo Horizonte. São 15 mil títulos em promoção dos mais variados gêneros, de ficção ao direito. Aos sábados, a livraria promove oficinas de recreação e contação de histórias ao longo do dia.





A promoção começa a partir deste sábado, 23 de setembro, e segue até 21 de outubro. Na porta do estabelecimento, uma placa anuncia as regras: três livros por apenas 40 reais. A promoção estende ao site , atendendo todo o Brasil.





SERVIÇO

2ª Feira do Livro em Belo Horizonte

DATA: 23/09 até 21/10

LOCAL: Rua Paraíba, 1419 - Savassi