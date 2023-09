671

A cantora Zélia Duncan é a convidada de setembro do "República Jenipapo" (foto: Denise Andrade/Divulgacao)





O encontro de setembro do projeto "República Jenipapo", criado pela Livraria Jenipapo de BH e Projeto República da UFMG, promete unir música e literatura, com a cantora Zélia Duncan como convidada.





Marcado para terça-feira (26/09), às 19h, na Livraria Jenipapo, o encontro conta também com a participação do historiador e pesquisador Igor Cardoso e apresentação de Heloísa Starling, ambos do Projeto República da UFMG.





Zélia Duncan vai debater seu primeiro livro "Benditas coisas que eu não sei", lançado em 2022. A compositora se aventura por um texto melódico em que nos fala de voz e silêncio, prazeres e espantos, inspirações e paixões, descobertas e criações, palco e plateia, ritmos, passos e compassos. Não é uma biografia explícita ou mesmo implícita, é uma conversa descontraída em que ela conjuga todos os verbos e vozes da sua trajetória pessoal e artística.





Escritora de sensibilidade apurada, texto fluente e saboroso, Zélia brinca, se diverte e encanta com as palavras, extraindo delas todo seu potencial expressivo e poético. Compôs uma trilha de memórias e nostalgias felizes, em que a música, sua grande musa, reina soberana: inspirando e transformando, bagunçando certezas, abrindo espaço para novas percepções.









SERVIÇO

Data: 26/09/2023 (Terça-feira)

Horário: 19h

Local: Livraria Jenipapo (R. Fernandes Tourinho, 241 - Savassi, BH)

Entrada Franca