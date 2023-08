Culturado romance 'Stoner' ganha nova edição brasileira

671

John Williams: livro em nova versão nacional (foto: University of texas press)

O cultuado romance “Stoner”, do norte-americano John Williams (1922-1994), voltará às livrarias brasileiras até o fim do ano. Lançado em 2015 pela finada editora Rádio Londres, o livro está esgotado e um exemplar chega a custar R$ 400 na Estante Virtual. A nova edição é da curitibana Arte e Letra. “Fui atrás do agente e confirmei que os direitos estavam livres no Brasil. Então, como foi uma leitura que me marcou muito, decidimos pelo lançamento” conta o editor Thiago Tizzot. “‘Stoner’ é um retrato triste e melancólico da existência de pessoas que são apenas levadas pelas circunstâncias que as cercam”, analisa o crítico Rodrigo Casarin, do blog Página Cinco, um dos fãs brasileiros da obra que narra a trajetória de William Stoner, professor universitário nos EUA do início do século 20: “Impressionam no livro a composição do personagem e as pequenas intrigas cotidianas que conseguem deixar o leitor agarrado à narrativa.”

A nova tradução de “Stoner” é do escritor Lucas Lazzaretti (abaixo). “Esse livro é caracterizado por um estilo sóbrio que tende a uma neutralidade narrativa que, no entanto, encobre a profundidade com que consegue descrever a existência do personagem. A dureza dos hábitos é espelhada na prosa direta e sem muitos adornos. A vida comum de um professor universitário qualquer, contudo, é descrita em suas nuances e no que há de mais humano, ou seja, a fragilidade, a insegurança, as paixões e o amor”, aponta Lazzaretti, autor de três romances, um livro de contos (“Placenta: estudos”, finalista do Jabuti) e um livro de poemas.

Leia um trecho da tradução de Lucas Lazzaretti para a nova edição de “Stoner”, da Arte e Letra:

“Após algumas semanas, teve pouca dificuldade com as disciplinas de ciência; havia tanto trabalho para se fazer, tantas coisas para lembrar. A disciplina de química do solo o interessou de modo geral; não lhe havia ocorrido que os torrões acastanhados com os quais ele trabalhara pela maior parte da sua vida eram outra coisa do que pareciam ser, e começou a notar vagamente que seu crescente conhecimento sobre eles poderia ser útil quando retornasse à fazenda do seu pai. Mas a disciplina introdutória de literatura inglesa o perturbou e incomodou de um modo que nunca antes sentira.”