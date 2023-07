Marçal Aquino participa de conversa na Livraria Jenipapo, em BH

671

Marçal Aquino: conversa em Belo Horizonte (foto: EBC/Reprodução)

Promovido mensalmente pela Livraria Jenipapo com o objetivo de discutir não só literatura, mas também temas como política, história e o futuro do país, o projeto República Jenipapo recebe no dia 25/7, às 19h, o escritor Marçal Aquino, de "Baixo esplendor" e "Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios". Além do autor, a mesa vai contar com Bruno Viveiros, historiador, e Carlos Marcelo, editor do Pensar.