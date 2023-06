Alison Bechdel usa atividade física como pano de fundo para suas memórias

671

A autobiografia tem sido um recurso recorrente na produção de quadrinhos. A norte-americana Alison Bechdel que o diga. Ela faz uso do recurso desde 2006, quando lançou o bem-sucedido "Fun home – Uma tragicomédia em família", com o qual ganhou o Prêmio Eisner em 2007.





A HQ, que chegou ao Brasil em 2019 pela editora Todavia, conta a história da relação de Bechdel com seu pai, homem da “war generation” que esconde sua bissexualidade e - tudo indica - se mata por causa disso.





Na sequência, Bechdel escreveu “The essential dykes to watch out for” (“Os diques essenciais a serem observados”, em tradução livre) e “Você é minha mãe?”, respectivamente sobre um grupo de lésbicas e o relacionamento da autora com a própria mãe.





Agora, seu mais recente trabalho, “O segredo da força sobre-humana”, lançado originalmente em 2021, chega ao Brasil também pelas mãos da Todavia.





Em um primeiro momento, o argumento da HQ pode soar desinteressante. Trata-se da obsessão que a cartunista de 60 anos manteve ao longo da vida por exercícios físicos. “Minha cara de intelectual talvez engane… mas sou um pouco a louca dos exercícios”, escreve Bechdel já nos primeiros quadrinhos.





As memórias dela, no entanto, servem como gancho para que outros temas sejam abordados, como a moda fitness da década de 1960 a 2000; episódios marcantes da política americana e da própria vida.





Bechdel traça um paralelo entre as atividades esportivas com episódios marcantes de sua vida junto com outras pessoas, desde os pais, amigos e amores. Estão na HQ, por exemplo, a morte do pai, o ativismo da autora pela causa LGBTQIA+, a relação com a mãe e com os amigos, e os relacionamentos amorosos.





É como se Bechdel revisitasse os livros “Fun home – Uma tragicomédia em família” e “Você é minha mãe?” para criar uma nova obra que fechasse esse ciclo de memórias. Tudo isso, no entanto, permeado de aulas de karatê, spin, esqui nórdico e ciclismo de estrada.





Estão no livro memórias como a primeira transmissão televisiva do debate presidencial dos EUA entre John F. Kennedy e Richard Nixon, em 1960. E o assassinato do já presidente eleito Kennedy. “É uma imagem nebulosa, cheia de chuvisco, como uma TV preto e branco mal sintonizada", escreve a cartunista. Na época, ela tinha três anos.





Bechdel também se lembra das dificuldades que teve para entender sua sexualidade e seu gênero. Na escola, mantinha-se afastada das meninas por considerá-las idiotas, enquanto repudiava os meninos, que eram bárbaros.





A HQ também lembra das aprovações de emendas nos EUA consideradas revolucionárias por proibir a discriminação baseada no sexo, na década de 1970. Na vida da autora, isso se refletiu na aula de educação física. Até então, às meninas estava destinado o softbol, o basquete e a ginástica.





Na década de 1980, Bechdel lembra da ascensão do ativismo LGBTQIA traçando um paralelo de quando ela começou a fazer aulas de karatê. Assim como qualquer iniciante - no caso, Bechdel - o grupo minoritário sofreu invertidas sentidas como golpes de luta.





A cartunista também conta, sem o menor medo de se expor, de quando sofreu seu primeiro assédio. “Meio chapada e bêbada, fui pegar o metrô com uma amiga. Era uma daquelas noites de verão que lembrava uma sauna a vapor. Na escada, senti uma mão apertar a minha bunda”, escreve.





Indignada com o abuso, Bechdel partiu para cima do agressor confiando nas técnicas de karatê recém-aprendidas. Não deu certo. O agressor, além de abusar, deu um soco com tanta força no maxilar da cartunista que a apagou.





A partir dos 30 anos, ela se dedicou ao ciclismo e à corrida. Aos 40, contudo, machucou o joelho, tendo que suspender a corrida. Foi um baque forte para ela, que à época vivia uma vida tumultuada, sem encontrar seu rump. Alison sentia a própria vida se esvair e desmoronar, assim como os prédios do World Trade Center, que ela viu serem atacados nessa mesma época.





É com os esportes presentes na própria vida que Bechdel enreda, com maestria, memórias significativas para si e para os norte-americanos. Para os brasileiros, contudo, alguns eventos, certamente, não geram identificação alguma. Mesmo assim, vale a leitura de “O segredo da força sobre-humana” pela maneira como Bechdel conseguiu amarrar elementos tão desconexos entre si, formando uma teia capaz de facilmente prender o leitor.