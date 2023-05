BH recebe sequência de lançamentos de livros

671

Livraria Quixote é palco de lançamentos em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

"A Constituição de todos nós" (Caravana), de Octávio Elísio (1940-2022), será lançado nesta sexta-feira (19/5), às 18h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi). O autor foi deputado constituinte na década de 1980.Neste sábado (20/5), também na Quixote, Fadul Moura autografa o volume de poesia "Travessia por" (Laranja Original), às 11h. O thriller policial "Quase sem querer" (Ramalhete), de Luiz Cláudio Pádua, movimenta o sábado a partir de 11h, na Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi).Na mesma livraria, na terça-feira (23/5), às 19h, Francisco Bosco autografa "O diálogo possível: Um ensaio crucial para a reconstrução do debate público no Brasil" (Todavia) e participa de debate com os professores Danilo Marques e Heloísa Starling.O Café com Letras recebe neste sábado (20/5), às 11h, o lançamento de "Antologia de ouro" (Munap), publicação do Museu Nacional da Poesia, com curadoria de Regina Mello.