Centenário de Fernando Sabino terá edição especial de 'O encontro marcado'

Edição especial de "O encontro marcado", de Fernando Sabino, terá texto assinado por Michel Laub (foto: Eny Miranda/EM e Renato Parada/Divulgação)



A nova edição inclui apresentação de Michel Laub (leia trecho abaixo), compilação da fortuna crítica nas últimas décadas e uma preciosidade: a reprodução de uma carta de Clarice Lispector a Sabino com observações da autora sobre o livro.



"Fernando é um escritor que merece ser revisitado", destaca Rodrigo Lacerda, responsável pelos projetos especiais da ficção nacional da Record. Os cem anos de nascimento de Fernando Sabino, no próximo 12 de outubro, ganharão uma homenagem à altura do escritor. A Record prepara uma edição comemorativa de "O encontro marcado", a ser lançada no mês do centenário.A nova edição inclui apresentação de Michel Laub (leia trecho abaixo), compilação da fortuna crítica nas últimas décadas e uma preciosidade: a reprodução de uma carta de Clarice Lispector a Sabino com observações da autora sobre o livro."Fernando é um escritor que merece ser revisitado", destaca Rodrigo Lacerda, responsável pelos projetos especiais da ficção nacional da Record.





"(...) E, no entanto, há um fundo universal reconhecível em 'O encontro marcado', que continua causando impacto quase 70 anos depois do seu lançamento. Ele surge por causa de outro paradoxo, agora típico da ficção: embora Sabino tenha trabalhado com material autobiográfico, e para isso ele se baseou em vivências no jornalismo e no mundo literário, no convívio com amigos e intelectuais mineiros de sua geração como Hélio Pellegrino, Otto Lara Resende e Paulo Mendes Campos, também é verdade que nesse tipo de obra a autobiografia vira outra coisa. A arte de evocar a memória num romance é a arte de reinventá-la, adequá-la às necessidades autônomas de uma estética - as mesmas que evitam a autocomplacência, o sentimentalismo de histórias que só interessam a quem as conta."





Michel Laub, autor de "Diário da queda" e "O tribunal da quinta-feira", entre outros romances, em trecho da apresentação da nova edição de "O encontro marcado", de Fernando Sabino