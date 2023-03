Luis Alberto Brandão reune 49 poemas e 19 fotografias em novo livro

Luis Alberto Brandão: lançamento na Livraria Quixote (foto: arquivo pessoal) Quarenta e nove poemas e dezenove fotografias formam o novo livro de Luis Alberto Brandão, escritor e professor da UFMG.



Com prefácio de Ana Elisa Ribeiro, "Princípios de cartografia e outros poemas" teve edição viabilizada por meio de uma parceria entre a editora Impressões de Minas e a Faculdade de Letras da UFMG.



O livro de 172 páginas é dividido em quatro partes: "Princípios de cartografia", "Clareiras do desejo", "Brasiliana [improváveis legendas]" e "Gostar de dizer".



Autor de ficções e ensaios, Brandão autografa o novo livro na Quixote, na Savassi, no sábado, 01/04.