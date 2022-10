Médico e psicanalista Fábio Borges reúne artigos em livro

O livro "Textos reunidos" é a primeira obra individual de Fábio Borges (foto: divulgação)

“Muitos escritores já escreveram sobre Borges abordando o pacto com o pai, a ficção das origens, as heranças familiares. Todos têm uma referência comum: trabalham os temas a partir das formações do inconsciente, permanecendo no campo do sintoma. Gostaria de ir um pouco além, trazendo o sinthoma – uma elaboração mais tardia de Lacan. A literaturalização – quando Borges se escreve como personagem, tornando-se parte do universo borgiano – é seu sinthoma; não se trata de uma formação do inconsciente. É o que há de mais singular. Está no lugar do Um. Não tem destinatário. Poderíamos considerar Borges um precursor de Lacan?”

Quem elabora e indaga é o médico e psicanalista Fábio Borges, no ensaio “A solidão povoada de Borges”, que integra um conjunto de 15 artigos compilados no livro “Fábio Borges: Textos reunidos”, que será lançado pela Conceito Editorial neste sábado (22/10), na Livraria da Rua, a partir das 11h. Há também, na edição, depoimentos das psicanalistas Maria Auxiliadora Bahia, Jane Savaget, Regina Teixeira da Costa, Elizabeth Almeida, Cristina de Aguiar Araújo, Regina Beatriz Simões e Suzana Márcia Dumont Braga, além do psicanalista Carlos Andrade Mello. O posfácio é assinado por Gilda Vaz Rodrigues.

“Estamos diante de um livro que nos convoca a uma leitura do tempo, mais exatamente uma cronologia, uma sequência de um tempo no qual o autor percorre seus mais de 30 anos de escrita – 1987 a 2020 –, nos levando a partilhar, passo a passo, sua dedicação à transmissão da psicanálise e das intervenções desta no mundo, na cultura, nas artes, ou seja, no âmbito das atividades humanas. Um livro bastante diverso”, considera Ana Maria Portugal, psicanalista e doutora em literatura comparada, que assina o prefácio da obra.

Sempre sob o olhar psicanalítico freudiano, o livro reúne nos artigos o leque variado de interesses do autor: as cavernas no Vale do Rift; as fotografias de Sebastião Salgado; a formação do analista; as cores em Van Gogh. Fábio Borges estende o olhar provocador sobre a psicanálise e as intervenções desta no mundo, na cultura, nas artes. “A liberdade de textos, de temas, de autores traduz efeitos de escolhas, de contingências, de acontecimentos”, observa a psicanalista Ana Maria Portugal.

A palavra reina neste livro. “O excelente texto de Fábio Borges nos leva por uma outra estrada ao mesmo lugar: o real da existência humana ao qual estamos inexoravelmente submetidos”, afirma a psicanalista Gilda Vaz Rodrigues no posfácio.

Fábio Borges é formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pós-graduado em psicanálise, área em que exerce trabalho clínico. Escreve regularmente para revistas especializadas nacionais e internacionais, além de coordenar cursos em várias instituições psicanalíticas. É coautor dos livros “Da diferença” (Quixote +Do, 2021), “Da solidão” (Quixote Do, 2018); “Clínica psicanalítica contemporânea” (Ophicina, 2015); “A escrita do analista” (Autêntica, 2003); e “A escola de Lacan” (Papirus, 1992). “Textos reunidos” é a sua primeira obra individual.

“Fábio Borges: Textos reunidos”