Lançamentos

“A POLÍTICA NO BANCO DOS RÉUS: A OPERAÇÃO LAVA-JATO E A EROSÃO DA DEMOCRACIA NO BRASIL”

Fábio Kerche e Marjorie Marona

Autêntica

272 páginas

R$ 59,80





Os cientistas políticos Fábio Kerche (USP) e Marjorie Marona (UFMG) fazem, em “A política no banco dos réus”, uma análise do nascimento, da vida e da morte de uma das mais importantes e controversas investigações federais dos anos recentes. Os autores oferecem uma cobertura dos eventos e das consequências políticas e econômicas do que foi a Operação Lava-Jato, que chegou a contar com mais de 90% de aprovação e ganhou grande cobertura midiática desde o início em 2014. As violações de direitos e a mudança no discurso político da operação e de seus membros, contudo, foram responsáveis pela gradativa perda de apoio e sentido no prosseguimento das investigações, até ser encerrada pelo governo Bolsonaro, em 2020.









“A SUBSTITUIÇÃO OU AS REGRAS DO TAGAME”

Kenzaburo Oe

Estação Liberdade

352 páginas

R$ 74





Kenzaburo Oe nasceu em 1935, no Japão, e cresceu sob a sombra do pós-Segunda Guerra Mundial e da política e da sociedade cada vez mais ocidentalizadas de seu país. Laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1994, é autor de “Uma questão pessoal”, “Jovens de um novo tempo, despertai!”, “Morte na água”, entre outros romances, contos e ensaios que expõem seu posicionamento pacifista e antimilitarista. No primeiro volume de sua grande trilogia autobiográfica, “A substituição ou as regras do Tagame”, o autor mistura realidade e ficção para refletir sobre criação, sociedade e sobre a Academia.









“AS CRIANÇAS DE CLARICE: NARRATIVAS DA INFÂNCIA E OUTRAS REVELAÇÕES”

Mell Brites

Editora da Unicamp

200 páginas

R$ 39,20





A meninice de Clarice Lispector e sua influência nos textos da escritora ao longo de sua vida são o tema da obra de Mell Brites, mestre em Literatura Brasileira pela USP e doutoranda em Letras pela Unesp/Assis. A partir de quatro contos voltados ao público adulto e cinco livros infantis clariceanos, a autora busca investigar um pouco explorado lado de Clarice, onde a curiosidade e as figurações infantis podem levar a profundas reflexões sobre si mesma e suas origens.









“ASAS SOBRE NÓS”

Thales Guaracy

Assírio & Alvim

326 páginas

R$ 59,90





Poema épico e lírico de autoria do jornalista, autor e editor Thales Guaracy. Formado na USP, trabalhou em grandes veículos de imprensa, como “O Estado de S.Paulo” e a revista “Exame”. Publicou 20 livros que variam entre ficção e não-ficção.

Com “Asas sobre nós”, pretende criar um grande romance em forma de poema (ou um poema com estrutura de romance), que discorra sobre amor, amadurecimento e a “geração da liberdade” (nome que dá àqueles que lutaram e lutam para vencer regimes de opressão desde o final do século 20). Trata-se de uma história sobre as relações humanas e sentimentos pessoais, que perpassa os principais acontecimentos e as transformações sociais e políticas dos últimos anos.









“GOETHE, O LIBERTADOR: E OUTROS ENSAIOS”

José Ortega y Gasset

Iluminuras

120 páginas

R$ 49





O filósofo espanhol José Ortega y Gasset faz uma análise de aspectos da vida e obra de um dos maiores romancistas de todos os tempos. Johann Wolfgang von Goethe, autor dos clássicos “Fausto” e “Os sofrimentos do jovem Werther”, viveu na Alemanha dos séculos 18 e 19 e produziu uma vasta coleção de romances, peças de teatro, poemas, escritos autobiográficos e reflexões teóricas que o tornam um dos mais influentes personagens da literatura. Ortega y Gasset propõe um ensaio sobre a solidão, a individualidade e a particularidade dos personagens do escritor e como refletem em sua vida. A introdução é de Ricardo Araújo, um dos tradutores e organizadores da obra.







“MEMÓRIAS SENTIMENTAIS DE UM GAUCHE NA VIDA”

Roger de Andrade

Reformatório

152 páginas

R$ 42





O escritor e poeta belo-horizontino Roger de Andrade se inspira na obra de Carlos Drummond de Andrade para conduzir uma narrativa fragmentária, cíclica, retalhada e caleidoscópica sobre caminhadas, memórias e viagens por várias cidades do mundo. Belo Horizonte, Paris, São Paulo e Nova York são pontos de deambulação e inspiram reflexões e digressões sobre amizade, desejo, erotismo, política e literatura de um personagem, como o próprio nome já diz, “à margem”.