Armas de guerra

A história recomeça sempre em forma de conflito. E os novos, que emergem contemporaneamente no mundo globalizado e interconectado pelas mídias digitais, incorporam aspectos brutais das guerras tradicionais e elementos característicos das novas guerras que eclodem após a Guerra Fria, como o espetáculo midiático e os múltiplos interesses econômicos que submetem a lógica dos estados nacionais e, em geral, têm impacto econômico no mundo. Tal é a característica do milênio que nasce assistindo ao renascimento das guerras quentes, de fundamentalismos religiosos que remetem à crônica do século 19; metáforas racistas (como o “perigo amarelo”); a ascensão de governos de extrema direita; e o populismo da mídia. Estaria a civilização regredindo?

Reunidos em livro, artigos e conferências de Umberto Eco (1932-2016) trazem as reflexões do filósofo italiano sobre o uso da informação em diferentes conflitos entre nações nos séculos 20 e 21



Em “A passo de caranguejo - guerras quentes e o populismo da mídia” (Record), o filósofo e semiólogo Umberto Eco traz temáticas associadas à primeira década dos anos 2000, em coletânea dos artigos publicados nos italianos La Repubblica e L’Espresso, ensaios e conferências. Autor de “O nome da Rosa”, considerado um dos mais importantes romances do século 20, Eco morreu em 2016 e teria completado 90 anos em janeiro passado. Segue atualíssimo, como se anota nesse livro que reúne reflexões, algumas registradas há mais de duas décadas, em que se evidencia a capacidade analítica e de prospecção do futuro.

O que empurrou a nossa civilização à nova era de guerras quentes e populismo da mídia, e de que forma isso foi vendido como progresso? Umberto Eco apresenta a retrospectiva. Para o autor, a Guerra Fria estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial um estado de paz beligerante entre Estados Unidos e União Soviética - uma espécie de equilíbrio tenso na disputa por áreas de influência e da hegemonia no mundo que garantiu, nas palavras de Umberto Eco, “uma notável estabilidade no centro”.

Enquanto os países nucleares da geopolítica internacional mantinham a paz em equilíbrio; nas periferias emergiam formas de guerra brutais, - que o autor chama de “Paleoguerras”, que supõe a eliminação do inimigo em determinado território - em que os dois gigantes se enfrentavam por procuração. Assim foi no Vietnã, em diversos países do Oriente Médio e nos Estados Africanos. “No fundo, a Guerra Fria garantia a paz ao Primeiro e Segundo Mundos, à custa de algumas guerras de temporada ou endêmicas no Terceiro”, registra Umberto Eco no texto “Algumas reflexões sobre a guerra e sobre a paz”, que constitui a transcrição de uma de suas conferências proferidas em Milão, em julho de 2002, para a Comunidade de Santo Egídio, reunida no livro.

“Neoguerras”

Mas a dissolução da União Soviética e a hegemonia inconteste dos Estados Unidos no cenário internacional que se seguiu rompeu tal equilíbrio, abrindo, na visão de Umberto Eco, um curto período em que prevaleceram o que ele chama de “Neoguerras”, nas quais, diferentemente das “Paleoguerras”, a lógica dos estados se vê submetida à lógica industrial das multinacionais e às exigências da indústria da informação. Umberto Eco chama atenção para o fato de que, na Guerra do Golfo (1990-1991), pela primeira vez as mídias ocidentais deram voz aos protestos de pacifistas contra o conflito e de embaixadores e jornalistas dos países árabes simpatizantes de Saddam Hussein. “A informação dava a palavra ao adversário (enquanto a finalidade de toda política bélica é impedir a propaganda do adversário) e desmoralizava os cidadãos das partes com relação aos próprios governos (enquanto Clausewitz lembra que a coesão moral de todos os combatentes é condição para a vitória)”, aponta Umberto Eco, lembrando que a informação põe o inimigo na retaguarda. “Estabelecia-se, portanto, com a guerra do Golfo, que na ‘Neoguerra’ atual todos têm o inimigo na retaguarda. Ainda que a mídia estivesse amordaçada, as novas tecnologias de comunicação permitiriam fluxos de informação incontroláveis”, aponta o autor, avaliando que esse fluxo de informação ocupa a função que, nas guerras tradicionais, cabia aos serviços secretos: neutraliza ações surpresa.

Umberto Eco acredita que o fluxo de informação ocupa a função que, nas guerras tradicionais, cabia aos serviços secretos e neutraliza as ações feitas de surpresa



A partir do 11 de Setembro, contudo, a anunciada Guerra ao Terror liderada pelos Estados Unidos trouxe novos tipos de guerras que passaram a mesclar características das primitivas “Paleoguerras” e das “Neoguerras”, aponta Umberto Eco. A guerra contra o Afeganistão foi baseada na batalha campal, não era permitido o vazamento da informação, o que poderia minar a eficácia das operações militares: houve censura e controle dos fluxos de informação, na medida em que tal seja possível na era da internet. Além disso, em que pese tenha permanecido como princípio mais geral o respeito aos civis, massacres tidos como “inevitáveis” foram aceitos, assim como aceitou-se novamente o fato de perder vidas dos próprios soldados. Se por um lado a “Paleoguerra” afegã, afastou naquele momento os talibãs do poder; não resolveu os problemas da “Neoguerra” da qual se originou: se a finalidade era eliminar o terrorismo internacional islâmico, este ainda existe em outros lugares, registra Umberto Eco. Assim, a guerra iniciada em 11 de setembro, sob a metáfora da cruzada, do choque de civilizações, não foi vencida nem resolvida com a guerra afegã, afirma o autor. “Os defensores das cruzadas não pensaram que, também neste caso, a cruzada é sempre uma forma de Paleoguerra, não podendo ser conduzida na situação global que criou as condições e as contradições na Neoguerra”, aponta Eco.

Em meio às diferentes fases da “Neoguerra” que se seguem ao Afeganistão - inclusive a incorporação de características de guerras brutais, como no Iraque, a paz global não será alcançada, avalia Umberto Eco. Enquanto aqueles que estão ao centro do sistema têm a sua paz resguardada, na periferia os povos são massacrados por guerras tradicionais - ou “Paleoguerras” - que servem para manter o equilíbrio do sistema, afirma o autor. “Equivale a dizer que, tendo a paz, esta é sempre nossa, nunca a dos outros”, assinala, desafiando o leitor a dar um único exemplo de paz no mundo que tenha fugido à essa regra. “Se há algo de válido na temática no-global, é a convicção de que as vantagens de uma globalização pacífica são pagas com as desvantagens de quem vive na periferia do sistema”, conclui, reafirmando que das “Paleoguerras” às “Neoguerras” - de primeira, segunda e terceira fase - essa regra não vai mudar, porque as “Neoguerras” de última geração prometem um desequilíbrio constante no centro - transformado em território de permanente intranquilidade de atentados terroristas - e, nas periferias, em permanente sangria por uma série de “Paleoguerras” periféricas, das quais o Afeganistão foi o primeiro exemplo.

“As grandes Paces que conhecemos na história, aquelas que diziam respeito a territórios amplos, como a Pax Romanda ou, nos nossos dias, a Paz Americana (mas houve também uma Pax Soviética que pôs freio por setenta anos em territórios que agora estão em ebulição e conflito mútuo), e a grande e bendita Pax do primeiro Mundo que se chamava Guerra Fria e da qual todos nós temos saudade (mas talvez pudéssemos falar também de uma Pax Otomana, ou da Pax Chinesa) foram o resultado de uma conquista e de uma pressão militar contínua, pela qual se mantinha uma certa ordem e se reduzia a conflituosidade no centro à custa de muitas pequenas Paleoguerras periféricas. As grandes Paces foram o resultado de uma potência militar”, ressalta Umberto Eco.

Infelizmente Umberto Eco já não está entre nós para trazer as suas considerações em relação à evolução desse permanente cenário belicoso - atualmente com a guerra na Ucrânia num momento em que potências asiáticas desafiam a hegemonia ocidental na geopolítica internacional. Mas as considerações do autor em relação à paz mundial continuam bastante atuais: a paz segue sendo uma conquista exaustiva, alcançada por meio de pressão militar contínua. Por tudo isso, Umberto Eco conclui, naquele momento em que a ascensão da China ainda se projetava para o futuro, mas ainda não constituía uma realidade dada: “a situação do mundo hoje é pior do que antes, já que desabou também a ilusão, dada pela Guerra Fria, de que ao menos ao centro dos primeiros dois mundos, houvesse um estado de paz”. Estará a geopolítica em transformação neste momento, é o ponto que o filósofo italiano já não pode responder.

Em “A passo de caranguejo”, Umberto Eco também discute em diversos textos tópicos como racismo, mitologia, retórica, União Europeia, Oriente Médio, tecnologia, as heranças medievais, propagandas de televisão, globalização, Harry Potter, antissemitismo, o pensamento mágico, os fundamentalismos e a ascensão de governos populistas de extrema direita no mundo. O que une tantos fenômenos está indicado em seu texto de abertura, no qual Umberto Eco sugere que seu tema é a emergência de "fenômenos atrasados": como o ressurgimento da polêmica antidarwinista; o redesenho das fronteiras nacionais e internacionais; o ressurgimento do antissemitismo e, no Iraque e no Afeganistão, versões modernas das Cruzadas. É como se a história, sem fôlego após os saltos feitos nos últimos dois milênios, estivesse voltando a si mesma, retornando à tradição, escreve ele.

