Manoel Ricardo de Lima





“rosto, quintal. caminhada lenta”

perto do chão, as grades, a

falta da solidariedade

de visconti e la tosse

dell'operaio









o rio está seco, a areia

é uma zona de lama escura

e a fábrica de tijolos, sombra

e imagem, lembra-se que há

uma doença de estação, a

vida é um incômodo, sem

casa ou repouso –

tudo é muito pior

porque se é quase

pobre ou inteiramente

pobre





o corpo arrasta

uma imensa

pobreza

emborcada

:

feito besouro –

com cimento incrustado

na casca de ferro movendo

patas de areia ao lado

de tijolos

enfileirados





a luta do rio ou das imagens não é

uma luta real >>> a multidão não serve, existe,

patologia e mediocridade, todos pobres >>> é a hagiografia

do silêncio e o silêncio não é nobre, beira a mudez, rasga-se

o mundo sem neve, vento, neblina, chuva, utopia ou

desaparição





oeste, leste, as histórias

do ganges, nilo, reno,

amazonas, prata,

orinoco, persinunga,

são lourenço, mississipi e

parnaíba: um cinema, e este

são os sonhos loucos

dos selvagens, a ficção

do presente porque

não há nenhum luxo

como o de não viver

no presente





não há água,





netty radv anyi,

ruidosa, 1928,

escreve a revolta dos

pescadores de santa

bárbara





mas há o experimento caro

dos fazendeiros ricos, ah, mas

há, com lucro pecuniário de

8,71 %: perto do chão

tudo falha.







. “Xenofonte”

. Manoel Ricardo de Lima

. Editora Cultura e Barbárie

. 60 páginas

. R$ 28



(foto: divulgação)



Sobre o autor





Manoel Ricardo de Lima é professor da Escola de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). É autor dos livros “Jogo de varetas”, “As mãos”, “A forma-formante: ensaios com Joaquim Cardozo” e “O método da exaustão”. Coordena a coleção “móbile”, de miniensaios, desde 2006 e coordenou a edição da poesia completa no Brasil do português Ruy Belo (1933-1978) pela Editora 7Letras. Escreve a coluna Trabalhos no subsolo para a revista Revestrés. Os versos acima estão em “Xenofonte”, livro formado por uma pequena série de poemas que, de algum modo, “conversam com algumas questões retiradas de anotações de leitura em direção a um esvaziamento da esperança como possibilidade de mundo e de vida”, afirma o texto de apresentação no site da Editora Cultura e Barbárie.