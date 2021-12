O maestro dos sabiás

Augusto Massi, organizador daantologia lançada pela Editora Autêntica (foto: DIVUlGAÇÃO)



Augusto Massi é um tipo raro na vida literária brasileira: com um pé na universidade, e outro no mundo editorial, o poeta e crítico paulista construiu, ao longo de mais de três décadas, uma carreira invejável. Seja no câmpus universitário, orientando teses como a de Guilherme Tauil, e que resultou em “Vento vadio”, seja como editor, com passagens por casas editoriais como Duas Cidades, 34, Cosac Naify e, mais recentemente a mineira Autêntica, a digital de Massi pode ser encontrada em muito do melhor que é produzido hoje na literatura brasileira.





Este paulista de fala baixa, mansa e meditada, que de tão discreto às vezes parece ser mineiro, conversou com o Pensar. Na entrevista, falou, entre outros assuntos, da crônica brasileira, de seu trabalho como editor, de sua relação com a literatura mineira e do atual momento do jornalismo brasileiro.

Encontro marcado para divulgação da Editora Sabiá. Na cobertura de Rubem Braga, em Ipanema, no verão de 1967, o anfitrião recebeu Paulo Mendes Campos, Sérgio Porto, José Carlos Oliveira, Vinicius de Moraes e Fernando Sabino (foto: paulo garcez/divulgação)



Acompanho seu trabalho desde que você organizou, ainda nos anos 1990, a coleção “Claro enigma”. De lá pra cá, muita água passou debaixo da ponte: seu trabalho na Editora 34, na Cosac Naify. E, claro, o mais recente de todos: "Os sabiás da crônica". Você poderia falar um pouco da sua trajetória?

As pessoas sempre manifestam certa incompreensão, uma visão parcial ou fragmentada a respeito da minha trajetória intelectual. Não deixa de ser curioso, alguns não me reconhecem como alguém da esfera universitária: sou professor de literatura brasileira na USP desde 1990. Outros ficam perplexos quando ficam sabendo que durante 10 anos respondi pelo projeto editorial da Cosac Naify; por fim, muitos não se recordam das minhas várias passagens pela Folha de S. Paulo, onde fui editor de livros, crítico literário com coluna fixa sobre poesia contemporânea, entrevistador contumaz (Drummond, João Cabral, Ferreira Gullar, Raduan Nassar, Adélia Prado, Orides Fontela etc.), correspondente em Madri e em Paris etc. E, por mais que soe como um absurdo ou um relato fantástico, em nome da USP e da Folha de S. Paulo, em 1984, trouxe Jorge Luis Borges ao Brasil. Tudo isso pode soar meio ‘faits divers’, um tanto de diletantismo e muita indisciplina intelectual. Mas, visto com alguma generosidade, também pode apontar para um diálogo permanente com a literatura.





A poesia sempre teve um papel central na sua trajetória, não é verdade?

A poesia sempre foi o nervo central. Como você bem lembrou, o primeiro ciclo da minha experiência editorial começa com a coleção “Claro enigma”, feita em regime de parceria com a Livraria Duas Cidades. Entre 1988 e 1990, publiquei 13 livros que se propunham a realizar um mapeamento da poesia brasileira contemporânea, seja pela reunião da obra completa de nomes como Francisco Alvim, Orides Fontela, Sebastião Uchoa Leite, Age de Carvalho, Maria Lúcia Alvim, seja poetas até então inéditos ou pouco conhecidos, caso do Paulo Henriques Britto, Alcides Villaça, Alberto Martins, Duda Machado etc. Tudo em sintonia com alguns dos melhores críticos literários que assinaram orelhas memoráveis: Roberto Schwarz sobre Francisco Alvim, Flora Sussekind sobre Ronaldo Brito, Antonio Candido sobre Orides, Murilo Marcondes de Moura sobre Alberto Martins, Júlio Castañon sobre Age de Carvalho, Rodrigo Naves sobre José Paulo Paes. Além disso, no melhor espírito modernista, procurei estabelecer uma conversa entre poetas e artistas plásticos: Mira Schendel e Orides, Amílcar de Castro e Sebastião Uchoa Leite, Nuno Ramos e Rubens Rodrigues Torres Filho, Tunga e João Moura Jr., Guto Lacaz e Duda Machado. Boa parte desses autores vingaram. E até mesmo Maria Lúcia Alvim, que, na época, não havia sido bem compreendida, foi resgatada com o premiado “Batendo pasto” (Relicário, 2020), graças ao olhar atento e generoso do Ricardo Domeneck e do Guilherme Gontijo Flores. A Claro Enigma foi minha primeira intervenção crítica. A coleção correspondia ao esforço de escrever um ensaio. Naquele período, editar um livro era caríssimo. E ainda tínhamos que lutar contra o preconceito de que “poesia não vende”. A Claro Enigma não só vendeu bem como me abriu os olhos para uma produção ignorada que chegava pelo correio, vinda de diferentes cantos do país. Parte do material foi incorporado num grande evento, “Artes e ofícios da poesia”, realizado em maio de 1990. Poetas e editores do Brasil todo – Cléber Teixeira, Massao Ohno etc. – ocuparam o Masp durante uma semana intensa, frenética, fanática, manhã, tarde e noite. Poetas que não pude publicar na Claro Enigma foram contemplados no evento e, posteriormente, participaram de uma antologia homônima, na qual foram convidados a redigir uma espécie de “itinerário de Pasárgada”. Nessas duas aventuras editoriais, contei sempre com a Livraria Duas Cidades e com uma amiga de todas as horas, Gisela Creni, que a partir dessa experiência acabou por escrever “Editores artesanais brasileiros” (Autêntica, 2017). Encerrado este primeiro ciclo, entrei na Universidade de São Paulo. E, paradoxalmente, foi na condição de professor que me senti forçado a retomar as antigas tarefas de editor. Para ficarmos num só exemplo, era impossível ministrar um curso sobre modernismo sem falar do Raul Bopp. No entanto, os livros do poeta não estavam disponíveis sequer na biblioteca da faculdade. Como oferecer aos alunos uma visão de conjunto da sua obra poética? Não restava outra alternativa: mãos à obra! Organizei a primeira edição das “Poesias completas de Raul Bopp” (José Olympio, 1998). Anos depois, em 2013, preparei a segunda edição revista e ampliada. Nesse caso, contei com a cumplicidade da editora Maria Amélia Mello, à frente da José Olympio. E que também me convidou para organizar “Os sabiás da crônica”, pela Autêntica. Para encurtar, o segundo ciclo de minha intervenção crítica surgiu em função do exercício da docência. Comecei a observar que estava se abrindo um abismo entre a geração de grandes críticos formados pela USP e os alunos de graduação e pós-graduação que já estavam perdendo contato com um repertório de obras de referência. Então, propus à Editora 34 montar uma coleção de crítica voltada para o público universitário. A receptividade da editora foi tão boa que montamos um conselho editorial – Antonio Candido, Alfredo Bosi, Gilda de Mello e Souza, Davi Arrigucci, Flora Sussekind, Roberto Schwarz – e começamos a republicar títulos que constavam do catálogo da extinta Livraria Duas Cidades. Foi uma experiência muito bem-sucedida, tanto do ponto de vista pessoal como do editorial. Pude desfrutar do convívio e da amizade intelectual com várias dessas figuras. O Antonio Candido abraçou o projeto. Não só batizou a coleção, “Espírito crítico”, como cedeu materiais inéditos para a reedição de “Os parceiros do Rio Bonito”. Tive ainda o privilégio de organizar a última coletânea de ensaios de Gilda Mello e Souza, “A ideia e o figurado!”, onde se encontra um ensaio notável sobre Fred Astaire. Pouco a pouco, a coleção foi ampliando sua proposta inicial e passou a publicar obras clássicas de Georg Lukács, Erich Auerbach, Benjamin, Adorno. A coleção continua bastante ativa e atualmente é tocada pelo Milton Ohata. Em 2001, surgiu o convite para criar uma coleção em uma nova editora: Cosac Naify. A porta de entrada foi a “Prosa do mundo”, coleção composta por clássicos da literatura universal, coordenada por Davi Arrigucci, Samuel Titan e por mim.





Foi na Cosac que você permaneceu por mais tempo...

Quando entrei, a editora tinha pouco mais que 70 títulos; quando saí, o catálogo exibia mais de 800 títulos. Posso dizer que a minha intervenção crítica no mundo editorial passou por três ciclos: a coleção “Claro enigma”, pela Editora Duas Cidades; a coleção “Espírito crítico”, pela Editora 34, e o projeto mais amplo de todos, pela Cosac Naify, pensado para ser uma editora que pudesse integrar todas as artes, num diapasão teórico que pudesse ser ao mesmo tempo universitária [trazendo índice onomástico, fortunas críticas, muitas notas] e artística [departamento gráfico dentro da editora, projetos gráficos originais]. Isso ainda hoje não foi inteiramente percebido pelo mercado. Éramos identificados por edições luxuosas. Mas tínhamos coleções e livros baratos que conceitualmente pareciam um luxo, porém a liberdade total para ousar, correr riscos, repaginar o livro. Outro ponto interessante, havia um propósito de articular o catálogo infantil com os livros de arte, os livros de antropologia com os de fotografia, os de arquitetura. A ideia era ampliar os territórios do livro, fazer o leitor compreender a materialidade deste objeto: expor as lombadas costuradas e coladas, fazer o leitor sentir a gramatura e a textura do papel, jogar as páginas tradicionais de abertura (todo aquele esqueleto de ficha catalográfica, páginas de créditos fossem para o final e que o leitor penetrasse logo naquele cinema de imagens e palavras). Nunca desejei ser um editor profissional ou proprietário de uma editora. A minha atuação dentro do meio sempre esteve vinculada a projetos. Por isso, gosto de falar em intervenções críticas. Editar é uma forma de meditar sobre a cena cultural. Por que toda esta longa exposição? A resposta pode ser resumida do seguinte modo: no prefácio que escrevi para “Os sabiás da crônica” procurei reconstruir uma sociabilidade literária que se formou em torno da Editora do Autor e da Editora Sabiá; talvez essa sinuosa linha de pesquisa revele ligações clandestinas e subterrâneas com a minha experiência pessoal. De alguma forma, me sinto herdeiro e continuador dessa militância a favor da crônica realizada pelo Rubem Braga e pelo Fernando Sabino.





Você é um dos principais críticos literários da sua geração. E ajudou a desfazer o preconceito que existia ao gênero crônica. Poderia falar um pouco sobre sua visão da crônica na literatura brasileira?

Sinceramente, não me considero um dos principais críticos literários da minha geração. Estou bem longe disso. E mesmo com relação à discussão em torno da crônica, escrevi muito pouco. Entre o que julgo relevante, está um livrinho bem simpático que inventei, “Retratos parisienses” (José Olympio, 2013), reunindo crônicas inéditas do Rubem Braga. Mais recentemente, venho me dedicando à crítica com a devida concentração. Nesse sentido, creio que a Flora Sussekind é a principal crítica da minha geração, com trabalhos originais, de fôlego, renovando a história literária, com alta voltagem teórica e um recorte agudíssimo da produção contemporânea. Num âmbito mais amplo, temos críticos como o Murilo Marcondes de Moura, autor de “O mundo sitiado: A poesia brasileira e a Segunda Guerra Mundial” (Editora 34, 2016), livro vazado numa linguagem equilibrada e limpa, que ergue pontes entre o principal acontecimento histórico do século passado e os poetas do alto modernismo. Embora não se debrucem sobre a crônica, José Miguel Wisnik, Nuno Ramos, Lorenzo Mammì, Viviana Bosi, Eduardo Sterzi, entre outros, vêm publicando livros de ensaios notáveis. Dentro do terreno da crônica, tenho a convicção de que o crítico que realmente representou um ponto de virada foi John Gledson. Ele vislumbrou um viés interpretativo para a ficção de Machado de Assis a partir da crônica do escritor. O modelo de edição proposto e consolidado por ele – estabelecimento confiável dos textos, ótimas notas explicativas, introduções que combinam contexto histórico e análise detalhada – tornou-se uma referência obrigatória.





De lá para cá, surgiram trabalhos de fôlego: “Toda crônica” (Agir, 2004), de Lima Barreto, organizada em dois volumes por Raquel Valença e Beatriz Resende (esta última responde por vários resgates e incursões enriquecedoras pelo território da crônica); “Bilac, o jornalista” (Editora Unicamp/ Edusp/ Imprensa Oficial do Estado, 2006), organizada em três volumes por Antonio Dimas, as crônicas de Manuel Bandeira (Cosac Naify, 2011), organizadas por Júlio Castañon Guimarães, também em três volumes: “Crônicas da província do Brasil” (2006) e dois volumes intitulados “Crônicas inéditas” (2008, 2009). De algum modo, contribui com a organização de duas obras extraordinárias de Carlos Drummond de Andrade: “Confissões de Minas” e “Passeios na ilha”.





De quais nomes da nova geração de cronistas você gosta?

Tem uma trinca que está na linha de frente: Antônio Prata, Fabrício Corsaletti e Gregório Duvivier. E para trazer de volta a velha política café com leite (e pão de queijo), considero Adélia Prado um braço desarmado da boa crônica. Existe na sua prosa uma fabulação do boato, da fofoca e do romanesco. Numa outra escala, aprecio a elegância discreta da cronista Fernanda Takai. Tostão é um cronista à parte. Escreve bem com os dois pés. E usa a cabeça como ninguém. Médico e monstro da crônica. Estou tentando me colocar em dia com a crônica atual. Não me sinto à vontade neste terreno. Precisaria dominar melhor o universo dos sites e dos blogues. Tarefa a que estou me dedicando, pretendo ir além da categoria de seguidores.









“Os sabiás da crônica”

• Antologia com crônicas de Fernando Sabino, José Carlos Oliveira, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, • Stanislaw Ponte Preta e Vinicius de Moraes

• Organização e prefácio de Augusto Massi

• Autêntica

• 350 páginas

• R$ 74,90





As aves que aqui gorjeiam





Presente nos periódicos do país desde pelo menos o século 19, a crônica foi praticada por nomes como Machado de Assis e José de Alencar, que resistiram, entretanto, à ideia de publicá-la em livro, já que, por muito tempo, seu conteúdo era tido como algo menor, passageiro, destinado ao esquecimento. Mesmo assim, ela não deixou de seduzir Lima Barreto, Olavo Bilac, Mário e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Drummond, Cecília Meireles e Raquel de Queiroz. Com o passar dos anos, a crônica superou preconceitos (especialmente dos críticos – os leitores sempre a prestigiaram) e conquistou seu lugar no mercado editorial, ocupando prateleiras de destaque nas livrarias e nas listas dos mais vendidos.





Organizado e prefaciado por Augusto Massi, “Os sabiás da crônica – antologia” (Autêntica) celebra o legado de Rubem Braga, Vinicius de Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta) e José Carlos de Oliveira, publicando 15 textos de cada um. Na capa e nas páginas iniciais, as imagens feitas em 1967 pelo fotógrafo Paulo Garcez no apartamento de Braga mostram sua convivência fraterna, baseada em sólidos vínculos de amizade e num sentimento de grupo, embora pertençam a pelo menos três gerações, como explica Massi na abertura do volume.





Algo semelhante ocorre quanto à sua origem. Se todos foram identificados pelo imaginário popular, em alguma medida, como “cronistas do Rio”, a verdade é que somente Vinicius e Sérgio Porto eram, de fato, cariocas. O amor à cidade, no entanto, era comum a todos, e a crônica, gênero tipicamente urbano, o meio que mais usaram para expressá-lo.





Os “sabiás” reunidos por Augusto Massi integram um ciclo por ele situado entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o fechamento da Editora Sabiá, em 1972. Extraídos de obras de estreia e até de coletâneas póstumas, os 90 textos fornecem um rico panorama da produção de cada um. A animá-lo, o propósito de armar um quadro histórico e cultural útil para compreender o Brasil do período retratado.





O que também fica em evidência é o poder de comunicação do gênero, caracte rizado pela linguagem clara, simples e direta e pela dicção humanizada e empática da voz do cronista, capaz de cativar numerosos leitores, responsáveis por sua popularidade.





Relação com o espaço





Mais um elemento digno de nota é a relação com o espaço. Os territórios pelos quais se movem os seis autores são dotados de encantos que escapam aos menos avisados. A começar pela natureza que os rodeia. Plantas e bichos, principalmente pássaros, vão para o centro do palco, assim como o sol e o mar. O “Tuim criado no dedo”, de Rubem Braga, assim como “O conde e o passarinho”, de Vinicius, que trata da notória afeição do amigo capi- xaba pelas aves, são apenas alguns exemplos.





O modo de lidar com a cidade também chama a atenção. O Rio de Janeiro, sobretudo, sai da condição de cenário para ganhar status de protagonista. Muitas vezes, aparece como mulher sedutora, cheia de encantos, capaz de enfeitiçar os que dela se aproximam. Copacabana – e, principalmente, Ipanema – ganham uma centralidade inédita. Em longo texto, Paulo Mendes Campos conta a história do bairro desde quando era vila e reunia poucas casas, como as de Aníbal Machado e Vinicius de Moraes. A menção à cobertura de Rubem Braga, na Rua Barão da Torre, atrás da Praça General Osório, em Ipanema, é inevitável. Tida por Mendes Campos como o lugar onde todos se encontram, é responsável por conferir ao seu proprietário o epíteto de “fazendeiro do ar”.





Na pena dos seis cronistas, outra tarefa fundamental é descobrir os incríveis personagens que habitam a cidade. Braga relembra Noel Rosa; Vinicius cita Grande Otelo, Ciro Monteiro, Dorival Caymmi e Antônio Maria; Paulo Mendes Campos imortaliza Garrincha e Lamartine Babo; José Carlos de Oliveira evoca Lúcio Cardoso. Os tipos comuns se tornam extraordinários. “O balé do lei- teiro”, de Fernando Sabino, e “O cego de Ipanema”, de Paulo Mendes Campos, são provas de que na existência aparentemente banal é também possível enxergar o que é único. Cenas da “vida miúda” vivida por “gente miúda”, facilmente desprezada pela maioria, viram pedras preciosas. “A última crônica”, texto já clássico de Sabino, lança sua luz radiante sobre um modesto casal anônimo festejando o aniversário da filha num botequim da Gávea, quando a megalópole deixa de ser fria e impessoal para situar-se como o lugar da realização de sonhos, e, por que não, da produção de pequenos milagres...





Matéria sempre farta para a boa literatura, a memória é também alimento de que se servem os seis. Para nutrir a sua prosa, Rubem Braga retorna ao Córrego Amarelo, da Cachoeiro do Itapemirim natal. Fernando Sabino volta aos tempos de estudante do Ginásio Mineiro, quando era colega de sala de Hélio Pellegrino, e ao Instituto Padre Machado, também em Belo Horizonte, onde lecionou ao lado de Otto Lara Resende, filho do diretor da escola. Paulo Mendes Campos lamenta as mudanças urbanísticas sofridas pela capital mineira (“Enterram a minha cidade e muito de mim com ela”). Sérgio Porto chora a “Casa demolida”. Em óbvia referência autobiográfica, José Carlos Oliveira relembra sua “Chegada ao Rio”. Os ecos da infância e da juventude de todos eles, quase sempre, se fazem sentir nos textos reunidos por Augusto Massi.

Leitura para fruição e deleite (e ótimo presente de Natal...), “Os sabiás”, no entanto, oferece mais. Dá espe- rança e alento. É testemunho vigoroso de que já existiu uma “época de ouro” em vários circuitos da vida cultural brasileira (literatura, música, cinema, teatro...), quando foi possível cultivar, bem mais que hoje, a liberdade do espírito, a fala solta e a convivência prazerosa e bem-humorada com os amigos, sem as precauções e cautelas tão em voga na atualidade, dominada, certamente, por uma paisagem mais sombria e mais triste.





Rogério Faria Tavares é jornalista, doutor em literatura e presidente da Academia Mineira de Letras