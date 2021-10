Jacyntho Lins Brandão estreia na poesia

Jacyntho Lins Brandão, ocupante da cadeira 25 da Academia Mineira de Letras: sonetos e versos livres (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Professor emérito da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Jacyntho Lins Brandão é um profundo conhecedor da poesia clássica. Estudioso da literatura antiga, a erudição marca a escrita do pesquisador, romancista e tradutor. Um dos nomes mais respeitados do Brasil no campo literário, aos 69 anos, ele se permitiu experimentar. Estreia na poesia com "Mais (um) nada" (Editora Quixote%2bDo), obra lançada em live da editora na segunda-feira (20/09), com a mediação do filósofo Eduardo Dolabela e participação do presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares. Entre as virtudes do livro, como o apuro na forma e riqueza de ritmo, salta aos olhos a prova de amor à família que a obra reflete.





Jacyntho conta que prefere as formas fixas, como os sonetos, mas não temeu se arriscar nos versos livres. “A diversidade é uma virtude. A diversidade de temas e a diversidade de formas. Não separo tema da forma. A forma constrói o tema. Para expressão de cada ideia, cada afeto, é preciso buscar a forma adequada”, disse o autor em entrevista ao Pensar.





Embora escrito em 2019, o livro parece ter sido preparado para o momento de perda coletiva vivido pelo Brasil e o mundo. Nas palavras do autor, “um livro grave. Ele tem viés da percepção do mundo, que é pessimista”. Jacyntho segue tradição desde os babilônios, passando pelos livros sapienciais e os clássicos gregos. “O livro traz reflexão que se aplica a este momento de perda, reflexão sobre o nada, a efemeridade das coisas humanas. Se isso colabora para dar perspectiva para o leitor, meu objetivo de escrever está bem realizado”, afirma.





Para o filósofo Eduardo Dolabela, leitor dos textos acadêmicos de Jacyntho, com a poesia, o professor desce ao submundo e, então, retorna, com sabedoria e amor, para partilhar a experiência. “‘Mais (um) nada’ é uma jornada poético-existencial que, de um ‘mergulho na obscuridade’, culmina em excelsa celebração da vida: ‘Colhe teu dia: vai: lança-te: voa’. Renovando, com humor e fina ironia, a tradição imemorial dos deuses, heróis e poetas ‘xamãs’, como Ishtar, Ulisses, Orfeu, Jesus, Dante, Baudelaire”, afirma Eduardo.





O título da obra dialoga com verso de Cecília Meireles e com uma observação feita pela poeta Ana Martins Marques, que escreve uma das ore- lhas. Está dividido em sete partes. A parte “Soneto partido” é dedicada ao filho Pedro Guadalupe, que morreu muito jovem, vítima de acidente automobilístico quando voltava de uma viagem de trabalho com o jornalista Ronaldo Lenoir, que também faleceu. Nesse poema, Jacyntho expõe a vertigem que é perder um filho: “sem mar, me afogo no salgado/sem pé, sem fé, não tenho engenho ou arte”.





A parte “Sete sonetos sobre (0) nada” ele dedica ao filho Bernardo, também poeta. Os poemas de “Topografias” são dedicados ao filho Fernando, que é físico. Também escreve poemas para a mu- lher, a filósofa Magda Guadalupe, em “Co- nhecete*atimesmo”.





A escrita de Jacyntho está ligada ao trabalho de professor e pesquisador, que atuou na carreira acadêmica durante 41 anos, escrevendo ensaios e fazendo traduções da literatura grega. Ele reco- nhece que, nessas quatro décadas de UFMG, dedicou pouco tempo para a ficção. “De dez em dez anos, publiquei algo de ficção. Agora, depois de aposentado, tenho dedicado mais tempo para escrever literatura”, afirma.





A poesia surge como experiência inédita. “É sempre bom ter coisas novas para fazer. A linguagem da poesia é bem diferente da experiência em prosa, mesmo a ficcional, pela necessidade, concisão de achar a palavra certa para cada ponto que está sendo escrito. A palavra certa do que se quer dizer, pensando, inclusive, no impacto que isso terá no leitor”, diz. Jacyntho destaca o papel dos leitores para completar o sentido dos versos. “A poesia é mais precisa, mas é mais aberta. Ela deixa que a obra faça sentido de um modo mais diversificado relacionado com a evidência e expe- riência de quem lê.”





“Mais (um) nada”

• Jacyntho Lins Brandão

• Quixote DO

• 88 páginas

• R$ 30









Poemas selecionados





Proêmio





Sempre pensei poesia

Mas nunca versos escrevi:

Aquilo da coisa fria

Que baixa, noite do dia

Este dia eu já perdi

Sempre pensei poesia

Mas nunca quase escrevi:

Minha vida é incompleta

Momento algum subsiste

Pra que ser alegre ou triste?

Sem metro haver que conserte

Quem somente não é poeta

Sempre pensei poesia

Escrevê-la pouco quis

Tristeza, gáudio se havia

Disso escapei por um triz

Escrevo não, sendo contente

Escrevo não, quando arrasado

Escrevo não, conscientemente

A quem diz: minto, digo: mente

Pois só escrevo atrasado

Hoje quero é mais mudar-me

E vou fazendo este tanto

Sem plano, nenhum alarme

Sem saber fazer portanto

Desfazer-me a vida veio

Sem alarde, desencanto

Fico eu partido ao meio

Cada metade em mim arde

Quando baixa a coisa fria

Dia, tarde, noite escura

Sem achados, só procura

Incompleta a vida fia

E só poesia me resta

E só poesia me apresta

E só poesia me atesta

Só poesia me molesta

Só poesia









Sete sonetos sobre (o) nada





III





aos trinta comecei este poema

pois muito e mais dois tantos sim queria

falar da experiência que vivia

como se experiência já houvera

aos sessenta revi o meu poema

pois algo e pouco mais então havia

do tempo, a dizer, que transcorria

posto pra mim em sua face austera

aos noventa desfio só lembranças

farrapos sem memória em meu poema

de quem pouco a dizer se afiança

e quando aos cento e vinte enfim me alcança

não ter nada a dizer que valha a pena

conquisto a bem buscada aventurança









Soneto part’ido





Ao Pedro

aquele que partiu e que me parte

a dia a dia: vou despedaçado

sem mar, me afogo a seco no salgado

sem pé, sem fé, não tenho engenho ou arte

que caminho te tem arrebatado?

caminho em que nada se comparte

à lua, ou a teu sol, vênus ou marte

à terra, a fundo, a mundo, a nada, a fado

lembranças só te não farão presente

nem te pensar é coisa que me farte

estou aqui e lido co’o ausente

só me resta fazer a minha parte:

desejo como só quem perde sente

e a ti partido só me resta amar-te









Marca d’água





Das marcas de nascença que carrego

– Uma mancha no dorso ninguém vê

Um nariz adunco que –

Mais dói a marca d’água que nesta alma

Que não sei quê

Das marcas de nascença que me marcam

A mais funda eu sei que desconheço

Aquela que me vem desde o começo

De não sei quando

Pra mim quando nem mesmo quando havia

Nem fim, nem começo e o que há no meio

Essa marca da falta que me veio

Marcou-me onde

Falta de quê, quando e o que se esconde

Falta por que meu corpo não responde

Falta de mim, ardência, falta expressa

Não sei por quê

Das marcas de nascença em mim impressas

Cabeça esguia, mãos de moça – é o que pergunto –

Mais o nariz adunco – do conjunto

Que me marca

A marca de nascença que me abarca

Pura falta pra mim é uma sentença

Falta pura de que simples presença

Já me encalça

O desejo de viver













Antibandeira





O teu seio que em minha mão

esteve nunca, o meu poema

trunca! não há Platão que o diga,

de modo que se o siga:

a não ideia do seio de ninguém.