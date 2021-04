Os livros mais marcantes da década, por Sérgio de Sá

Sérgio de Sá

Professor na Universidade de Brasília (UnB)





“Em alguma parte alguma”, de Ferreira Gullar (José Olympio, 2010)

A despedida de um poeta furioso e suave, carregado do espanto de quem vê tudo pela primeira vez.

“Brasilíada”, de Nicolas Behr (Língua Geral, 2010)

Sempre que brinca com as letras da cidade rediviva, o lirismo de Behr avassala o poder concreto.





“O anão e a ninfeta”, de Dalton Trevisan (Record, 2011)

Resumo: "Me fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a entender um só – ai de mim!".





“Mar azul”, de Paloma Vidal (Rocco, 2012)

Romance impecável sobre os fundamentos da memória inscritos no doloroso prazer da descoberta de si.





“Rua da Padaria”, de Bruna Beber (Record, 2013)

Poesia do simples, com frescor e sem frescuras, viagem no tempo da família, da casa e do lá fora.





“O homem-mulher”, de Sérgio Sant’Anna (Cia das Letras, 2014)

Aqui só nos resta ficar de joelhos diante de tamanha grandeza na arte de narrar olhando pra dentro.





“Abaixo do paraíso”, de André de Leones (Rocco, 2016)

O prazer da carne, os espinhos do pequi e a dor lancinante imersa na língua de uma prosa visceral.





“A vida invisível de Eurídice Gusmão”, de Martha Batalha (Cia das Letras, 2016)

Ficção na veia, sem medo de contar histórias, feita de personagens que dão profundo gosto de conhecer.





“A vida não tem cura”, de Marcelo Mirisola (Editora 34, 2016)

Amor classe média, toque suburbano e dicção sincopada impressa na página com violência e melancolia.





“A tirania do amor”, de Cristovão Tezza (Todavia, 2018)