Versos livres

Os versos da poeta carioca Ana Cristina Cesar (1942-1983) enunciam caminhos, principalmente, para as mulheres que buscam na palavra uma forma de reinvenção do mundo. Dois livros organizados pela pesquisadora Heloísa Buarque de Hollanda, com a diferença de quase cinco décadas entre eles, mostram a poesia como um campo de partilha do sensível. A tarefa de dar a ver a si e ao outro, portanto, além de estética se torna política se tomarmos as reflexões do filósofo francês Jacques Rancière. As antologias foram lançadas nessa quinta-feira (18/2): a reedição de “26 poetas hoje”, que completa 45 anos, e “As 29 poetas hoje”, como parte da cena da poesia contemporânea. Os versos da poeta carioca Ana Cristina Cesar (1942-1983) enunciam caminhos, principalmente, para as mulheres que buscam na palavra uma forma de reinvenção do mundo. Dois livros organizados pela pesquisadora Heloísa Buarque de Hollanda, com a diferença de quase cinco décadas entre eles, mostram a poesia como um campo de partilha do sensível. A tarefa de dar a ver a si e ao outro, portanto, além de estética se torna política se tomarmos as reflexões do filósofo francês Jacques Rancière. As antologias foram lançadas nessa quinta-feira (18/2): a reedição de “26 poetas hoje”, que completa 45 anos, e “As 29 poetas hoje”, como parte da cena da poesia contemporânea.





Os dois livros, inclusive, nascem desse entendimento de Heloísa, que busca entender a política a partir de pequenas revoluções. Foi o que fez com que ela buscasse 26 poetas na década de 1970, da chamada geração mimeógrafo ou geração marginal. É essa busca que a guia no século 21, quando os feminismos propõem mudanças na estrutura das sociedades capitalistas.





O elo entre as antologias é Ana Cristina Cesar, uma “jovem cânone da poesia de mulheres”. Heloísa é guiada pela forma como a obra da poeta reverbera na produção contemporânea. A pesquisadora oferece entrevistas com as jovens, que revelam como foi o encontro com a obra de Ana Cristina.





As convidadas para “As 29 poetas hoje” trazem testemunho afetuoso com a obra da carioca, principalmente pelo livro “A teus pés”, uma porta de entrada para muitas no universo de poesias feitas por mulheres. Em trecho da introdução, Marília Garcia diz sobre Ana Cristina: “Não cria uma escrita para ser falada, mas uma fala para ser escrita”. Heloísa também deixa clara a homenagem que presta: “Este livro é um só poema longo, com todas as digressões permitidas no narrar de uma breve, mas intensa história de amor.”





Com a participação de Chacal e Cacaso (veja matéria ao lado), a antologia “26 poetas hoje” foi publicada em 1976 com os escritos de poetas à margem do circuito literário, não publicados por grandes editoras. Eles produziam os livros de forma artesanal, e eles mesmos tratavam da comercialização em bares, portas de cinemas. Na antologia “As 29 poetas hoje”, Heloísa joga luz sobre essa poesia feita por jovens poetas que, muitas vezes, falam os versos em saraus na periferia e bancam produções independentes, como Mel Duarte, Luiza Romão e Jarid Arraes.





Na antologia de 1970, Heloísa inclui cinco mulheres – Zulmira Ribeiro Tavares, Vera Pedrosa, Ana Cristina Cesar, Isabel Câmara, Leila Miccolis. Na obra de 2021, elas são a totalidade das vozes: 29 poetas. Heloísa, que não esconde o ativismo, conta ao leitor sua motivação para a antologia: ela sai em busca de poesia de mulheres, sobretudo das jovens afetadas pela quarta onda feminista.





A pesquisadora deixa claro o pressuposto de que há diferenças de poesias feitas por mulheres e por homens. “Enfim, realiza-se o desejo de Ana Cristina Cesar de ‘não silenciar sobre temas de mulher’ e o que a poeta Angélica Freitas, em “Um útero é do tamanho de um punho”, propõe sobre a escrita da mulher e de seu corpo”.





A reedição de “26 poetas hoje” traz as introduções de 1976 e 1998, além de uma nota à presente edição que reflete sobre o termo “poesia marginal”. A denominação vem para descrever um movimento de autores e autoras que fugiam às definições da literatura dominante. “Eram também textos que traduziam um cotidiano próximo à experiência social dos poetas e se faziam notar pelo alto grau de oralidade, comunicabilidade, humor e ironia.” Mas a própria Heloísa evoca Chacal para fazer uma crítica ao uso do adjetivo marginal.









“26 POETAS HOJE”

Ana Cristina Cesar





flores do mais

devagar escreva

uma primeira letra

escrava

nas imediações construídas

pelos furacões;

devagar meça

a primeira pássara

bisonha que

riscar

o pano de boca

aberto

sobre os vendavais;

devagar imponha

o pulso

que melhor

souber sangrar

sobre a faca

das marés;

devagar imprima

o primeiro

olhar

sobre o galope molhado

dos animais; devagar

peça mais





e mais e

mais









Waly Sailormoon

pickwick tea

(cenas da vida teresopolitana, petropolitana, friburguense, itaipavense)





A mãe comenta o ‘Inferno de Dante’.

A moça quinze anos lê o roman ‘La Charteuse’ de Parma.

Fala de Balzac aussi como servindo para descrições de paisagens e ambientes de baile. Narra as aventuras pelo impossível de Candide et Zadig. Thomas Mann na estante. Michelet écolier.

Quand le maître parle j’écoute/ le sac qui pend à mon

épaule dit que je suis un bon garçon.









Chacal

papo de índio





veio uns ômi di saia preta

cheiu di caixinha e pó branco

qui êles disserum qui chamava açucri

aí êles falaram e nós fechamu a cara

depois êles arrepitirum e nós fechamu o corpo

aí êles insistiram e nós comemu êles.













“29 POETAS HOJE”

Adelaide Ivánova

o marido

de repente do riso fez-se

Humboldt de jeans e descalço

como eu gosto

e das bocas unidas fez-se

porra nenhuma porque não houve

bocas unidas

e das mãos espalmadas

fez-se um high five

fez-se do marido próximo

um amante fez-se do amante

um marido esperante

e não foi de repente:

o marido se casa.









Luiza Romão

dia 1. nome completo

eu queria escrever a palavra br*+^%

a palavra br* ^% queria escrever eu

palavra eu br* ^% escrever queria

brasil

eu queria escrever a palavra brasil

aquela em nome da qual

tanto homem se faz bicho

tanto bandido general

aquele em nome de quem

a borracha vira bala

a perversidade qualidade de bem

aquela empunhado em canto

atestada em docs

que esconde pranto

mãe do dops

eu queria escrever a palavra brasil

mas a caneta

num ato de legítima revolta

feito quem se cansa

de narrar sempre a mesma trajetória

me disse “para

e volta

pro começo da frase

do livro

da história

volta pra cabral e as cruzes lusitanas

e se pergunte

da onde vem esse nome?”

palavra-mercadoria

brasil

pau-brasil

o pau-branco hegemônico

enfiado a torto e a direto

suposto direito

de violar mulheres

o pau-a-pique

o pau-de-arara

o pau-de-araque

o pau-de-sebo

o pau-de-selfie

o pau-de-fogo

o pau-de-fita

o pau

face e orgulho nacional

a colonização começou pelo útero

matas virgens

virgens mortas

a colonização foi um estupro

pedro ejaculando-se

dom precoce

deodoro metendo a espada

entre as pernas

de uma princesa babel

costa e silva gemendo cinco vezes

ai ai ai ai ai

getúlio juscelino geisel

collor jânio sarney

a decisão parte da cabeça

do membro ereto

de quem é a favor da redução

mas vê vida num feto

é o pau-brasil

multiplicado trinta e três vezes

e enterrado numa só garota

olho pra caneta e tenho certeza

não escreverei mais o nome desse país

enquanto estupro for prática cotidiana

e o modelo de mulher

a mãe gentil





”26 poetas hoje”

• Org. Heloisa Buarque de Hollanda

• Companhia das Letras

• 280 páginas

• R$ 39,90





”As 29 poetas hoje”

• Org. Heloisa Buarque de Hollanda

• Companhia das Letras

• 264 páginas

A ginga de Cacaso

Nicolas Behr

Especial para o Em





Então, é isso que sobra do poeta? Essa massa compacta de celulose, tinta e sinais gráficos? Pesando exatos 558 gramas, distribuídos em 456 páginas? O livro “Cacaso – Poesia completa” (Companhia das Letras) reúne 43 anos de vida de Antonio Carlos de Brito. Porque começa-se a escrever quando se nasce.





Mineiro de Uberaba, Cacaso morou um tempo no interior de São Paulo. Aos 11 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou filosofia. Nas décadas de 1960 e 1970, lecionou teoria da literatura e literatura brasileira na PUC-Rio. Colaborou regularmente em revistas e jornais, como Movimento, Opinião, sempre defendendo e teorizando sobre o cenário poético dos seus contemporâneos, da chamada geração mimeógrafo, no que se convencionou também de chamar poesia marginal. É um dos integrantes da antologia “26 poetas hoje”, organizada por Heloisa Buarque de Holanda.





Estreou na poesia em 1967, com o livro “A palavra cerzida”, prefaciado por José Guilherme Merquior. Em 1974, lança “Grupo Escolar”, pela coleção Frenesi, composta também dos livros “Passatempo”, de Francisco Alvim, “Corações veteranos”, de Roberto Schwarz, “Em busca do sete-estrelo”, de Geraldo Carneiro, e “Motor”, de João Carlos Pádua. Cacaso se une, então, a outros poetas, como Eudoro Augusto, Carlos Saldanha e Chacal, para formar a coleção Vida de Artista, pela qual lançou “Segunda classe” (em parceria com Luiz Olavo Fontes) e “Beijo na boca”, ambos em 1975. Depois vieram “Na corda bamba” (1978), “Mar de mineiro” (1982) e “Beijo na boca e outros poemas” (1985), primeira antologia poética do autor.





Sem dúvida, Cacaso foi uma das vozes mais combativas e criativas daqueles anos de chumbo, dando visibilidade ao fenômeno poesia marginal, em que militavam poetas como Francisco Alvim, Ana Cristina Cesar, Chacal, Charles e Paulo Leminski, entre muitos outros. No campo da música, muitos amigos/parceiros: Edu Lobo, Djavan, Tom Jobim, Toquinho, Olívia Byington, Sueli Costa e mais uma penca de nomes. Morreu em 1987, em consequência de um infarto do miocárdio.





Cacaso foi um intelectual, no melhor sentido da palavra: professor, poeta, letrista, crítico, ensaísta, agitador cultural, pensador. Ao reunir os livros publicados pelo autor e adicionar poemas inéditos, “Cacaso – Poesia completa” adota o mesmo procedimento que ocorreu com Paulo Leminski e Waly Salomão. Agrupar a produção dispersa em pequenos livros toscamente mimeografados ou xerocados, com edições caseiras, toscas, limitadíssimas, folhas soltas, panfletos. Os livros independentes passavam de mão em mão, mas num círculo muito restrito. Além, obviamente, da qualidade literária que carregam, são sucesso também pela grande curiosidade que geram num público, principalmente jovem, muito ligado às redes sociais, que divulga continuamente essa poesia dita marginal.





Na edição da Companhia das Letras, além dos seis livros que publicou, encontramos poemas esparsos, alguns anteriores ao seu primeiro, “A palavra cerzida”, publicado aos 23 anos de idade. Os depoimentos na fortuna crítica do poeta trazem deliciosas histórias: Roberto Schwarz, Heloisa Buarque de Hollanda e Vilma Arêas compartilham conosco as vivências com o poeta. Como define outro mineiro, Chico Alvim, “Cacaso tem o gênio brasileiro da fala macia, sensual e maliciosa. É da família de (Manuel) Bandeira, cuja linguagem é sem artifícios.”





Cacaso foi um agregador, uma personalidade extremamente sociável. Principal teórico da poesia marginal. Sua poesia, na fase mais recente, a partir de “Grupo Escolar”, revela uma ginga, certa malícia, um sentimento bem brasileiro, interiorano, ressabiado, irônico, espertamente matuto. Vivendo a poesia, com espontaneidade e um tom coloquial. Tudo isso ele soube também trazer para o universo das muitas letras que compôs. Basta ler (ou escutar) os versos de “Lero lero”, parceria com Edu Lobo.





Nos anos 1970, Cacaso e outros poetas escreveram letras para canções da MPB, visando atingir um público maior do que o consumidor de literatura e, claro, garantir uma fonte de renda com direitos autorais. Poesia pra tocar no rádio. No caso do nosso poeta, ele queria deixar o magistério para se dedicar de corpo e alma à vida de letrista, no que foi muito bem-sucedido. Talvez se mirasse no exemplo de Vinícius de Moraes, que idolatrava. Pena que muitas vezes as rádios citam apenas o cantor, e não o parceiro que escreveu as letras.





Cacaso ficou conhecido no meio literário como pai de uma verdadeira iluminação. Criou o conceito de que os poetas contemporâneos seus, da poesia marginal, estavam, na verdade, de uma forma ou de outra, escrevendo um grande poemão, um extenso, longo e vasto poema coletivo. E, no fundo, estavam. Mais uma vez, acertou em cheio.





O clima na época era de total informalidade, cansados que todos estavam das amarras dos manifestos ideológicos e da sisudez das academias de letras. Poesia de jovem pra jovem, tirando o terno e a gravata, tirando o poeta da torre de marfim e colocando-o na rua do mundo. Romper sim, mas romper dentro da tradição, seguindo os passos dos modernistas da primeira fase, em que imperava o poema-piada, agora reescrito. Redescobrir tudo, mas com uma visão bem mais ácida de um Brasil onde não havia liberdade de expressão, tempos da ditadura militar.





O que fica do poeta? Livros, poemas, filhos, letras de música, boas lembranças, experiências estéticas. É o que está no livro “Cacaso – Poesia completa”. Recomendo demais.





”Cacaso – poesia completa”

• Cacaso

• Companhia das Letras

• 456 páginas

• R$ 71

• E-book: R$ 39,90





*Nicolas Behr é poeta, autor dos livros “Poesília” (2002) e “Laranja seleta” (2007)









“Dentro de mim

mora um anjo”





(parceria com Sueli Costa)





Quem me vê assim cantando

Não sabe nada de mim

Dentro de mim mora um anjo

Que tem a boca pintada

Que tem as unhas pintadas

Que tem as asas pintadas

Que passa horas a fio

No espelho do toucador

Dentro de mim mora um anjo

Que me sufoca de amor

Dentro de mim mora um anjo

Montado sobre um cavalo

Que ele sangra de espora

Ele é meu lado de dentro

Eu sou seu lado de fora

Quem me vê assim cantando

Não sabe nada de mim

Dentro de mim mora um anjo

Que arrasta suas medalhas

E que batuca pandeiro

Que me prendeu em seus laços

Mas que é meu prisioneiro

Acho que é colombina

Acho que é bailarina

Acho que é brasileiro

Quem me vê assim cantando

Não sabe nada de mim









• • •





Minha terra tem palmeiras

onde canta o tico-tico.

Enquanto isso o sabiá

vive comendo o meu fubá.





Ficou moderno o Brasil

ficou moderno o milagre:

a água já não vira vinho,

vira direto vinagre.

















“O LUGAR DA

TRANSGRESSÃO”





Encontrei um sapo cochilando dentro de

Minha botina. Nunca me meti em botina

De sapo. Que liberdades são essas?









“Lero-lero”

(parceria com Edu Lobo)





Sou brasileiro

de estatura mediana

gosto muito de fulana

mas sicrana é quem me quer

porque no amor

quem perde quase sempre ganha

veja só que coisa estranha

saia dessa se puder

Eu sou poeta

e não nego minha raça

faço verso por pirraça

e também por precisão

de pé quebrado

verso branco rima rica

negaceio dou a dica

tenho a minha solução

Não guardo mágoa

não blasfemo não pondero

não tolero lero-lero

devo nada pra ninguém

sou esforçado

minha vida levo a muque

do batente pro batuque

faço como me convém









“Falando sério”

Outro amor? Não caio mais





• R$ 69,90