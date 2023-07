Concorra a R$ 2 bilhões participando do próximo sorteio da Mega Millions

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Participe da loteria americana e concorra a 427 milhões de dólares (foto: Reprodução/TheLotter)



sexta-feira, 7 de julho, com um prêmio extraordinário de US$ 427 milhões. É fã de jogos de loteria e procura novas oportunidades para tentar a sorte? Conheça a The Lotter e veja como concorrer ao prêmio de R$ 2 bilhões. A The Lotter é um serviço de compra de bilhetes de loteria on-line e é a sua parceria para criar seu jogo da Mega Millions, famosa loteria dos EUA. O próximo sorteio será realizado esta, com um prêmio extraordinário de

Os jogadores brasileiros podem participar deste emocionante jogo do conforto de suas casas com a ajuda da TheLotter. Saiba mais a seguir!

A Mega Millions é uma das maiores loterias do mundo e ficou popular ao sortear, em 2018, um jackpot recorde de 1,53 bilhão de dólares, atraindo apostas de todos os países. Em julho do ano passado, a gigante dos EUA entregou seu segundo maior prêmio da história: US$1,33 bilhão!

Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar e concorrer ao prêmio. Por isso, em seus 20 anos de serviço, a TheLotter comemora a entrega de milhões de dólares em prêmios de loteria para bilhetes vencedores ao redor do mundo.

Já imaginou acordar no sábado sendo uma das pessoas mais ricas do país?

Mapa dos ganhadores latinos da TheLotter (foto: Reprodução/TheLotter)

Como comprar bilhetes oficiais do Brasil?

O primeiro passo é acessar a página da loteria Mega Millions na TheLotter . Em seguida, escolher cinco números principais e um número adicional. Ao clicar no botão de jogar, na parte inferior da tela, você está participando do sorteio.

Para jogar na TheLotter não é necessário ter conta bancária internacional. Além do Pix, a empresa aceita métodos de pagamento variados da maioria dos bancos nacionais. Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier.

Como funciona a TheLotter?

Agentes locais da TheLotter compram os bilhetes oficiais em seu nome e enviam uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma. Se ganhar, o prêmio é entregue ao vencedor na íntegra, sem comissões!

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar esse prêmio são as mesmas de alguém jogando nos Estados Unidos.

Como fazer para retirar o prêmio

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano. É por isso que os bilhetes dos clientes da The Lotter são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e uma cópia digitalizada é enviada como prova da propriedade.

Caso o valor do prêmio seja inferior a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na conta do cliente. Quando o jackpot da Mega Millions é sorteado, a empresa arca com todas as despesas da viagem do cliente para receber o prêmio presencialmente.

Está pronto para transformar seus sonhos em realidade?

Serão sorteados, nesta sexta-feira, 7 de julho, US$ 427 milhões de dólares e um brasileiro poderá se tornar o próximo bilionário participando do sorteio da US Mega Millions.

Se você sempre sonhou em ser um bilionário, seus sonhos podem se tornar realidade. Basta entrar na TheLotter e comprar o seu bilhete oficial da Mega Millions.

Boa sorte!

Participe do sorteio de 07/07 e concorra a R$ 2 bilhões (foto: Reprodução/TheLotter)

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/