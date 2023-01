Seja um bilionário: veja como participar do sorteio de R$ 4,9 bilhões

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

sorteando US$ 940 milhões, mais de R$ 4,9 bilhões. O sorteio será realizado nesta sexta-feira, 6 de janeiro e você pode concorrer aqui do Brasil. Esse valor é o maior primeiro prêmio do ano entre todas as loterias no mundo. Mais uma vez a Mega Millions, loteria americana, lidera a corrida dos maiores jackpots do mundo,O sorteio será realizado nesta sexta-feira, 6 de janeiro e você pode concorrer aqui do Brasil. Esse valor é o maior primeiro prêmio do ano entre todas as loterias no mundo. Clique aqui e veja como adquirir seus bilhetes.

Felizmente a Mega Millions não é só para os americanos, qualquer pessoa de todo o mundo pode tentar a sorte de ser um novo bilionário. Assim, cada vez mais, mais brasileiros estão começando a jogar on-line na maior loteria do mundo, sem precisar sair de casa, usando apenas a internet.

Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar nas loterias americanas. Ao utilizar o serviço de bilhetes de loteria on-line da TheLotter, você participa dos sorteios da Mega Millions com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar como qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

Com o valor de US$ 940 milhões, o bilhete premiado pode transformar qualquer jogador sortudo em um bilionário do dia para a noite!





Como comprar bilhetes oficiais do Brasil?



Abra uma conta gratuita na TheLotter.

Acesse a página da loteria Mega Millions.

Eleja cinco números principais e um número adicional.

Pressione o botão de jogar na parte inferior da tela.

Pronto, sua compra já está confirmada!





Como a TheLotter funciona

A TheLotter compra os bilhetes oficiais em seu nome e envia uma cópia digitalizada para sua conta pessoal. Quando você ganhar, o prêmio será entregue na íntegra, 100% sem comissões.

Além disso, todos os prêmios são notificados por e-mail e SMS. Se você levar o jackpot ou outro grande prêmio, a TheLotter vai te auxiliar pagando sua viagem para os Estados Unidos e todas as despesas, para que você receba o prêmio pessoalmente. Se você ganhar um prêmio secundário, todo o dinheiro será transferido diretamente para sua conta pessoal.





Preços mais convenientes

Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra por seu serviço de courrier. Além disso, o portal oferece inúmeras ferramentas para economizar dinheiro e tempo, como Multi-Sorteios e Assinaturas.





Nossos vencedores

Em seus 20 anos de serviço, a TheLotter teve a felicidade de entregar milhões de dólares em prêmios de loteria para milhões de bilhetes vencedores. E como há milhares de latino-americanos que jogam na loteria diariamente ao redor do mundo, há também muitos latinos que já ganharam prêmios incríveis.

Temos vencedores do Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica, Equador e El Salvador!

Não deixe para depois, jogue agora!

O prêmio de 940 milhões de dólares da Mega Millions será sorteado nesta sexta-feira à noite, e qualquer pessoa pode participar do sorteio ao comprar os bilhetes oficiais na TheLotter.com, sem precisar sair de casa.

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são as mesmas de um alguém jogando nos Estados Unidos. Acesse o site da TheLotter , compre seus bilhetes e se torne o mais novo bilionário de 2023.

Boa sorte, e jogue com responsabilidade!

