Loteria Powerball acumula R$6,2 bilhões: veja como participar do sorteio

um prêmio máximo de US$ 1,2 bilhão, mais de R$ 6,2 bilhões. Se ganhar na loteria já é bom, imagina ganhar o maior jackpot da Powerball dos Estados Unidos, que acumulou mais de 36 vezes, quebrou a barreira do bilhão e alcançou Veja aqui como participar do sorteio.

Na noite desta quarta-feira, 2 de novembro, a loteria americana Powerball vai sortear o prêmio de 1,2 bilhão de dólares, que é atualmente o maior prêmio de todas as loterias no mundo. Os brasileiros que quiserem participar, podem jogar com bilhetes oficiais, utilizando o serviço on-line da TheLotter. Com um prêmio histórico, milhares pessoas de todo o mundo estão concorrendo e o jackpot pode sair para qualquer pessoa do mundo.

Você pode ser o ganhador, basta adquirir seus bilhetes pela TheLotter. E, quem sabe a próxima manchete seja: “Residente do Brasil ganha o maior prêmio de loteria do mundo”.





Jogar o Powerball EUA é seguro e legal?

Sim e sim! Em primeiro lugar, jogar on-line com a TheLotter é completamente seguro e seguro, pois todos os seus dados pessoais e de pagamento são criptografados sob a segurança de bits Geotrust 128 SSL.

Quanto a se é legal jogar nas loterias americanas do exterior, os Estados Unidos não proíbe estrangeiros ou turistas de receber prêmios de loteria. Além disso, se você ganhar o jackpot na TheLotter, você recebe seu prêmio sem pagar comissão.





Como jogar

Você pode começar a jogar na loteria on-line em apenas alguns passos fáceis:

Vá para a TheLotter e crie sua conta.

Selecione o US Powerball na lista das mais de 50 principais loterias globais.

na lista das mais de 50 principais loterias globais. Escolha seus números da sorte e clique em Jogar .

. Decida sobre seu método de pagamento preferido e confirme seu pedido.

Tudo pronto! Os representantes da TheLotter nos EUA comprarão fisicamente os bilhetes em seu nome e, em seguida, vão digitalizá-los em sua conta on-line para que você possa vê-los antes do sorteio. Depois de conferir seus bilhetes, é só esperar para ver se você acerta algum número vencedor.

Ao jogar on-line, você não precisa se preocupar em perder o bilhete comprado, pois a TheLotter faz todo o trabalho pesado para você, além de notificar por e-mail e SMS se você ganhar o prêmio.





Ainda ficou com alguma pergunta ou preocupação? É só entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente, que está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias por semana.





A TheLotter é confiável?

No decorrer dos anos, a TheLotter pagou mais de US$ 110 milhões em prêmios, para mais de 7 milhões de ganhadores do mundo inteiro. Até hoje, o maior ganhador na TheLotter é uma jogadora do Panamá, a Aura D., que mesmo depois de se aposentar continuou trabalhando para sustentar seus filhos. No sorteio da Lotto Florida em julho de 2017, a Aura foi a única ganhadora do jackpot, e levou um prêmio de US$ 30 milhões (descontando os impostos).





Comece a jogar os maiores jackpots hoje mesmo

Jackpots como este não vêm há muito tempo. É por isso que você vai querer obter seus números antes do próximo sorteio da Powerball, que acontece nesta quarta-feira.

Ficar bilionário jogando pela internet nunca foi tão fácil. Basta acessar o site da TheLotter , adquirir seus bilhetes e torcer para se tornar o mais novo bilionário do país.





A Lotto Direct Limited está operando TheLotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência de Licença MGA/CRP 402/2017. Apenas 18+. O jogo pode ser prejudicial se não for controlado. Por favor, jogue com responsabilidade. Para mais informações, visite https://www.rgf.org.mt/