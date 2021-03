Loteria americana vai sortear R$ 946 milhões e brasileiros podem concorrer

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

$ 169 milhões de dólares americanos (R$ 946 milhões). O sorteio será realizado na noite desta sexta-feira, dia 12 de março de 2021. O incrível é que é possível participar desse jogo do Brasil, com ingressos oficiais da Powerball dos EUA comprados online no TheLotter. O jackpot da loteria americana Powerball está em(R$ 946 milhões). O sorteio será realizado na noite desta sexta-feira, dia 12 de março de 2021. O incrível é que, com ingressos oficiais da Powerball dos EUA





"Temos orgulho de oferecer nossos serviços aos jogadores do Brasil", afirma o porta-voz da theLotter, Adrian Cooremans. “O TheLotter oferece serviços de loteria online e tem agentes locais nos Estados Unidos que compram bilhetes de loteria oficiais em nome de clientes de todo o mundo. O site cobra uma taxa de execução para comprar e armazenar os ingressos oficiais, que já está incluída no preço do ingresso online. Antes do sorteio, o tíquete físico (em papel) é digitalizado e uma cópia é carregada na conta online que o usuário criou na TheLotter. Tanto o e-mail automático de confirmação da compra do bilhete oficial como a cópia digitalizada do mesmo representam a prova de que os clientes são os únicos proprietários dos bilhetes de loteria”, finaliza.





É legal jogar nas loterias dos EUA estando no Brasil?





Alex Gálvez, advogado e especialista em imigração nos EUA enfatiza que qualquer pessoa pode participar e ganhar os prêmios das loterias americanas, inclusive da Powerball: "Não é preciso ser residente para receber um prêmio de loteria, porque tudo o que o governo americano quer é que sejam pagos impostos e, para isso, não é necessário o número do seguro social."

Russ Lopez, vice-diretor de comunicações da Loteria da Califórnia, também acrescenta: “Mesmo uma pessoa sem documentos pode comprar um bilhete de loteria e receber o prêmio se ganhar na Powerball, não precisa ser cidadão, pois deve-se levar em conta que nenhuma lei dos Estados Unidos proíbe um estrangeiro de ganhar na loteria”.





Como você pode ganhar um jackpot de $ 169 milhões no Brasil





2. Selecione a loteria Powerball dos EUA

3. Escolha seus 5 números favoritos e 1 número powerball

4. Selecione as linhas (os bilhetes) que deseja jogar

5. Finalize seu pedido online e participe do sorteio a seguir





O que acontece quando você ganha?





Depois dos sorteios, a TheLotter publica os números ganhadores na página de resultados. Você pode conferir seus números sempre que quiser, e pode ver os detalhes do sorteio e seus prêmios na sua conta privada.





Quando você ganha um prêmio de loteria na TheLotter, os ganhos são transferidos para a sua conta. Caso a sorte tenha sorrido para você com uma bolada, a empresa cobrirá a sua viagem para receber o prêmio pessoalmente.





Com mais de 6 milhões de usuários ganhadores no mundo todo, e mais de US$ 100 milhões pagos, a TheLotter é, desde 2002, o maior site de compra de bilhetes de loteria online. Entre os maiores ganhadores da TheLotter está uma mulher panamenha que ganhou 30 milhões de dólares e um salvadorenho que ganhou 1 milhão de dólares.

Se alguém do Panamá ganhou um incrível prêmio em uma das loterias americanas depois de ter comprado bilhetes oficiais online na theLotter, um brasileiro também poderá ganhar. Você só precisa dar o primeiro passo e jogar. Tudo é possível!





Quando é o próximo sorteio?





O sorteio para a Powerball com US$ 169 milhões será realizado nesta sexta-feira, 12 de março de 2021. Todos os brasileiros que compram seus bilhetes para Powerball na TheLotter participarão nas mesmas condições como se estivessem fisicamente nos Estados Unidos.





Caso queira mais informações sobre como jogar na Powerball do Brasil, visite o site da theLotter . Boa sorte!





A TheLotter.com é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/B2C/402/2017 emitida em 01/08/2018). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: www.rgf.org.mt