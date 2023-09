Aumente suas chances de ganhar R$ 200 Milhões na Lotofácil Especial

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Lotofácil da Independência, penúltima loteria especial do ano, será sorteada em 09 de setembro e terá um ganhador para o prêmio de aproximadamente R$200 milhões (foto: Divulgação/Sorte Sorte)



O mês de setembro vem como uma grande notícia, o sorteio especial da Lotofácil. Essa é a penúltima loteria especial do ano e uma das mais aguardadas pelos amantes dos jogos de loteria.





Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, a Lotofácil realiza, todo ano, um sorteio especial com prêmio extraordinário, atraindo até mesmo quem não costuma fazer uma fezinha nas loterias.





Quer saber mais sobre essa loteria especial? O Sorte Sorte te conta.

Quando acontece o sorteio da Lotofácil da Independência?

sorteio da Lotofácil da Independência será realizado no sábado, 09 de setembro, às 20h, horário de Brasília. E você pode conferir o resultado logo após a divulgação no melhor site de loterias do Brasil, o Sorte Sorte.

Como funciona esta loteria especial?

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma usada para jogar na vertente regular. Basta escolher de 15 a 20 dezenas entre as 25 disponíveis no volante. Existem faixas de prêmio para quem faz 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.





Diferente da modalidade regular, a Lotofácil da Independência não acumula, de modo que sempre há ao menos um ganhador.





Portanto, se ninguém acertar as 15 dezenas sorteadas, o prêmio principal vai para quem fizer os 14 pontos e assim sucessivamente.

Os bolões da Lotofácil da Independência do Sorte Sorte são divididos em cotas e elaborados por especialistas a partir de análises matemáticas, aumentando as chances de ganhar.





Como jogar no Sorte Sorte?

Para jogar na Lotofácil da Independência pelo Sorte Sorte basta seguir o passo a passo abaixo.

Cadastre-se; Efetue o login; Selecione a opção Lotofácil da Independência; Escolha suas dezenas ou participe dos bolões; Defina a forma de pagamento; Finalize e pronto! Você já está concorrendo.

Você joga on-line de onde estiver e a qualquer momento do dia, sem precisar enfrentar filas, com muito mais praticidade, agilidade e segurança.





Se quiser ficar mais próximo da vitória e aumentar suas chances de ganhar, o Sorte Sorte oferece o bolão especial da Lotofácil da Independência.

Como resgatar os prêmios no Sorte Sorte?

Ganhei. E agora? Ao ser premiado em uma aposta realizada no Sorte Sorte, o site entra em contato com você.





Para o recebimento do prêmio máximo com valor integral, você pode optar pela entrega do bilhete em mãos ou pelo depósito em sua conta corrente. Após a validação da equipe do Sorte Sorte é combinada a melhor maneira de transferir o valor, tudo com total segurança e comodidade.





Todo o atendimento é feito através dos canais de comunicação, o principal meio de contato é o e-mail contato@sortesorte.com.br.

O sorteio da Lotofácil da Independência será realizado no próximo sábado, 9 de setembro, às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.





Concorra à chance de ser um dos ganhadores! Monte seu jogo ou escolha seu bolão da sorte no Sorte Sorte e tenha mais chances de faturar os R$200 Milhões!