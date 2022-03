De ar-condicionado à fogão: 6 produtos para comprar na Semana do Consumidor

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

os outlets, bastante famosos em terras americanas, estão se popularizando por aqui, trazendo economia ao cliente por meio dos produtos usados e reembalados. E, essas promoções ficam ainda mais atrativas com a chegada da Semana do Consumidor, que traz inúmeras opções de Pechinchar é uma das práticas preferidas do consumidor brasileiro na hora das compras. Não é à toa que, trazendo economia ao cliente por meio dos produtos usados e reembalados. E, essas promoções ficam ainda mais atrativas com a chegada da Semana do Consumidor, que traz inúmeras opções de eletrodomésticos em promoção





A Semana do Consumidor, que acontece de 14 a 18 de março, é uma importante data para o comércio, já que inúmeras lojas e marcas oferecem descontos exclusivos para o período. Segundo o Twitter Brasil, os principais interesses dos brasileiros que comentam sobre compras na plataforma no país são futebol (89%), filmes (83%), música (81%) e tecnologia (77%).





Confira 6 produtos em promoção para comprar na Semana do Consumidor

1) Fogão de Piso Max Cook 5B





O Fogão de Piso Max Cook destaca por seu design super moderno, conta com queimador tripla central e mesa de vidro temperado, que garante qualidade e alta resistência. Na Semana do Consumidor Shop Outlet ele custa apenas 6x R$ 104,83. Comprar agora

Fogão (foto: Shop Outlet/Divulgação)

2) Ar Condicionado Split Inverter Gree Frio





O Ar condicionado Split Inverter da Gree Frio conta com o selo Procel A e um sistema revolucionário que traz uma economia de energia significativa. Além de um sistema turbo que garante uma rápida refrigeração na hora de climatizar o ambiente. Na Semana do Consumidor do Shop Outlet esse produto custa apenas 10x R$ 177,90. Comprar agora

Ar Condicionado (foto: Shop Outlet/Divulgação)

3) Furadeira e Parafusadeira WAP





A Furadeira e Parafusadeira WAP é um peça indispensável para o dia a dia. Robusta e eficiente, a furadeira e parafusadeira é ideal para perfurações em aço, concreto e madeira. Seu design ergonômico garante uma operação segura e confortável. Na Semana do Consumidor Shop Outlet ela custa a partir de R$ 122,55. Comprar agora

Furadeira (foto: Shop Outlet/Divulgação)

4) Batedeira Planetária Mondial





Moderna, com detalhe em inox, a Batedeira Planetária Mondial possui 500W de potência e até 12 velocidades que são facilmente selecionadas através do botão giratório, suas receitas alcançam o ponto ideal em instantes. Na Semana do Consumidor Shop Outlet ela custa apenas 3x R$ 109,67. Comprar agora

Batedeira (foto: Shop Outlet/Divulgação)

5) Wap Mop Giratório





O Wap Mop é uma peça versátil que conquistou os lares brasileiros. Por sua praticidade em manter os ambientes sempre limpos, é uma boa pedida para quem busca agilidade na limpeza dos ambientes. No Shop Outlet é possível encontrar dois modelos do Wap Mop, veja o ideal para o seu dia a dia e garanta com desconto na Semana do Consumidor Shop Outlet. Comprar agora

Wap Mop (foto: Shop Outlet/Divulgação)

6) Soprador Térmico Wap





A linha WAP Oficina tem uma solução muito eficiente para trabalhos profissionais em diferentes aplicações. É o Soprador Térmico Wap Amarelo EST1900 com dois níveis de temperatura e fluxo de ar, que são facilmente ajustáveis através de um prático seletor. Com esta ferramenta leve e segura é possível executar tarefas variadas. Na Semana do Consumidor Shop Outlet ela custa a partir de R$ 122,05.

Soprador (foto: Shop Outlet/Divulgação)

Entre os produtos em promoção no Shop Outlet na Semana do Consumidor, estão eletros reembalados e avariados.





Mas afinal, o que são produtos reembalados?





Produtos reembalados são ótimas alternativas para quem quer comprar mais barato. Mas antes, é importante entender o que eles são e onde comprá-los com segurança e transparência nas informações. Se você quer saber como poupar na hora das compras, confira a seguir tudo sobre os produtos usados e reembalados que são vendidos com desconto em outlets!





Qual a diferença entre produto usado e reembalado?





Os produtos usados são mercadorias originais que, como o nome já diz, foram usadas por alguém e, depois de passar por vários testes e reconfigurações, estão em ótimas condições de uso, são redistribuídas pelo fornecedor e vendidas por preços abaixo dos praticados pelo mercado. A embalagem pode ser a original customizada ou uma nova totalmente lacrada, e o produto pode apresentar avarias como riscos, marcas, manchas, amassados, desgastes e/ou marcas de cola.

Quando você compra um produto usado, é necessário que o vendedor informe se ele acompanha o manual e acessórios originais, como carregador, cabo, fone, entre outros, e quais são as garantias oferecidas.

E o que são produtos reembalados?





acabou sendo devolvido pelo cliente por algum motivo específico ou que teve algum dano na embalagem durante sua distribuição para lojas e estoques. Diferentemente do produto usado, o produto reembalado é aquele que foi comprado, maspelo cliente por algum motivo específico ou que teve algumdurante sua distribuição para lojas e estoques.

Essa mercadoria volta para a fábrica, passa por avaliações técnicas, é reembalada e vendida com descontos que podem variar de 10% a 50% do preço original. Esse tipo de produto possui a mesma qualidade de um exemplar lacrado, o que muda é apenas o preço, significativamente mais baixo pela falta da embalagem original de fábrica.



Vale a pena investir nesses tipos de produtos?





Sim, vale muito a pena devido ao custo-benefício. Isso porque esses produtos representam uma grande economia devido aos descontos que apresentam, ao mesmo tempo em que oferecem ao cliente uma rigorosa inspeção de qualidade.

Mas preste bastante atenção e leia atentamente todas as informações disponíveis! É preciso encontrar um local confiável para fechar negócio e estar ciente do tipo de produto que está comprando para não ter aborrecimentos quando a encomenda chegar em casa, ok?



É seguro comprar produtos usados e reembalados em outlets?





Sim, é muito seguro, desde que essa compra seja feita em outlets confiáveis, ou seja, e-commerces cujas informações sejam claras em relação ao produto comercializado.

garantia legal de pleno funcionamento, que tem um prazo mínimo de 90 dias. Além disso, você conta com uma política de garantias completa e segura: você tem garantido o direito ao arrependimento pelo prazo de sete dias, além da, que tem um prazo mínimo de 90 dias.

Shop Outlet: qualidade em produtos usados e reembalados





Fazer compras em outlet é sempre uma ótima pedida, desde que você encontre uma loja virtual segura e confiável para se preocupar somente com o que importa: economizar com tranquilidade.

valores abaixo dos praticados pelo mercado. E falando nisso, uma ótima opção de outlet para que você faça suas compras com total segurança e economia é o Shop Outlet , e-commerce de produtos reembalados e usados com

credibilidade da parceria entre o Grupo Diários Associados e a Engage Eletro e oferece ao consumidor condições imperdíveis, variedade de modelos e marcas, produtos de qualidade e originais, ótimo atendimento, transparência e fácil navegabilidade. O Shop Outlet conta com ae oferece ao consumidor condições imperdíveis, variedade de modelos e marcas,e originais, ótimo atendimento,e fácil navegabilidade. Acesse agora mesmo e aproveite as ofertas da Semana do Consumidor Shop Outlet.