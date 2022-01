PUC Minas e Colégio Santa Maria atingem marca histórica de 100 mil alunos

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Vista aérea do Campus Coração Eucarístico, localizado na região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Assessoria de Imprensa PUC Minas)



chegassem a atingir uma posição e números tão relevantes em Belo Horizonte, interior e além das fronteiras do Estado. Quando Dom Antônio dos Santos Cabral assumiu a Arquidiocese de Belo Horizonte há cem anos, em 1922, talvez não imaginasse que a PUC Minas , criada em 1958, e o Colégio Santa Maria Minas, no ano de 1903, instituições da mantenedora Sociedade Mineira de Cultura,





Hoje, as duas instituições de ensino, cuja qualidade é reconhecida por índices oficiais e outros, somam juntas cem mil alunos (88 mil da Universidade e 12 mil do Colégio), além de prestarem importantes ações sociais em solo mineiro.





A PUC Minas também detém o título de maior universidade católica do mundo em número de alunos, de acordo com a Congregação para a Educação Católica, do Vaticano. E o Colégio é a primeira instituição de ensino de Belo Horizonte.





“Sem a PUC Minas e o Colégio Santa Maria Minas a sociedade seria mais pobre, especialmente no campo educacional”, diz o grão-chanceler da PUC Minas e arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), destacando a qualidade da formação dos estudantes e o papel social dessas instituições nas comunidades em que atuam.

Dom Walmor ressalta a importância da PUC Minas e do Colégio Santa Maria Minas, que têm o papel de “reacender no coração a grande esperança, pelo amor e dedicação de equipes competentes, que ajudam a transformar o mundo por meio da educação humanista”.





E a inclusão social na educação é uma importante política na Universidade e Colégio Santa Maria Minas: quase 60% dos estudantes da PUC Minas têm algum tipo de bolsa de estudos, contribuindo a Universidade para a formação profissional e inserção de jovens no mercado de trabalho. Já no Colégio Santa Maria são mais de 2 mil bolsas de estudos assistenciais, ou seja, beneficiavam em 2021 quase 20% dos estudantes.





O compromisso com a promoção da cidadania por meio da educação fez da PUC Minas uma das pioneiras na implantação do programa de concessão de bolsas de estudos do governo federal, o ProUni. A Universidade concedeu, entre 2005 e o segundo semestre de 2021, mais de 33 mil bolsas de estudos pelo programa.





Somente em 2021, as ações de extensão da PUC Minas, em quase uma centena de projetos que atuam nas comunidades e estão ligados à formação dos estudantes, beneficiaram mais de 380 mil pessoas direta e indiretamente. Quase 10 mil ações foram ajuizadas ou concluídas na Justiça pelo Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) da Universidade, atendendo às demandas da população de baixa renda.





Nas clínicas de graduação e de pós-graduação nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e no Centro Veterinário, quase 26 mil atendimentos beneficiaram a população e animais de estimação, no 1º semestre de 2021.





No atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, o Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NAI) assistiu mais de 500 estudantes, também no 1º semestre, em suas demandas físicas, auditivas, visuais e Transtornos Específicos de Aprendizagem e Comunicação (Teac).





Para a formação do aluno e atendimento às comunidades acadêmicas e do público em geral, o sistema de Bibliotecas PUC Minas conta com um acervo de quase 1 milhão de itens, entre livros, materiais especiais, periódicos nacionais e estrangeiros, entre outros.





Com uma infraestrutura que reúne um Complexo Esportivo e laboratórios de ponta, a Universidade também conta com o Museu de Ciências Naturais, aberto à visitação pública e que serve às pesquisas desenvolvidas na graduação e pós-graduação, abrigando as coleções de Paleontologia, Herpetologia – Anfíbios e Répteis, Ornitologia, Ictiologia, Mastozoologia, Invertebrados e Botânicas. Na coleção de Paleontologia, o Museu de Ciências Naturais abriga 62 fósseis, e estão em preparação mais de 7 mil; na de Anfíbios, 21 mil; e na de Invertebrados, 26 mil.

“Trabalhamos de forma integrada e com muito respeito para oferecer o que há de melhor à sociedade”, evidencia o reitor da PUC Minas e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, professor Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB.

“Embora o cenário seja difícil, a educação é a chance da sociedade”, pontua o reitor, assinalando que nessa palavra concentram-se muitos fatores: teorias, métodos, processos, valores, projetos, cosmovisão, transcendência, entre outros. “Essa é uma das principais razões pelas quais a Igreja, uma instituição bimilenar, é tão engajada na educação. É pela educação em si. Ela sabe que a educação tem uma força construtora, transformadora, humanizadora”, reafirma Dom Mol, lembrando dessa relevante missão da PUC Minas.





PUC Minas: única instituição particular do estado no ranking das melhores universidades do mundo





Considerada uma das melhores universidades privadas do Brasil – é a única instituição particular de Minas Gerais a fazer parte do ranking das melhores universidades do mundo: o Times Higher Education, entre outros indicadores –, a PUC Minas é reconhecida pela Congregação para a Educação Católica, do Vaticano, como a maior universidade católica do mundo.





São sete campi localizados nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Arcos, Poços de Caldas, Serro e Uberlândia, além de três unidades – Barreiro, Praça da Liberdade e São Gabriel. Na graduação, são ofertados 109 cursos de bacharelado, 12 de graduação tecnológica e 11 cursos de licenciatura.





Assistência judiciária gratuita, clínicas de psicologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia e de odontologia, convênios com organizações não-governamentais que prestam serviços comunitários, concessão de bolsas de estudos para alunos de baixa renda, parcerias para a criação e manutenção de projetos sociais, apoio à inclusão de portadores de necessidades especiais são iniciativas que se somam a um projeto de educação integral para levar adiante o sonho de Dom Cabral.





Na última década a PUC Minas tem se destacado no Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação, e em rankings nacionais e internacionais, colocando-se entre as melhores instituições do País, ocupando o primeiro lugar entre as particulares em Minas Gerais.





No que se refere à internacionalização, a Universidade possui uma política estratégica que envolve o desenvolvimento, orientação e promoção internacional nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. Conta com mais de 150 convênios com instituições de ensino superior em todo o mundo e participa de diversas redes de cooperação internacional na área da educação.

A PUC Minas também detém o título de maior universidade católica do mundo (foto: Raphael Calixto)

A compreensão da necessidade de superar as barreiras de tempo e espaço fez com que a Universidade investisse fortemente em tecnologias avançadas, ampliando o acesso à formação superior a milhares de alunos. Se em 2003 havia apenas 288 alunos matriculados em cinco disciplinas ofertadas a distância, atualmente são mais de 41 mil alunos de graduação matriculados nessa modalidade ofertada em cursos presenciais, cursos a distância e semipresenciais. Além da graduação, a PUC Minas Virtual disponibiliza, a mais de 30 mil matriculados, formação continuada em cursos de especialização ou de atualização profissional.





A pós-graduação também acumula grandes avanços e conta com 17 programas stricto sensu – mestrado e doutorado – em áreas diversas. Na pós-graduação lato sensu, são mais de 600 cursos em andamento e mais de 39 mil alunos em 13 unidades e no stricto sensu são 29 cursos, que agregam 1,3 mil estudantes.





Na avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC) que avalia mestrados acadêmicos, mestrados profissionais e doutorados, 16 têm nota cinco (muito bom), numa escala que vai de um a sete.





Na área da pesquisa, os estudantes, desde a graduação, têm acesso aos projetos de iniciação científica em diversas modalidades. Já os projetos extensionistas da PUC Minas alcançam não apenas moradores das cidades onde estão situados os campi e unidades, mas de várias regiões de Minas Gerais e, mesmo, de outros estados do País.









Colégio Santa Maria: destaque em educação em Minas e no mundo





O Colégio Santa Maria Minas tem uma história que se mistura à do nascimento da capital mineira. Do sonho de criação de um colégio católico com ensino de qualidade, materializado pelas Irmãs Dominicanas, em 1903, à conquista de 13 Unidades Escolares localizadas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima e Sete Lagoas, sendo quatro Unidades Sociais.





Em continuidade a esse papel histórico, a Arquidiocese de Belo Horizonte assumiu o desafiador e importante projeto de educar crianças, jovens e adultos, objetivando a formação do sujeito para que ele possa viver de modo pleno, realizar o seu projeto de vida e contribuir para um mundo melhor, mais justo, solidário e fraterno. A grandeza das instituições educacionais da Arquidiocese de Belo Horizonte funda-se no idealismo, no discernimento e na coragem de seus dirigentes, e sobretudo no espírito humanista-cristão que é a base do projeto, que se manifesta concretamente no compromisso com a acolhida, com abertura ao diálogo e respeito à pluralidade.

Colégio Santa Maria Minas Unidade Nova Suíça: ensinos fundamental e médio com educação de excelência e formação humanista (foto: Assessoria de Comunicação Colégio Santa Maria Minas)

Com a missão de oferecer educação de excelência, visando à formação humanista-cristã, de pessoas comprometidas com uma sociedade justa, fraterna e sustentável conforme os parâmetros da Ecologia Integral, o Colégio Santa Maria Minas conta com 1,2 mil colaboradores e aproximadamente 12 mil estudantes, sendo cerca de 500 alunos atendidos por suas instituições sociais, onde são contemplados, além da isenção integral da mensalidade, com material escolar, uniforme e alimentação.





Com relação às Unidades Escolares sociais, são quatro: Colégio Santa Maria Minas - Unidade Medianeira (da Educação Infantil ao 5º ano/EF) e o Colégio Santa Maria Minas Providência - Unidade Conjunto Taquaril, Unidade Jardim Vitória e Unidade Santa Efigênia (Educação Infantil). Nas últimas três Unidades, além da gratuidade de ensino, também são oferecidos uniforme e alimentação.





Já o Colégio Espanhol Santa Maria Minas – Unidade Cidade Nova foi reconhecido, em outubro de 2021, por sua excelência no ensino de espanhol no Brasil, após receber o título “Colegio del año en español 2020”, realizado pela Consejería de Educación da Embaixada da Espanha no Brasil, em colaboração com o Colégio Miguel de Cervantes, de São Paulo. Com o título, a Unidade Cidade Nova passou a integrar uma seleta rede de colégios com excelência no ensino de espanhol no Brasil, formada por apenas seis escolas.





Além do fomento da língua e da cultura espanholas no Brasil, estão entre as ações da rede a formação e capacitação profissional e a oferta de bolsas de estudos universitárias para estudantes dos colégios.





A Unidade Cidade Nova também foi aprovada pelo Ministério da Educação da Espanha como centro examinador do Dele, diploma internacional que comprova a proficiência na língua espanhola. Desta forma, a partir de maio de 2022, os estudantes da Unidade não precisarão comparecer ao Instituto Cervantes, em São Paulo, para a realização da prova de proficiência. O exame será realizado nas instalações da própria Unidade, facilitando o acesso do aluno e reduzindo os custos.





A diretora-geral pedagógica da rede de Colégios, Juliana Carvalho Moreira, destaca que, “com uma Proposta Pedagógica Pastoral centrada na ideia de que a educação é um processo de construção da pessoa humana, que é ativa, consciente, livre, responsável e única, o Colégio Santa Maria Minas reafirma sua identidade de instituição de educação cristã, aplicando valores como o humanismo, o compromisso com a própria vida, com o outro, com o autodesenvolvimento e com a promoção da dignidade humana, a espiritualidade, a pluralidade, a solidariedade, a responsabilidade e excelência acadêmica.”





Formação humanista e de qualidade que começa cedo, nas mais tenras idades, e se prolonga na juventude no ensino superior.