Professores especialistas em Enem fazem live com dicas exclusivas

Como se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) agora que estamos entrando na reta final dos estudos? Professores especialistas em Enem dão dicas valiosas de como se planejar nesse momento. Eles farão uma transmissão ao vivo no próximo dia 1.º de outubro.





Os professores vão esclarecer dúvidas, como: quantas horas estudar por dia, quantas redações devem ser feitas por semana e quais matérias devem ganhar prioridade nos estudos. A intenção da live é ajudar o estudante que vai prestar o Enem no início de 2021.





Aliás, nesta edição, a aplicação do Enem foi transferida para os dias 17 e 24 de janeiro (edição impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (edição digital) por conta da pandemia. As edições anteriores foram realizadas em novembro.





O número de inscritos já foi confirmado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). São 5.687.271 inscritos na versão impressa e 96.086 na digital.





Só para complementar, a nota final do Enem é usada para o ingresso em faculdades e universidades do Brasil e de Portugal. Além disso, o aluno aprovado pode requerer o ProUni (Programa Universidade para Todos), Sisu (Sistema de Seleção Unificado) e Fies (Financiamento Estudantil).





Por isso, o reforço nos estudos é válido. Mas também é importante dar uma pausa nos livros e apostilas para assistir à live. Veja a seguir como ela será desenvolvida.





Live explica como criar uma estratégia de prova





A live traz o tema “Enem 2020: ainda dá tempo de estudar? Sim! Confira dicas”. Ela será transmitida pelo portal Uai no YouTube e no Facebook. A transmissão terá início às 15h, com término previsto para às 15h40. Para se inscrever clique aqui





A apresentação terá a participação de professores especialistas no Enem





Acompanhe a seguir o perfil dos convidados:





Prof. Renato Ribeiro





Fundador do Determinante Pré-vestibular e do Percurso Educacional. Ribeiro é economista e pós-graduado em Educação Matemática. Já atua há 27 anos como professor de Matemática e Física, sendo especialista na preparação de estudantes para os principais vestibulares do país.





Prof.ª Camila Ferreira





Professora de Geografia formada pela UFMG, Diretora de Ensino do Determinante Pré-Vestibular, Coordenadora Pedagógica do Percurso, Especialista em Orientações de Estudos e de Realização de Provas.





Entre as dicas a serem repassadas está a estratégia de prova que o aluno deve desenvolver conforme o seu perfil de domínio das matérias.





Ela se baseia em aspectos como: tempo para cada questão, grau de dificuldade da pergunta, peso da prova na nota final, entre outros. Nesse sentido, a professora Camila lembra que o valor de uma questão do Enem não é o mesmo de uma prova de vestibular convencional.





Isso porque existe a TRI (Teoria de Resposta ao Item), que bota medo em muito aluno, mas que pode ser dominada. As questões do Enem têm os seguintes níveis:





fácil;

médio;

difícil.





A TRI é um algoritmo que consegue identificar se o aluno acertou a questão porque sabia ou simplesmente chutou. Sendo assim, a nota final não dependerá só do número de acertos, mas sim do nível de dificuldade das questões.





Professores dizem que é fundamental organizar a rotina de estudos





Se o objetivo é passar no Enem, o estudante deve criar um cronograma de estudos com metas definidas. Nesta edição, os alunos ganharam dois meses a mais de estudo por causa do adiamento forçado pela pandemia.





Conforme a professora Camila, a prorrogação pode ser positiva para quem está começando a estudar agora, mas negativa para quem está se preparando desde janeiro. “É muito relativo, porque alguns estudantes estão esgotados e pensando em como vão levar os estudos até janeiro”, afirma.





De qualquer forma, é importante ter foco para manter o planejamento. Sendo assim, a professora relata que é interessante seguir alguns passos, como:





planejar o que vai estudar;

organizar a rotina de estudos;

ter consciência de que as provas de Redação e Matemática têm peso maior;

pesquisar sobre qual prova têm mais importância perante a faculdade que quer cursar;

conferir quais conteúdos são mais recorrentes dentro de cada matéria;

estudar seis horas por dia (dividindo o tempo de estudos, por exemplo, estudando 40 minutos e descansando de 5 a 10 minutos).





Sobretudo é importante reservar momentos para os resumos a fim de fixar o conteúdo.





“Estudar não é só assistir às aulas, além disso, nosso cérebro absorve pouco conteúdo. Por isso é importante estudar pouco, mas todos os dias”, comenta a professora.





Uma última dica muito importante é treinar o conhecimento por meio dos simulados. Nesse sentido, o EM e empresas parceiras farão o Simuladão do Enem. Veja mais detalhes na sequência.





Simuladão do Enem será gratuito e on-line no dia 10 de outubro





Já está chegando o dia do Simuladão do Enem . Ele será realizado pelo segundo ano consecutivo pelo Estado de Minas numa parceria com o Percurso Pré-vestibular, SAS Plataforma de Educação, Determinante Pré-vestibular e Pontue Redação Inteligente.





Elaborado nos moldes do Enem, o Simuladão será gratuito e realizado em tempo real pela internet. O interessado precisa se inscrever no link e aguardar as orientações no seu e-mail.





O Simuladão ocorrerá no dia 10 de outubro, a partir das 13h. Serão 100 questões contemplando as etapas da prova oficial: Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Redação.





Aliás, a novidade deste ano do Simuladão é a prova de Redação. O aluno poderá entregá-la até o dia 30 de outubro. A correção será liberada para todos os inscritos.





Desse modo, o estudante cadastrado no simulado terá a chance de testar seu desempenho antes do Enem.





“O simulado vai ser muito importante por oferecer uma boa medida da preparação para o Enem. Ele serve de diagnóstico, o aluno pode saber quais conteúdos precisam de mais atenção e quais ele pode diminuir o ritmo. Além disso, o aluno poderá treinar a sua estratégia de prova”, analisa a professora Camila.





Lembrando que após o simulado, o estudante terá acesso ao gabarito e à correção das questões com comentários de professores especialistas no Enem. Haverá, portanto, uma live no dia 11 de outubro, a partir das 10h.





Mas além dos alunos testarem sua performance, eles concorrerão a prêmios.





Os três primeiros colocados da prova geral vão ganhar:

1.º: caixa de som Bluetooth JBL à prova d’água;

2.º: fone de ouvido JBL Bluetooth;

3.º: minicaixa de som Bluetooth JBL.





Já os três primeiros lugares da Redação receberão:

1.º: Amazon Kindle à prova d’água + 1 ano de assinatura Kindle Unlimited;

2.º: Amazon Kindle 1 ano de assinatura Kindle Reading;

3.º: Amazon Kindle.





Todas as informações referentes à prova, resultados e premiação serão repassadas ao estudante no e-mail cadastrado no site do Simuladão do Enem.





Serviço:

Live “Enem 2020: ainda dá tempo de estudar? Sim! Confira dicas”

Dia 1.º de outubro

Das 15h às 15h40

Convidados: professores Renato Ribeiro e Camila Ferreira

Transmissão: Youtube e Facebook