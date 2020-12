Apostas on-line: Portal Uai e Keno Minas firmam parceria inédita

O Portal Uai e o Keno Minas firmaram uma parceria inédita que resultou no KenoUai , o maior portal de apostas do estado. Agora as apostas do Keno Minas podem ser feitas pela internet com o KenoUai. Quem ganha com esse lançamento é o mineiro, que terá uma chance de se divertir com o jogo de apostas e, ao mesmo tempo, ter a chance de juntar uma grana extra neste final de ano.





E por falar em renda, com a popularização das apostas on-line, o setor tem crescido cada vez mais. Para se ter uma ideia, estima-se que as plataformas de apostas pela internet movimentam cerca de R$ 4 bilhões por ano no Brasil. Por certo, a legalização do jogo de apostas no ano de 2018 deu um empurrãozinho no setor.





Dessa maneira, o Brasil segue a tendência mundial. Isso porque os sites de apostas batem até mesmo eventos esportivos internacionais. A Copa do Mundo de 2018, por exemplo, movimentou 6 bilhões de euros para a Fifa. Enquanto isso, o volume de apostas on-line relacionadas ao Mundial atingiu 136 bilhões de euros.





KenoUai, o apostador deve ser de Minas Gerais, já que o Keno Minas é monitorado pela Loteria Mineira. Por consequência, vários sites disputam a atenção do apostador. De maneira geral, eles exigem idade mínima de 18 anos, cadastro gratuito na plataforma e dados bancários para pagamento. No caso do inédito, já que o Keno Minas é monitorado pela Loteria Mineira.





Keno Minas já tem mais de 10 anos





Embora o fenômeno das apostas on-line seja atual, o Keno Minas já é um velho conhecido dos mineiros. Nesse sentido, ele foi fundado em 2010 como um jogo de apostas numéricas normatizado pela Loteria Mineira, que foi a primeira loteria estadual do país. Sendo comercializado pela Intralot Brasil, o jogo caiu no gosto do mineiro devido à alta probabilidade de ser um novo sortudo.





Assim, quase todo mineiro já fez sua aposta no jogo, que tem sorteios de 4 em 4 minutos. Estima-se que a cada 10 apostadores, 6 saem ganhando algum prêmio. Aliás, já foram pagos mais de R$ 600 milhões em prêmios em Minas Gerais através do Keno Minas.





Apostador possui 283 chances de ganhar por dia





Jogar no KenoUai é bastante fácil e não exige conhecimento prévio em apostas. Mas se você ficar em dúvida, há um vídeo tutorial no site que explica o passo a passo do jogo.

Basicamente, a aposta simples custa a partir de R$ 2,00. São, ao todo, 80 números, dos quais 20 são sorteados. Você poderá lançar até 10 números. Quanto mais você acertar, mais você ganha.





Assim, como ocorrem sorteios on-line de 4 em 4 minutos, o apostador tem 283 chances de conquistar os prêmios em um dia. Portanto, a probabilidade de ganhar é muito maior que nos jogos convencionais, como a

Mega-Sena e a Quina.

Diferenciais





Com o jogo de apostas pela internet, você não precisa sair de casa nem enfrentar fila para fazer sua fezinha. Então, confira os diferenciais do KenoUai para se divertir e ganhar uma renda extra.





o apostador pode apostar entre 1 e 10 números ou ainda clicar no botão “aposta automática” e esperar que o sistema escolha os números;

pode-se multiplicar o valor da aposta , assim o prêmio também poderá ser multiplicado;

, assim o prêmio também poderá ser multiplicado; com a opção “aposta repetida” você pode concorrer com os mesmos números da aposta anterior;

já com a “bola de ouro” o seu prêmio pode ser de 2 a 20 vezes maior ;

; o apostador pode acompanhar os sorteios de 4 em 4 minutos pelo YouTube ou pelo site da Intralog;

se você for o sortudo, basta ligar para 0800-600-5366 ou enviar mensagem para o Whatsapp (31) 99850-4223.

Em suma, a parceria entre o Portal Uai e o Keno Minas é um presente para os mineiros, que podem fazer baixos volumes de apostas e ter mais uma opção de entretenimento on-line.





