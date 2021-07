Crianças monitoram a qualidade da água em projeto da UFMG e Gerdau

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O conhecimento científico já havia ultrapassado as paredes do Laboratório de Ecologia de Bentos do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), conquistando em cheio um total de 1.800 alunos (de 9 a 18 anos) de escolas dos municípios de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Branco e Ouro Preto, que participam do programa Gerdau Germinar , uma iniciativa voltado para a prática da educação ambiental.





Movidos pela expectativa de realizar experimentos científicos, os estudantes, providos de botas e luvas, fizeram coleta de campo às margens de rios e riachos que integram a Bacia do Alto São Francisco. O resultado desse trabalho culminou em descobertas, avaliação da qualidade da água desses locais e muitos aprendizados. E, agora, o projeto - que contou com essa experiência e muitas outras atividades - está indo além. Em comemoração aos 30 anos do Gerdau Germinar, completados em 2020, a iniciativa de Monitoramento Participativo das Águas virou livro.









Monitoramento Participativo de Rios Urbanos por Estudantes-Cientistas





Sob o título “Monitoramento Participativo de Rios Urbanos por Estudantes-Cientistas”, o livro de autoria de Juliana França, Bióloga, pesquisadora da UFMG - Laboratório Ecologia de Bentos e atualmente da Universidade de Vila Velha, e Marcos Callisto, professor titular do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução, Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, será disponibilizado para as escolas de Minas Gerais, neste segundo semestre de 2021.





Assim, a iniciativa - agora eternizada pela publicação - cumprirá sua missão de continuar sendo fonte de conhecimento, experimentação e desenvolvimento do senso crítico - fundamentais para a formação de cidadãos.





“Nossa proposta é que essa obra seja útil como um incremento para atividades didáticas em Biologia e Ciências da Natureza no âmbito da Base Nacional Comum Curricular com foco nos ensinos Fundamental I (a partir do 5º ano), II e Médio”, destaca Juliana, acrescentando que um dos objetivos do programa é estimular o interesse dos alunos por meio da metodologia científica na construção de conhecimento que resulte em melhor qualidade de vida para as atuais e próximas gerações.





Para Marcos Callisto, professor titular do departamento de Ecologia da UFMG, a iniciativa contém um valor fundamental na educação uma vez que disponibiliza para o aluno o acesso a um conjunto de conceitos ecológicos, metodologias adaptadas, além de oferecer conhecimento sobre a vida nos ambientes aquáticos.





“Projetos multidisciplinares como o Monitoramento das Águas criam oportunidades que extrapolam livros e aulas, possibilitando ao aluno explorar conhecimento em ecologia, química, física, matemática, redação, entre outras disciplinas”, acrescenta Callisto. %u200B%u200B



O programa de Monitoramento Participativo das Águas já envolveu, de 2014 até agora, 150 professores de 51 escolas, e foi idealizado justamente pelos cientistas Juliana, cuja tese de doutorado em Ecologia foi a inspiração, e Marcos, que foi seu orientador, com apoio e patrocínio da Gerdau e em parceria com a UFMG. O projeto, desde então, vem transformando a sala de aula e as margens dos rios da cidade onde moram os estudantes em um verdadeiro laboratório de ciências.





Cuidado com rios e riachos





Silvani de Fátima Vieira, diretora da Escola Municipal Oswaldo Cruz, que fica em Castiliano, área rural de Ouro Branco, fala do entusiasmo dos alunos com as aulas à beira do Córrego Povoado Castiliano, onde o aprendizado e a interação reforçaram a conscientização dos estudantes sobre a importância de conhecer seres que vivem no fundo dos rios e relacioná-los com a qualidade da água.





“O projeto se tornou um marco importante para que toda a escola se conscientizasse da necessidade de preservar as fontes de água locais, com os alunos sendo porta-vozes de informações relevantes para evitar a poluição dos rios e riachos da região”, emenda Silvani.





Mais que uma ferramenta de conhecimento, o projeto, de acordo com o professor Callisto, estimula os alunos a serem cidadãos atuantes, cabendo a eles apresentarem os resultados do monitoramento por meio da aplicação de protocolo, mensuração de parâmetros físicos e químicos de qualidade da água, e avaliação da vida no ambiente aquático.





A metodologia científica também atiçou a curiosidade de crianças e adolescentes, que, segundo Juliana França, apelidaram os macroinvertebrados bentônicos, organismos invertebrados e visíveis a olho nu, com nomes bem sugestivos de escorpião da água, cachorrinho da água, arquiteto dos rios, larva vermelha, caramujo e minhoca da água.





A presença e a distribuição desses organismos, bem como a estrutura de suas populações e comunidades são ótimos indicadores da qualidade ecológica e integridade de ecossistemas terrestres e aquáticos, uma vez que eles também são moradores e usuários diretos dos serviços oferecidos pelos ecossistemas.





A descoberta de vida aquática para além da existência de peixes é fato que encanta os alunos, segundo a pedagoga Suely Almeida Ramos da Escola Municipal Raimundo Campos, em Olaria, zona rural de Ouro Branco. Depois de trabalhar duro no projeto, apresentando diagnóstico e compartilhando o resultado do monitoramento feito no Córrego do Povoado de Olaria, que fica nos fundos da escola, os alunos do 7º e 8º ano elaboraram uma cartilha contendo desenhos e textos que será divulgada também na versão digital.





“Os estudantes acharam o máximo monitorar o córrego, realizar análises e constatar que a água dele não era tão suja quanto imaginavam, além disso, eles se sentiram cidadãos atuantes ao divulgar o conhecimento aprendido por meio de palestras ministradas em outras escolas da região”, reconhece Suely.





