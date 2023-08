FIRE FESTIVAL: conheça a 7ª edição e compre seu ingresso com desconto

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Entre os dias 24 e 26 de agosto acontece a sétima edição do FIRE FESTIVAL, evento criado pela Hotmart, no Expominas (foto: Divulgação/Hotmart)



sétima edição do FIRE FESTIVAL, evento criado pela Hotmart, empresa global de tecnologia e líder na Creator Economy, acontece entre os dias 24 e 26 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte. Vai começar um dos maiores eventos de empreendedorismo digital, marketing, tecnologia e inovação da América Latina. A, evento criado pela Hotmart, empresa global de tecnologia e líder na Creator Economy,

Criado em 2015, o FIRE FESTIVAL é um evento anual que reúne personalidades e profissionais do mercado digital para compartilharem seus conhecimentos com o público durante três dias consecutivos.

Em 2022, a edição contou com mais de 6 mil participantes e R$ 40 milhões gerados, além de ter fomentado grandes tendências mundiais do marketing digital e tecnologia. Para a edição deste ano, que promete ser a maior da história, o evento se volta a pessoas que valorizam o networking e o compartilhamento de conhecimento entre profissionais do ramo.

FIRE FESTIVAL 2023 é a maior edição da história do evento

Voltado para produtores, creators, influenciadores, profissionais autônomos, prestadores de serviços, lançadores de produtos ou até mesmo para curiosos sobre marketing digital, empreendedorismo e inovação. Na sua sétima edição anual consecutiva, o FIRE FESTIVAL se torna um evento obrigatório, repleto de conteúdos para quem quer compartilhar conhecimentos e trocar experiências que geram oportunidades de negócio. A expectativa é de 8 mil pessoas, um aumento de quase 50% em relação ao ano passado, que teve ingressos esgotados.

Programação completa já foi revelada

O line-up da edição de 2023 do Fire Festival está pesadona, cheia de personalidades do entretenimento e do marketing do Brasil e do mundo! Confira alguns dos nomes confirmados:

IZA: artista, cantora, compositora, apresentadora, publicitária, dubladora, diretora criativa;

Pedro Sobral: gestor de tráfego e fundador da Sobral Editora;

Priscila Zillo: especialista em lançamentos com múltiplos dígitos de faturamento;

Bianca Andrade: empresária, comunicadora e influenciadora, fundadora da holding Boca Rosa Company;

Leandro Ladeira: CMO da We do Care;

Marcos Piangers: jornalista, escritor, palestrante, pai da Anita e da Aurora;

João Pedro Resende: CEO e cofundador da Hotmart;

Kim Farrell: Diretora Geral de Operações e Marketing do TikTok na América Latina;

Micha Menezes: especialista em Estratégias de Perpétuo;

Gary Vaynerchuk: Presidente da VaynerX, CEO da Vayner Media e CEO da VeeFriends;

Erico Rocha: Cofundador da Ignição Digital;

Nathalia Cavalieri: General Manager da Hotmart;

Zica Assis: Empresária | Beleza Natural;

Bettina Rudolph: Fundadora da BR Marketing;

Alice Marcone: Roteirista, Atriz e Cantora-Compositora;

Hyeser de Souza: Especialista em Redes Sociais HS Publicidade Digital.

Todas as palestras contarão com tradução simultânea e intérprete de Libras. Você pode conferir a programação completa no site oficial do evento

Com um line-up forte e uma estrutura que promete ser a maior de todas as edições, o FIRE FESTIVAL deste ano espera receber 8 mil pessoas (foto: Divulgação/Hotmart)

Estrutura promete ser a maior de todas as edições

O FIRE FESTIVAL 2023 contará com três palcos simultâneos em parceria com a YOUPIX, Palco VIP (localizado na Área VIP), stands e ativações inéditas, Área Fun, espaço para networking e muito mais.

O público poderá transitar entre quatro espaços de conhecimento, cada um levando uma letra da palavra que nomeia o evento. No Espaço F, ele contará com atrações, entretenimento e o jeito FIRE FESTIVAL de se divertir; no Palco I, haverá uma explosão de criatividade, inspiração e inovação com grandes marcas, cases e influenciadores; já no Palco R, será possível compartilhar de conhecimento técnico profundo e de direcionamentos estratégicos com as maiores referências do mercado digital; por fim, no Palco E, os pagantes poderão ter aulas imersivas e práticas com os especialistas da Hotmart.

Também foram desenhadas três trilhas de conteúdo para guiar a programação pessoal de cada participante. Na trilha de Marketing, será possível assistir a conteúdos de Conteúdo, Performance, Branding e Influência; na trilha de Business, haverá conteúdos sobre Expansão e Escala, Gestão e Transformação; por último, na trilha de Inovação e Futuro, será possível aprender sobre Tendências, Tecnologia, Comportamento e Consumo.

Além disso, a novidade da edição de 2023 fica para o aplicativo oficial em parceria com a 4.events, que será disponibilizado em breve.

Saiba como se inscrever

Para participar desse megaevento, é preciso ficar atento, pois a hora de se inscrever é agora. A venda já está no segundo lote, com ingressos disponíveis na modalidade BIZ a partir de R$ 1.997 (12x R$ 166,42 sem juros). A categoria VIP já está esgotada.

Lembrando que a categoria BIZ oferece kit de boas-vindas especial, acesso a todas as palestras, acesso exclusivo às gravações completas das palestras autorizadas e no idioma original (por 30 dias a partir de 06/10) e acesso ao Fire Fest, festa que acontece no final do evento (26/08).

E os leitores do Portal Uai têm desconto! Para ganhar 15% OFF no ingresso BIZ, é só aplicar o cupom ESTADODEMINAS ou acessar o link especial

Sobre o FIRE FESTIVAL

O FIRE FESTIVAL nasceu em 2015 já como um dos principais eventos de empreendedorismo digital, tecnologia e inovação do Brasil, sempre unindo pessoas e marcas a conhecimentos e experiências únicas. São bastante expressivos os números até agora: em seis edições, foram realizadas mais de 300 palestras e mais de 55 mil participantes de 66 países reunidos, além, claro, de muito negócio feito e muito conteúdo compartilhado.

Utilize o cupom ESTADODEMINAS para adquirir o ingresso BIZ com 15% de desconto (foto: Divulgação/Hotmart)

FIRE FESTIVAL 2023

Data: de 24 a 26 de agosto de 2023.

Local: Expominas (Avenida Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG).

Ingressos: a partir de R$ 1.997 no 2º lote da modalidade BIZ (para ganhar 15% OFF, aplique o cupom ESTADODEMINAS ou a partir de R$ 1.997 no 2º lote da modalidade BIZ (para ganhar 15% OFF, aplique o cupomou acesse o link especial