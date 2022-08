FIRE Festival vai reunir Alok, Gkay, Gloria Groove e muito mais em BH

(foto: Bruno Soares/Divulgação/Hotmart)



maior edição presencial ao Expominas entre os dias 1 e 3 de setembro de 2022. Um dos maiores eventos de empreendedorismo digital, marketing, tecnologia e inovação da América Latina está de volta a Belo Horizonte. Criado pela Hotmart, empresa global de tecnologia e líder na Creator Economy, o FIRE Festival traz sua sexta e





Com o mote “Viva tudo de novo”, o evento almeja atrair pessoas que já participaram de outras edições e também convidar quem ainda não viveu a experiência. “Poder reunir empreendedores digitais, criadores de conteúdo, agências e marcas globais novamente nos motivou com ainda mais novidades e perspectivas. Acreditamos que o evento será único em cada detalhe e na imersão dos participantes”, comenta Nathalia Cavalieri, general manager da Hotmart.





O FIRE Festival é um evento anual que reúne personalidades e profissionais do marketing digital para compartilharem seus conhecimentos com o público. Criado em 2015, ele acontece por três dias consecutivos e, na edição deste ano, são esperadas cerca de seis mil presentes.





Evento é dedicado a quem deseja trocar experiências





Para quem deseja trabalhar ou crescer no ramo do empreendedorismo e do marketing digital, o FIRE Festival é o ambiente ideal, pois ele proporciona não apenas palestras com conteúdos ricos, mas também trocas de experiências que geram oportunidades de negócio.





Mas atenção, que a hora de comprar é agora: a venda já está no terceiro lote, com ingressos disponíveis na modalidade BIZ a partir de R$ 1.807 e categoria VIP, que está no lote extra por R$ 3.597,00.





Grandes nomes já estão confirmados





A line up do FIRE Festival está grandiosa! Para a edição de 2022, já estão confirmados grandes nomes do empreendedorismo digital.





Principais atrações do Fire 2022:





Alok: dj e empreendedor

Gkay: influenciadora digital

Gloria Groove: cantora pop de sucesso e dubladora

Tiago Leifert: apresentador de TV

Micha Menezes: Especialista em Estratégias de Perpétuo

Nathalia Arcuri: especialista em finanças e fundadora da Me Poupe!

Thiago Nigro: CEO Grupo Primo

Mundo Bita: inovação no aprendizado infantil

Ana Fontes: fundadora da Rede Mulher Empreendedora

Avós da Razão: apresentadoras do canal Avós da Razão

Bárbara Bruna: diretora do Instituto Brasileiro de Tráfego Online

Bernardo Pontes: sócio da Alob e BP Sports

Bia Granja: fundadora e CCO da YOUPIX

Billy Gene: CEO de Billy Gene Is Marketing LLC

Carlos Scappini: sócio e CEO da Mynd

Felipe Godoy: Growth Lead Latam no Pinterest

João Hashtag: sócio fundador e CEO da Hashtag Treinamentos

Nina Silva: CEO do Movimento Black Money





A programação exata com horários e palcos de cada palestra será anunciada na véspera do evento. Confira a lista completa aqui





Estrutura promete ser a maior de todas as edições





O FIRE Festival 2022 contará com 120 atrações, entre palestras, painéis e ativações. Ao todo, serão quatro palcos simultâneos e mais de 90 palestras, além do Espaço Fun, com praça de alimentação, DJ e ativações; a Área VIP, que ganhará um restaurante exclusivo; o Food Park e a Hotmart Store, com uma coleção de peças especiais criadas para a edição.





A novidade fica por conta de dois novos espaços. São eles o Creators Hall, que tem o objetivo de fomentar negócios entre patrocinadores e participantes, e o Estúdio ao Vivo, que terá gravações de entrevistas com os principais produtores do mercado digital.









Spoilers: novidades em primeira mão





Além do time de especialistas e empreendedores, a 6ª edição do Fire Festival também vai contar com algumas surpresas para o público, são elas:





Ação exclusiva com NFTs





Pela primeira vez no FIRE Festival, haverá a distribuição, de forma aleatória e única, de um NFT para cada participante. Esses NFTs, além de serem ativos digitais colecionáveis, poderão valer brindes dentro do evento.





Orquestra Jovem Ramacrisna e CT Amigos do Esporte





Os presentes poderão apreciar, na abertura do evento, apresentações da Orquestra Jovem Ramacrisna e de jovens ginastas do CT Amigos do Esporte. Ambas as instituições são apoiadas pelo Hotmart One, programa de impacto social da Hotmart.





Sobre o FIRE Festival





O FIRE Festival nasceu em 2015 já como um dos principais eventos de marketing e empreendedorismo digital do Brasil, sempre unindo pessoas e marcas a conhecimentos e experiências únicas. São bastante expressivos os números até agora: em seis edições, foram realizadas mais de 300 palestras e mais de 55 mil participantes de 66 países reunidos, além, claro, de muito negócio feito e muito conteúdo compartilhado.





FIRE Festival 2022

Data: de 1 a 3 de setembro de 2022.

Local: Expominas (Avenida Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG).

Ingressos: a partir de R$ 1.807 no 3º lote da modalidade BIZ.

Atenção! Vale lembrar que quem adquiriu ingresso para o FIRE Festival 2020 e não solicitou o reembolso pode utilizá-lo no evento deste ano. Para mais informações, entre em contato pelo fire@hotmart.com.