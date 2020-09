Nova Fiat Strada cabine dupla: feita para atender qualquer cliente

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nova Fiat Strada Freedom CD (foto: Fiat/Divulgação)



A Fiat inova no segmento de picapes compactas ao trazer para o mercado o primeiro modelo com cabine dupla com quatro portas, homologada para cinco ocupantes. Trata-se da nova Strada 2021 , que já está à venda em três versões de acabamento com essa carroceria, e duas opções de motorização.





Com essa nova configuração, a Fiat espera conquistar públicos, que buscam na picape um veículo eficiente e versátil para o dia a dia e uma fiel companheira para os momentos de lazer. Além da cabine dupla, a nova Strada tem outras duas versões com a cabine Plus, que substitui a cabine simples.

Com a Strada cabine dupla de quatro portas a Fiat acertou no alvo, pois, com o seu porte robusto e desenho moderno, traz elementos da picape intermediária Toro e de outros modelos da marca. Ela tem identidade própria, mas não nega a influência italiana em suas linhas, que foram desenvolvidas pelo FCA Design Center Latam do Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG).

Com a frente elevada e os faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light), a nova Strada se destaca pela grade imponente que abriga o logo script da marca bem no centro e o discreto Fiat Flag, que compõe a nova identidade visual que os carros da fabricante receberão daqui para frente. Os vincos no capô, a linha de cintura ascendente, as molduras quadradas das caixas de rodas e laterais esculpidas enfatizam a robustez da picape compacta. As lanternas traseiras, semelhantes às da Toro, funcionam como uma assinatura do modelo.

Além do porte atlético, a nova Strada ganhou em altura do solo, que passa a ser de até 21,6 cm, e nos ângulos de entrada, 24 graus, e de saída, 28 graus. A engenharia da Fiat alterou o posicionamento da suspensão traseira mantendo a robustez do veículo com materiais resistentes, que permitiu maior vão de carga na caçamba, de 1.059mm, facilitando a acomodação de grandes volumes. Com a carroceria cabine dupla, a caçamba tem volume de 844 litros e capacidade de carga de 650kg.

De acordo com Felipe Daemon, gerente de veículos comerciais da Fiat, um dos destaques da nova Strada é a versatilidade. “É um veículo voltado para o trabalho, lifestyle ou uso familiar. A cabine dupla, com suas quatro portas e espaço para cinco ocupantes, atende tanto no trabalho quanto no território play, que inclui lazer, viagens e práticas esportivas”, afirma.





E se o assunto é versatilidade, o vão de carga da nova Strada é modular e traz trilhos para acessórios da Mopar, como divisórias e cargo box, além de contar com quatro ganchos inferiores e superiores, que deixam o espaço preparado para diferentes funções.





Nova Fiat Strada Endurance Cabine Plus (foto: Fiat/Divulgação)

A nova Strada inova ainda ao trazer a tampa traseira com peso de manuseio amortecido em 60% por um novo sistema de mola, que exige esforço mínimo para fechá-la. Mas nem por isso ela perdeu a robustez, já que suporta cargas de até 400 kg. Com o travamento da tampa, fica bloqueado também o acesso ao estepe, localizado abaixo do assoalho da caçamba para liberar mais espaço para carga.





“A caçamba continua sendo um dos principais destaques da Strada, pois tem bom espaço para levar uma bicicleta, uma moto e outros tipos de carga. Ela oferece um volume bem maior do que o porta-malas de muitos sedãs, e a picape ainda transporta cinco pessoas”, enfatiza o gerente de veículos comerciais.

“No quesito trabalho, a Strada se destaca pela qualidade, robustez, confiabilidade e relação custo/benefício. E no território play atrai pelo design, tecnologia e segurança”, afirma Felipe Daemon. Ele lembra que a carroceria de cabine dupla com cinco lugares é uma inovação no segmento e destaca alguns itens que são oferecidos na picape, como central multimídia Uconnect com tela tátil de sete polegadas e Apple CarPlay e Android Auto com projeção sem fio (wireless), rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus ATR (uso misto), faróis em LED, airbags frontais e laterais, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e controle de tração avançado E-Locker (TC+).

Este último sistema é voltado para situações de off-road leve, auxiliando o motorista em manobras em terrenos escorregadios, onde as rodas costumam patinar. Ao ser acionado, o E-Locker transfere mais torque para a roda que tem maior aderência, fazendo com que a picape vença com facilidade os obstáculos. A função é desativada automaticamente a partir de 65km/h. O mesmo TC ativa o ABS Off-Road, que reduz a distância de parada em pisos de pouca aderência, como areia, terra e cascalho.

Motores

As versões Freedom e Volcano da Strada cabine dupla são equipadas com o motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, com 109cv de potência a 6.250rpm e 14,2kgfm de torque quando abastecido com etanol. Com gasolina, são 101cv a 6.000rpm e torque de 13,7kgfm a 3.500rpm.





A picape traz ainda direção com assistência elétrica, sensor de pressão dos pneus, volante multifuncional, retrovisores elétricos, quadro de instrumentos com tela de TFT de 3,5 polegadas e capota marítima. “É um motor que reúne economia e potência, com nota A de consumo pelo Inmetro”, afirma Felipe.





Nova Fiat Strada Volcano CD (foto: Fiat/Divulgação)

Multimídia

A central multimídia Uconnect permite parear até dois smartphones. O sistema é mais intuitivo, funcional e amigável, e disponibiliza funções como navegação via Waze e Google Maps, música (Streaming | MP3), reconhecimento de voz (Siri |Google Voice), leitura e resposta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, além de integração com calendário. A tela do sistema é personalizável e exibe controle de todas as funções do veículo.

A versão Volcano traz ainda bancos e volante revestidos em couro/tecido, câmera de ré, faróis em LED, sensor de estacionamento, capota marítima, barras longitudinais no teto e de proteção (santantônio), além dos pneus 205/60 R15 ATR. Mas o cliente pode optar por rodas de liga leve de 16 polegadas exclusivas, calçadas com pneus 205/55 R16.

Interior

Felipe Daemon destaca ainda o fácil acesso pelas quatro portas e o banco traseiro, que acomoda três adultos com conforto. As portas dianteiras se abrem em 70 graus e as traseiras em 80 graus, facilitando o acesso a motorista e passageiros. O gerente de veículos comerciais da FCA lembra ainda que a cabine teve um ganho de 30% no número de porta-objetos, que agora somam 15 litros de espaço útil para acomodar celulares, garrafas, latas, carteiras e outros objetos pessoais.

A nova Strada foi testada no Safety Center da FCA Latam, em Betim (MG), e foi avaliada em crash tests convencionais, incluindo teste de impacto lateral contra poste. Além dos quatro airbags presentes de série nas versões de cabine dupla, o modelo dispõe de cintos de segurança frontais com pré-tensionadores e limitadores de carga, e bancos que protegem os ocupantes do efeito chicote (whiplash) na coluna cervical em acidentes. Traz ainda sistema Isofix e Top Tether para fixação de cadeira infantil.

Felipe Daemon revela que, com a nova Strada a FCA está conseguindo trazer para o segmento de picapes compactas um público diferente. Ele conta que a Strada Adventure, antiga versão aventureira da picape, era responsável por 5% no mix de vendas do modelo. Com as novas versões Freedom e Volcano, a intenção era triplicar esse percentual. “Mas hoje as duas versões já correspondem a 35% das vendas da nova Strada”, revela Felipe.





