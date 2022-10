Especialistas em Enem vão compartilhar dicas em live nesta sexta; assista

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Professor e economista Renato dá aulas há mais de 27 anos, se tornando especialista em Enem. (foto: Divulgação/ Determinante)



O Estado de Minas e o Determinante Pré-vestibular promovem mais um Simuladão Enem 2022 nos dias 16 e 23 de outubro. Como resultado dessa parceria, uma live com dicas sobre como aumentar a nota do Enem será transmitida no dia 7 de outubro. Nesta reta final, ter acesso a dicas exclusivas de professores especialistas no Enem fará toda a diferença na sua nota.





A live será na próxima sexta-feira, às 16h, e será transmitida no canal do YouTube do Portal Uai e contará com a participação de professores especialistas em Enem, do Determinante Pré-vestibular.

Spoiler: dicas para aumentar a nota do Enem

A maior dica de todas é estudar, mas como você já vem fazendo isso há um bom tempo, a live do dia 7 de outubro apresentará outras maneiras de aumentar a nota no Enem e poder escolher a faculdade dos seus sonhos.





Após assistir à transmissão, certamente, você estará munido das estratégias certas para manter-se calmo nas provas e explorar tudo aquilo que você estudou até aqui.





As provas do Enem serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro de 2022. Serão 5h30 de avaliação no primeiro dia e 5h no segundo dia.





Veja algumas dicas a seguir:





para evitar atrasos, chegue ao local de prova com antecedência;

além do documento e de caneta preta, você pode levar uma garrafa de água em embalagem transparente e um lanchinho para recarregar as energias durante a maratona de perguntas e respostas;

atente-se às provas de Matemática e de Redação, que possuem maior peso no Enem 2022;

responda primeiro às questões fáceis e retorne às questões difíceis;

planeje o tempo de resposta, pois você terá, em média, 3 minutos para cada questão;

treine seu tempo de resposta fazendo simulados.

Dicas bônus





A professora Camila, fundadora do Determinante Pré-vestibular e uma dos especialistas presente na live, orienta que nos dias do Enem você descanse. “Use o tempo de manhã apenas para lembrar uma fórmula, um conceito ou uma data”, explica. Afinal, você precisará ir para o exame descansado.





Na semana que antecede a prova, segundo ela, é recomendado estudar para aproveitar o tempo restante, realizando simulados. Além disso, na noite anterior ao exame, durma 8 horas, acorde naturalmente e vá à prova com antecedência.





Já o professor Renato, que também é fundador do Determinante e estará presente na live, enfatiza que fazer simulados é fundamental. “O simulado mostra como as matérias são colocadas na prova, como é o estilo de cobrança em relação aos conteúdos cobrados e também quais são os conteúdos que mais caem dentro da matéria do edital”, afirma.





Por falar em Simulado, veja a seguir como participar do Simuladão Enem 2022.





Camila, professora e fundadora do Determinante Pré-vestibular, será uma das especialistas na live. (foto: Divulgação/ Determinante)



Live será apresentada por professores especialistas em Enem





O Enem 2022 (Exame Nacional do Ensino Médio) não é uma prova qualquer. São mais de 10h30 horas de avaliação em 180 questões (em dois dias) que resumem todo o seu conhecimento no Ensino Médio.





Mas o que estudar para o Enem 2022 e como aumentar a nota final? Este será o tema da live, que será apresentada pelos professores Camila e Renato. Saiba mais sobre eles.

Camila Ferreira

Além de fundadora do Determinante Pré-vestibular e Me Aprova, Camila é Coordenadora Pedagógica do Percurso, especialista em Orientações de Estudos e de Realização de Provas e Diretora de Ensino do Determinante.





Ferreira é professora de Geografia formada pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e acumula anos de experiência na preparação de alunos para vestibulares.





Renato Ribeiro

Ele também é fundador do Determinante e do Percurso Educacional. Há mais de 27 anos dá aulas de Matemática e Física. Renato também é economista e possui pós-graduação em Educação Matemática, tornando-se especialista na preparação de estudantes para o Enem.





Com essa dobradinha de peso, os estudantes podem esperar dicas importantes para se preparar para o Enem 2022, que fará toda a diferença na sua vida acadêmica e até profissional.





Divulgação da Live no canal do Youtube do Portal Uai. (foto: Divulgação/ Determinante )

Saiba como será o Simuladão Enem 2022 e faça a sua inscrição





O Simuladão Enem 2022, promovido pelo EM e o Determinante, está com inscrições abertas. Clique aqui para garantir sua participação





As provas serão no formato presencial e on-line nos dias 16 e 23 de outubro, das 13h às 19h.





Os melhores colocados, no formato presencial, receberão prêmios. Além disso, você pode conferir seu desempenho com uma live de correção ao vivo feita pelos professores do cursinho.





O simulado será exatamente nos mesmos moldes do Enem, garantindo assim que você possa testar seu conhecimento e se preparar para ir bem no exame oficial.