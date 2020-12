Colégio Santa Maria se fortalece com nova parceria com rede de ensino

(foto: Divulgação/CSM)



O Colégio Santa Maria Minas (CSM Minas), primeira instituição de ensino de Belo Horizonte, fundado em julho de 1903, cuja história se mistura à da capital mineira, comunica nova parceria educacional, fortalecendo ainda mais sua posição de excelência no segmento da Educação Básica do estado, e a decisão de não aplicar reajuste nos valores de suas mensalidades para 2021.





O ano de 2020 ficará para sempre na história mundial, em função da pandemia de Covid-19 e suas consequências. Se por um lado a grande turbulência trouxe muitas dúvidas, preocupações e medos, por outro nos fez ressignificar conceitos e relações. Compreendendo o difícil momento que é imposto, o CSM Minas entende que a manutenção dos valores de suas mensalidades é um apoio importante aos pais e responsáveis para que os estudantes possam dar prosseguimento às atividades escolares.





Além disso, o Colégio Santa Maria Minas, sempre buscando a excelência na qualidade dos serviços prestados, anuncia uma importante parceria com o Bernoulli Sistema de Ensino, para fornecimento de soluções educacionais aos estudantes, em suas Unidades de Ensino, a partir de 2021. Trata-se da concretização de uma aliança com o Bernoulli Sistema de Ensino, iniciada em 2019, por meio de um projeto bem-sucedido, na Unidade Sete Lagoas.





Com uma equipe gestora atenta às oportunidades de inovação e aprimoramento educacional, o Colégio Santa Maria Minas preza por parcerias que preveem um grande progresso para ambas as instituições e, acima de tudo, para os nossos estudantes. Dentre os benefícios da parceria, destaca-se a oferta de inovações tecnológicas, por meio de plataforma e aplicativo, como o Santa Maria Minas Play. A parceria firmada atenderá à demanda de cada Unidade de Ensino, atingindo diferentes segmentos, da Educação Infantil ao Ensino Médio.





Sobre o Colégio Santa Maria Minas





Colégio Santa Maria Minas , da Arquidiocese de Belo Horizonte, possui 13 Unidades de Ensino, em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima e Sete Lagoas, sendo quatro unidades sociais.





A história do Colégio Santa Maria Minas, primeira instituição de ensino de Belo Horizonte, remonta a 20 de julho de 1903, quando foi inaugurado pelas Irmãs Dominicanas, por intermédio do conselheiro Afonso Pena e do barão do Rio Branco, então ministro das Relações Exteriores do Brasil.





Funcionou inicialmente no palacete Antônio Olinto, onde hoje está instalada a Basílica Nossa Senhora de Lourdes, sendo depois transferido para o Palacete do Conde de Santa Marinha, próximo à Estação Ferroviária. Ganhou casa definitiva em 22 de maio de 1909, na Rua Jacuí, no bairro Floresta, região leste de BH.





O Colégio Santa Maria Minas tem como Missão oferecer Educação de excelência, alicerçada nos pilares do Evangelho de Jesus Cristo, na Ciência, no Amor e na Disciplina, visando à formação humanista-cristã de pessoas comprometidas com uma sociedade justa, fraterna e sustentável, conforme os parâmetros da ecologia integral.