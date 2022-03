Avaliação oftalmológica é forte aliada no descobrimento precoce de doenças

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Freepik)



Quando pensamos em oftalmologia logo nos vem a mente a clássica pergunta: “Essa lente ou essa lente?”; “Melhor ou pior?”. Felizmente, a especialidade é bem mais interessante e abrangente do que somente a escolha dos óculos. A oftalmologia do Biocor Instituto , por exemplo, conta com uma estrutura física ampla, moderna e com equipamentos de última geração, além de um corpo clínico qualificado.





Atualmente, a oftalmologia é vista como especialidade restrita a consultório, mas não há nada mais equivocado do que pensar isso. O Brasil é um dos poucos países onde a especialidade saiu de vez do ambiente hospitalar. Restam poucos os hospitais que têm Oftalmologistas no seu corpo clínico, atuantes tanto na internação quanto no bloco cirúrgico e no ambulatório, e estes, ouso dizer, são os que realmente tem resolutividade.





oftalmologia precisa do hospital tanto quanto outras especialidades. Existem inúmeras doenças oftalmológicas que só podem ser tratadas em regime hospitalar, além de tantas outras doenças sistêmicas que causam graves consequências ao olho.





Pacientes imunossuprimidos ou gravemente enfermos acabam ficando expostos a diversos agentes infecciosos. A disseminação pelo sangue pode levar esses organismos para dentro do globo ocular ou para tecidos adjacentes.





Assim, diagnosticamos com alguma frequência infecções fúngicas e bacterianas intra-oculares, além de infecções da órbita e periórbita em pacientes internados. Ademais, reativação de vírus e de protozoários em pacientes em tratamento de câncer, diálise ou pós- qualquer tipo de transplante é algo infelizmente recorrente.





Endoftalmites, retinites, celulites e outras “ites” são algumas das muitas manifestações oculares que acometem esses doentes, especialmente quando se encontram no CTI.





Os pacientes reumatológicos também apresentam muitas manifestações oftalmológicas que funcionam como o “termômetro” da doença base. Inflamações dentro da câmara anterior do olho, dos vasos retinianianos, da esclera e de músculos extra-oculares são alguns dos diversos sinais de que a doença reumatológica está em atividade. A documentação dessas manifestações é essencial para guiar o tratamento dos reumatologistas e para atentar ao controle mais rigoroso da doença.





O oftalmologista também é importante instrumento para diagnósticos diferenciais. Um exemplo notório e lastimável é a intoxicação por etilenoglicol dimetil, cuja neuropatia óptica bilateral constitui um de seus sinais clássicos.





Dr. Alexandre Amaral Yung é Coordenador Médico da equipe de oftalmologia do Biocor Instituto (foto: Biocor/Divulgação)





Nas doenças hematológicas e neoplásicas, temos várias consequências oftalmológicas, especialmente no fundo de olho. Hemorragias pré-retinianas extensas podem deixar o paciente com baixa visão súbita e infiltrações do nervo óptico podem ser sinal de metástase no sistema nervoso central.





E, já que mencionamos a neurologia, um destaque especial deve ser dado a neuroftalmologia, subespecialidade a qual não pode ficar fora dos hospitais. Pacientes com esclerose múltipla, neuromielite óptica e doenças do seu espectro apresentam graves quadros de inflamação do nervo óptico, que só podem ser tratados em ambiente intra-hospitalar.





Paralisias de nervos cranianos, deixando o olho sem movimentação e a pálpebras fechadas podem significar grave acometimento do sistema nervoso central, com diagnósticos importantes como aneurismas cerebrais, lesões expansivas e acidentes isquêmicos (AVC).





Diante de tantos exemplos, a mensagem que fica, para pacientes e para outros colegas médicos, é: não nos esqueçamos dos olhos durante a internação hospitalar, porque, além de consequência, eles também podem ser causa.





Esse artigo foi produzido pelo Dr. Alexandre Amaral Yung, Coordenador Médico da equipe de oftalmologia do Biocor Instituto. Para saber mais sobre os diferenciais do hospital e todas as suas especialidades, clique aqui e acesse o site do Biocor Instituto





Por: Dr. Alexandre Amaral Yung

Coordenador Médico da equipe de oftalmologia do Biocor Instituto. Graduado em Medicina pela UFMG, Especialização em oftalmologia pelo MEC e Conselho Brasileiro de oftalmologia, Especialista em Retina e Vítreo pelo Hospital São Geraldo / UFMG e Preceptor da residência Médica em oftalmologia do IPSEMG.