COVID-19: Como lidar com a gravidez e os tratamentos para engravidar

A pandemia do COVID-19 trouxe inúmeras transformações impensáveis até algumas semanas atrás. Médicos, enfermeiros, cientistas e demais profissionais de saúde passaram a se dedicar quase que integralmente ao cuidado dos milhares de doentes diante da perplexidade de todos ante a virulência do novo coronavírus. Diante da gravidade da pandemia, várias questões surgiram relativas ao cuidado de gestantes e de casais que planejavam fazer tratamento para engravidar.

Infelizmente ainda não há nada definitivo e, à medida que o conhecimento avança e muda rapidamente, novas orientações são revisada e publicadas. Dessa forma, conversar com seu médico sobre a situação é fundamental.

O que sabemos até o momento?





Dra. Márcia Ribeiro, ginecologista do corpo clínico do Biocor Instituto.

Tratamentos para engravidar

Embora ainda não haja dados definitivos sobre os efeitos da infecção pelo COVID-19 sobre o feto e a gravidez em si nos primeiros trimestres, a recomendação é adiar o tratamento para engravidar. As clínicas de medicina reprodutiva nesse momento devem minimizar o número de médicos, funcionários e pacientes, além de oferecer suporte a esclarecimentos de dúvidas por telefone.

Novos tratamentos, incluindo indução da ovulação, inseminação intrauterina, fertilização in vitro e congelamento de gametas não devem ser iniciados. O atendimento de urgência deve ser mantido para os casos de preservação de fertilidade em pacientes oncológicos.

Idade e baixa reserva ovariana, até o momento, não devem ser classificados como urgentes. Tratamentos já iniciados devem ser individualizados e, neste caso, está recomendado o congelamento de gametas ou embriões para gravidez posterior. Caso a pandemia se prolongue por mais tempo, médicos assistentes, em conjunto com os casais, devem reavaliar o critério de urgência.

Adiar o sonho de gravidez tem impactos emocionais importantes, especialmente o medo do insucesso no tratamento e os possíveis efeitos adversos do cancelamento de um tratamento, que muitas vezes corre atrás do tempo biológico. Além do suporte emocional, cabe à equipe assistencial esclarecer todas as dúvidas dos pacientes, e oferecer se possível o atendimento virtual para acolher e esclarecer todas as dúvidas do casal/paciente em tratamento.

O que pode ser feito enquanto a gravidez não vem?

O momento é delicado e é natural a ansiedade diante do adiamento do sonho da maternidade. É possível, entretanto, usar este tempo para investir em ações que podem melhorar suas chances de engravidar e reduzir riscos eventuais durante a gestação. O cuidado pré-concepcional envolve adoção de medidas para melhorar o estado de saúde do casal e incluir hábitos que podem melhorar a saúde materna e do bebê a curto e longo prazo.

Entre as medidas estão:

controle do peso;

iniciar programa de atividade física regular;

suplementação de ácido fólico;

interrupção do tabagismo;

mudanças na dieta;

identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão.

Gravidez e COVID-19

Ainda não é conhecido o risco real da infecção por COVID-19 em gestantes, e não existem dados sobre o risco fetal no primeiro e no segundo trimestre de gestação. Outros tipos de coronavírus todavia já foram associados a aborto espontâneo, prematuridade e crescimento intrauterino restrito. Não há indicação que o COVID-19 seja teratogênico.

Os dados atualmente disponíveis sobre o coronovírus não parecem indicar que as mulheres grávidas apresentam maior risco de infecção grave. Sabe-se, entretanto, que as mulheres grávidas correm maior risco de complicações por outras infecções respiratórias, como influenza e SARS-CoV, assim devem ser orientadas quanto às medidas de proteção (isolamento social, lavar as mãos, higiene respiratória) e sintomas da infecção (febre, tosse, falta de ar).

Até o presente momento, não está claro se o COVID-19 pode atravessar a placenta e chegar até o feto, nem no leite materno. Os dados disponíveis ainda são escassos e não permitem chegar a uma conclusão definitiva. A indicação de interrupção da gravidez assim como a via de parto devem ser definidas após avaliação médica, não havendo indicação específica de cesariana ou parto normal.

A rotina pré-natal habitual deve ser mantida em gestantes sem sinais ou sintomas da doença. Recomenda-se investigar em todas as consultas a presença de sintomas gripais e/ou contatos recentes com pessoas infectadas pela doença e medir a temperatura axilar. O eventual diagnóstico de coronavírus durante a gravidez requer atenção imediata, encaminhamento para maternidade especializada e cuidado por equipe multidisciplinar.

Há relatos de resultados adversos em bebês (por exemplo, nascimento prematuro) naqueles nascidos de mães positivas para COVID-19 durante a gravidez. No entanto, essas informações são baseadas em dados limitados e não está claro que esses resultados estejam relacionados à infecção materna.

Cuidado ginecológico durante a pandemia

Diante da pandemia e das orientações de isolamento social e evitar aglomerações, o Conselho Regional de Medicina assim como várias sociedades médicas orientaram a suspensão de consultas eletivas. Dessa forma, milhares de avaliações de rotina e outras situações que embora não comprometam a saúde de forma grave trazem incômodo ou preocupação, foram deixadas temporariamente de lado.

Muitas mulheres ficaram sem saber o que fazer quanto a sua rotina ginecológica ou com o desconforto ao urinar e até aquele corrimento chato. Nesse caso, a melhor opção é tentar entrar em contato com seu ginecologista e pedir uma orientação direta. Muitas dessas queixas podem ser rapidamente resolvidas sem necessidade de ir ao consultório ou hospital.

Por outro lado queixas como dor persistente que não melhora após uso de analgésicos comuns, sangramento genital volumoso e febre sugerem necessidade de avaliação mais imediata. Nódulos que surgem na mama ou axilas também devem ser prontamente examinados. A realização de exames preventivos do colo do útero e da mama pode ser organizada de modo a evitar aglomerações e saídas desnecessárias. Cirurgias devido a doenças benignas como miomas devem ser discutidas com o médico assistente.

O ciclo menstrual é sensível ao estresse e, dessa forma, algumas mulheres podem experimentar modificações na regularidade da menstruação durante a pandemia. Aumento ou perda de peso que podem ocorrer durante a quarentena, assim como o estresse, podem resultar em suspensão da ovulação e irregularidade menstrual. Em geral, são situações auto-limitadas, reversíveis e facilmente tratadas.

O uso de contraceptivos em geral é seguro durante a pandemia e não parece haver qualquer interação entre a infecção pelo COVID-19 e os métodos disponíveis. As mesmas orientações permanecem sobre o uso de métodos contraceptivos para evitar gestações não planejadas, assim como o uso do preservativo para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.