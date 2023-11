Leitor chama plano de Zema de "perverso"

888

"O bolsonarista travestido de governador está tentando enfiar goela abaixo dos deputados da Assembleia Legislativa um maquiavélico plano de (ir)recuperação fiscal, sem se dar conta de que estão em tramitação no Congresso Nacional novas regras para a adesão ao RRF. Zema não está nem aí e, açodadamente, tenta aprovar a sua perversa proposta aqui em Minas. O que mais chama a atenção é que nenhuma entidade de classe, nenhum sindicato dos servidores do Estado e, muito menos, a oposição na nossa Casa Legislativa cogitou a possibilidade de pedir o impeachment do governador. Zema conhecia há muito tempo o teor das proposta apresentadas ao órgão federal competente para a adesão de Minas ao RRF, e o que ele fez? Propôs, através de projeto de lei, um aumento absurdo na sua remuneração e na de todo o primeiro escalão do governo (secretários e secretários adjuntos), ciente de que o servidores vão ficar, durante 9 (nove) anos sem aumento, com apenas 2 (duas) correções ridículas durante o período. Para mim, Zema cometeu improbidade administrativa ou, então, ele prevaricou o que, no meu entender, seria passível de impeachment. Acrescente-se a isso o aumento do ICMS para produtos que ele e a sua 'patota' consideram supérfluos e, também, a isenção fiscal para as locadoras de veículos, inclusive uma delas que, segundo a imprensa, bancou a sua campanha à reeleição. Vamos lá, OAB, Ministério Público, sindicatos e associações de classe pedir o

impedimento de Zema."

Naldi Joviano dos Santos

Belo Horizonte