Venceu o 1º clássico na Arena MRV

Inacreditável! O Cruzeiro não vencia uma partida pelo Campeonato Brasileiro há 13 jogos. O Atlético venceu o Palmeiras, no Allianz, na quarta-feira. A equipe do Cruzeiro saiu de campo sendo vaiada na quarta-feira, após o jogo com o Flamengo. O primeiro clássico na nova casa do Galo. Eles com 90% da torcida no estádio. O Atlético com chances de entrar no grupo da Libertadores. O Cruzeiro com possibilidade de ir para o grupo do rebaixamento. Resultado: Cruzeiro 1 x 0 Atlético. É por isso que o jogo futebol é um esporte que emociona milhões de pessoas em todo o mundo.





Murilo A. Galizzi

Belo Horizonte